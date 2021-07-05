Астана после 30 лет независимости Казахстана: триумф прагматики над надеждой

У Астаны с этим сложности — в большей степени по объективным причинам. Казахстан хоть и находится в сердце Евразии географически, с экономической точки зрения располагается на периферии ее ключевых регионов, а это понижает рентабельность и повышает стоимость экономических инициатив, как внешних, так и внутренних. Наиболее часто, впрочем, Астану сравнивают не с глобальными городами (“global cities”), но с другими «новыми» столицами, основанными в последние десятилетия, наиболее часто с Бразилиа. Сравнения полезны не только потому, что они позволяют идентифицировать сходства, но еще и потому, что они делают очевидными различия. Астана и Бразилиа схожи тем, что это столицы, основанные харизматичными лидерами, которые стремились изменить траекторию развития своих государств. Но в остальном это совершенно разные города.

Интеллектуальная генеалогия Бразилии насчитывает почти 150 лет, при этом сам город спроектировали и построили с фантастической скоростью. Три года отделяют конкурс на генеральный план Бразилии и её инаугурацию в апреле 1960 года. Построили к 1960 году лишь небольшую часть города (здания парламента, правительства, верховного суда, и несколько жилых блоков) но построили хорошо, и начали с главного — после 1960 город развивался по программе, которой придерживаются до сих пор. Более того, генплан Бразилиа и зоны, составляющие город, сейчас входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, что является редчайшим случаем для генпланов отдельных городов, и вызывает критику сторонников более либерального подхода к градостроительству.

Создатели Бразилиа, Оскар Нимайер и Лусио Коста, хотели создать эгалитарный город, где разница в достатке не определяла бы качество жизни людей. Это не помешало им, впрочем, спроектировать отдельные входы для жильцов и обслуживающего персонала, а самую привлекательную часть города — набережную — застроить частными виллами и гольф клубом. Настоящим драйвером переноса столицы был президент Бразилии Жуселино Кубичек де Оливейра, который превратил релокацию в символ своей модернизаторской предвыборной программы. У Кубичека было всего четыре года для реализации своего проекта — по тогдашней конституции бразильский президент не мог баллотироваться дважды — поэтому строительство Бразилиа действительно стало ключевой целью и нервом работы президентской администрации с 1956 по 1960 годы.

Бразилиа располагалась ближе к географическому центру страны, и считалось что передислокация госаппарата могла помочь сбалансировать региональное развитие. Кубичек хорошо представлял себе неравенства Бразилии и верил в то, что новая столица сможет способствовать более справедливому распределению ресурсов между югом и севером. В итоге этого не произошло: постепенно стало понятно что причина неравенств была не географической, а структурной, и что исправлять ситуацию нужно было не переносом столицы, а изменением экономической политики и прицельной работой с отстающими регионами. Эти обстоятельства, однако, не мешали цитировать кубичековские тезисы всем последующим постколониальным лидерам, которые задумывали или осуществляли перенос столиц в своих государствах.

