Что такое популизм и каковы его отношения с демократией?

Популизм, как и демократию, придумали в 1950-х годах. Термин был разработан одновременно с манерой называть существующие на Западе политические режимы демократиями. И тогда сразу же придумали популизм, в частности социологи Эдвард Шилз, Сеймур Липсет и другие консервативные американские интеллектуалы. Придумали по понятным причинам, чтобы обзываться. Но, конечно, этот термин крайне ироничен, и он является не только объективным, но и субъективным. Это двусторонний феномен. Обычно причину появления термина популизм возводят к кризису репрезентации: всем надоело политическое представительство, люди хотят реально в чем-то участвовать. Другие говорят, что репрезентация в популизме тоже есть, потому что кто-то хочет прийти к власти. Философ Ян-Вернер Мюллер, в своей очень ортодоксальной, но ясной [книге «Что такое популизм?»] говорит, что − популисты это те люди, которые верят в единство народа. Ему отвечают: «А кто не верит в единство народа?» На что он возражает: «Да, но популисты верят еще и в то, что из категории народа нужно исключать других» (например, трудовых мигрантов − V). То есть популисты [по Мюллеру] − это плохие люди, которые хотят всего конкретного, а не абстрактного, и которые слишком буквально понимают слова конституции.

Сегодня у нас есть истеблишмент, который воспринимает популизм всерьез, пытаясь определить эту категорию как объективную. Это делают и левые популисты, например, философы Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф. Они пытаются понимать левый популизм как реальный феномен, а не как внутренний раскол демократического общества, хотя второе мне кажется более верным. В понимании этого внутреннего раскола важно дробление [демократии] на форму и содержание. Иначе говоря популисты − это буквалисты, которые слишком всерьез воспринимают конституцию и либерально-демократическую мифологию. Но, как правило, они делают это не совсем наивно. Популисты играют роль наивного актора, но их аргумент немного более сложный. Он является «истерическим» вызовом элитам. Они хотят воплотить ценности демократии, суверенитета государства и гражданской нации, которые обещают элиты. Но при этом они понимают, что это невозможно сделать. Они понимают, что это тоже игра, что это риторика буквализации. Не в силах противостоять сложившемуся порядку, популисты играют в игру элит. Они не выдвигают каких-то своих новых программ трансформации общества. Но в рамках уже существующей программы они занимаются такой провокацией. Здесь идет очень сложная коммуникация, ставки в которой довольно высоки. Такого рода игра приводит к морализации термина. Естественно, что тот, кто бросает вызов, говорит: «Я такой же, как ты, но только я − националист» или «Я за реальное братство», или «Я против меньшинств», или «Я хочу повесить всех богатых». А ему в ответ говорят: «Так нельзя, разве тебя в школе не учили, что мы за гражданскую нацию?» В результате элиты приходят в бешенство, они делают из популистов зло. Популисты с этой позиции зла контратакуют, и дальше все это может дойти до фашизма, который является иллюстрацией той же самой дилеммы. Эта игра очень опасна.

Что делать с этим, я не знаю. Но я бы сказал, что нам нужно от популизма − к которому мы все причастны в ситуации, когда выступаем против элит − перейти к народничеству. В России были прецеденты [народничества], сам термин возник именно у нас. Народничество включало в себя не только абстрактную риторику, но и важную идею воспитания. Воспитания не в том смысле, что мы научим народ употреблять термин, но в том, что мы научим народ ценностям солидарности, формам мышления, которые бы не уничтожали его жизнь, а входили с ней в определенное равновесие. Этот романтический проект [народничества] мне близок, и для России это сегодня очень актуально, потому что одна часть общества бунтует, и это образованное меньшинство. Сам народ тоже говорит, что он − народ, только он нация. И происходит взаимное непонимание, из-за чего эти две части общества перестают сообщаться в силу определенных свойств современных медиа. Это свойство надо преодолеть, протянуть руку непросвещенному и работать в народническом духе по налаживанию диалога. И не притворяться, что этого разделения нет. Левые часто говорят: «Как ты можешь так говорить? Мы все равны. Ты что, считаешь себя выше других?» Это тоже формальная ерунда, эти левые такие же формалисты, как и правые. Этот раскол реально существует. Мы его наблюдаем в социологических опросах невооруженным глазом − у нас есть разные суб-общества со своей этикой. Надо понимать это, ценить интеллектуальную абстракцию и ограниченность в условиях нынешнего раскола.

В моей [объяснительной] модели СМИ играют ключевую роль − именно они в современном обществе формируют наивное сознание. Вы же помните, что произошло с телевидением, когда пришел Путин в начале нулевых? Оттуда был вытеснен весь интеллектуальный контент и были введены ситкомы, стендап-шоу и юмор. Это важные [форматы], но [они были] очень низкого уровня. Всё это сыграло огромную роль в закреплении авторитаризма, при котором мы живём. И это не беда одной только России, они скопировали американскую сетку вещания. В Европе же все немного иначе. Современные средства массовой информации формируют некий «идиотизм», в хорошем смысле этого слова. Будь человек даже образованным − в своей сфере быть может высоко компетентным, и даже ребёнку будет помогать в школе математику решать, − но проведя какое-то время за телевизором, он выступает по общественным вопросам с позиции «выученного идиотизма».



Социальные сети, с одной стороны, дают огромный горизонтальный доступ, я с этим согласен. Навальный тоже за счет интернета достиг успеха в ситуации авторитарной цензуры, в Царской России это было бы гораздо сложнее сделать. Но социальные сети формируют эхо-камеры. Они создают у людей впечатление, что они представляют собой 99%. Вот политические движения Occupy (действовавшие в начале 2010-х годов − V) − это продукт социальных сетей. Их лозунг был таким: «Мы − это 99% людей». Этот лозунг куда более популистский, чем в ситуации с Навальным. Но я считаю, что это опасно. У меня есть позитивная и негативная политическая повестка. Я вот таких изводов борьбы элит с популистами очень боюсь, потому что эти битвы приобретают моральный характер. Это две стороны, которые полностью уверены в своем моральном превосходстве, а эффект эхо-камеры от этого только усиливается. Это не очень хорошо. Наличие какого-то пространства, где люди могут встречаться случайно, как на площади – все-таки желательно.

