Будет ли новая война на Донбассе?

«Есть действительно обострение ситуации на Донбассе. Действительно все мы это видим, видят и бойцы. Четверо наших военных были убиты оккупантами, еще двое были ранены», — напомнил Зеленский во время посещения передовых позиций Вооруженных сил Украины.

Но Украину и западные страны обеспокоило скопление российских войск не только на линии фронта.

«Вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере на востоке и на юге. В Воронежской, Брянской областях и в Автономную республику Крым», — сказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в парламенте в конце марта.

В сети появляются десятки видео от очевидцев переброски военной техники в России. А по данным расследователей проекта Conflict Intelligence Team, такой концентрации российских войск у границ Украины не было с 2015 года.

«Во первых аннексия Крыма создает сложную ситуацию безопасности для Украины, ведь она ослабляет южный фронт защиты. И мы видим мощную передислокации бригады военных, артиллерии, танков из-за Урала. То есть идет передвижение техники и персонала с весьма далеких расстояний, создаются новые военные лагеря в районе Воронежа на границе с Украиной, которых не было раньше. Ну и на сколько известно, Россия усиливает свое морское присутствие: четыре серьезных военных корабля, два из них с Балтийского моря, а два из Северного передислоцируются, в Черное море», — пояснила «Новостям Донбасса» беспокойство Украины и Запада аналитик британского центра Chatham House Орыся Луцевич.