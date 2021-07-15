Победа талибов в Афганистане – лишь вопрос времени?

Усиливающееся беспокойство

Джо Байден выступил в защиту своего решения вывести американские войска из Афганистана и сообщил, что американская военная операция в Афганистане будет завершена 31 августа. По словам президента США, военные уже давно выполнили изначальную задачу вторжения: уничтожить террористическую группу «Аль-Каида», а задачи строить государство в Афганистане у американцев никогда и не было. При этом Байден отверг утверждения, что после отвода западных войск победа «Талибана» неизбежна, заявив, что у исламистов есть только около 75 тыс. вооруженных сторонников, в то время как в составе сил безопасности Афганистана – 300 тыс. человек.

До этого США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана на прошлой неделе находились в Вашингтоне, и стороны обсуждают соглашение, которое позволит США проводить разведку, наблюдение и рекогносцировку с их территории, сообщил один из источников. На этой неделе встречи в США проводит заместитель министра обороны Казахстана.

В России, где «Талибан» признан террористической организацией, 8 июля состоялись очередные переговоры представителей «Политического офиса Движения талибов» со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым. Как сообщает МИД России, российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, ситуация в Афганистане стремительно ухудшается – «в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск». Он отметил, что на днях Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана и находится в контакте с главами других республик Центральной Азии. Как подчеркнул Лавров, Москва сделает все, чтобы пресечь любую агрессию против союзников по ОДКБ, в том числе задействует свою военную базу на таджикско-афганской границе.

Помимо этого, Россия, Иран и Турция временно приостановили работу своих дипломатических миссий в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана, что связано с опасениями из-за наступления талибов. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов подтвердил агентству ТАСС, что работа российского генерального консульства в Мазари-Шарифе будет приостановлена и объяснил это так: «Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность».

Обстановка в Афганистане может оказать дестабилизирующее влияние на ситуацию в соседних государствах, считают многие эксперты. Помощь в случае обострения обстановки на границе может получить Таджикистан. В конце июня пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщал, что «Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена, предусмотренная договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ: это может быть и политическая, и военная и военно-техническая помощь».