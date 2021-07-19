Казахстан использовал шпионское программное обеспечение Pegasus для слежки за журналистами

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с 16-ю мировыми медиа в воскресенье начали публиковать проект, который рассказывает о программном обеспечении Pegasus, с помощью которого в десятке стран мира велась слежка за телефонами журналистов, активистов, политиков. Среди стран, использовавших Pegasus, есть и Казахстан.
Что такое Pegasus?
Pegasus — это проект компании NSO Group — израильской компании “киберразведки”, которая продает шпионские программы правительствам всего мира. В компании отмечают, что программное обеспечение предназначено для борьбы с преступностью и терроризмом. Однако журналистское расследование показало, что оно использовалось для слежки за журналистами, активистами, оппозиционными политиками и диссидентами.
Forbidden Stories, журналистская некоммерческая организация, и правозащитная организация Amnesty International получили доступ более чем к 50 000 телефонных номеров, которые, вероятно, были мишенями для программного обеспечения. Среди тех, кто стал целью Pegasus, - около 200 журналистов со всего мира, от Мексики и Венгрии до Азербайджана и Казахстана.
Pegasus позволяет отслеживать все действия телефона - прослушивать звонки, просматривать отправку сообщений, следить за фото и любыми действиями пользователя. Программное обеспечение позволяет записывать аудио и видео на взломанном телефоне.
Некоторые из номеров журналистов появлялись в списке в периоды, соответствующие реальным событиям в мире — таким, как выборы, аресты или обнародование компрометирующей информации.
Лаборатория безопасности Amnesty International провела анализ на определение заражения 67 номеров, и 37 номеров показали признаки активности Pegasus. 23 телефона были успешно заражены, а 14 показали признаки попытки заражения. Проанализировав 27 телефонов, которым когда-то принадлежали номера, исследователи Amnesty International обнаружили 84 следа активности Pegasus, которые точно соответствовали появлению номеров в списке просроченных.
Клиенты и мишени
Журналисты определили потенциальных клиентов компании NSO Group из 11 стран, среди которых есть и Казахстан. Другие страны в списке - Мексика, Азербайджан, Венгрия, Индия, Бахрейн, Казахстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Того, Марокко и Руанда. В NSO Group настаивают, что компания продает свое программное обеспечение только правительствам, чтобы избежать сделок с разведывательными службами или с правоохранительными органами.
Список казахстанских журналистов и активистов пока не опубликован журналистами, участвовавшими в расследовании, но это планируется сделать позже.
В Азербайджане одной из главных мишеней для Pegasus стала журналистка Хадиджа Исмаилова - одна из главных журналистов-расследователей в стране, которая провела полтора года в тюрьме за свою деятельность. Атакам подверглось также окружение журналистки, включая членов ее семьи.
В Венгрии слежке подверглись журналисты издания Direkt36 после того, как публиковали расследования в адрес высокопоставленных чиновников правительства Виктора Орбана.
Целью Pegasus была также невеста журналиста Джамаля Хашогги, убитого в 2019 году в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Консорциум журналистов, работающий над расследованием о Pegasus, будет публиковать материалы в течение всей этой недели, обещая раскрыть данные о слежке за бизнесменами, политиками, общественными деятелями и диссидентами. В Консорциум, помимо OCCRP, вошли также The Gurdian, The Washington Post, Süddeutsche Zeitung и другие