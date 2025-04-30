Вычеркнуть отовсюду

«Сейчас у нас нет справедливого суда – ни Конституционного, ни другого, иначе Жанболат с Темирланом однозначно бы победили, потому что нельзя человека за слово, за мнение лишать гражданских прав», – считает Иманбай.

«Почему я говорю, что это ограничение не только политических, но и гражданских и конституционных прав? Элементарно, [допустим], трубу прорвало в ЖК, где живет Темирлан или Жанболат, и люди собирают петицию, чтобы поменять КСК – они же и это подписать не могут, а это их гражданское право», – приводит пример Иманбай.

По ее словам, их семья была более-менее подготовлена морально благодаря тому, что они уже много лет занимаются политической деятельностью.

«Конечно, мы – люди, которые привыкли к нестандартным жизненным обстоятельствам, мы много что пережили. Мы пережили тот период, когда в 2017 году нам закрыли газету “Трибуна”, и тогда суд запретил Жанболату заниматься журналистской деятельностью. Тогда это было [возмутительно]: запретили профессию. Но на тот момент мы не понимали, что это только начало», – говорит Иманбай.

Подобные ограничения могут коснуться не только опытных политиков и активистов, но и тех, кто только начал высказываться в соцсетях, также опасается правозащитница.

«Это неправильно, когда государство, которое должно быть гарантом политических, гражданских и вообще человеческих прав, в миг за выражение мнения лишает человека всех прав. Я против того, чтобы к этому быть готовым, я против того, чтобы это воспринималось как норма. Потому что если это войдет в норму, и если власти войдут во вкус, это будет повсеместно», – говорит Иманбай.

По ее словам, несмотря на обширный список запретов, суд разрешил Мамаю продолжать работать в фонде, который занимается продвижением казахскоязычного контента.

«[В фонде] есть программа для изучения казахского языка для журналистов и правозащитников. В рамках этого проекта у Жанболата есть работа, он координирует. И, естественно, он отчитывается перед пробацией, где он работает, справки предоставляет, – говорит Иманбай».

Мамай – по образованию филолог английского языка, добавляет она, у него официальный диплом, он бы мог преподавать в школе, университете, или заниматься репетиторством, но ему это запрещено. «Жанболат – активный, энергичный человек. Очень сложно в этой ситуации, но мы стараемся не унывать», – говорит супруга политика.

Сейчас Мамай много читает, по несколько часов в день занимается спортом, в том числе кикбоксингом и бегает марафоны.