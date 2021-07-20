Президенты Казахстана и Франции, король Марокко – среди целей софта Pegasus

Во время пребывания в должности телефоны полутора десятков мировых лидеров из Европы, Африки и Ближнего Востока были выбраны в качестве целей шпионского программного обеспечения Pegasus. Среди них – и высшее руководство Казахстана.
Данные расследования технологии Pegasus от израильской разведывательной компании NSO Group демонстрируют, что некоторые действующие, бывшие и будущие мировые лидеры были потенциальными целями шпионского программного обеспечения.
Так же, как министры, дипломаты и госслужащие, список, подтвержденный Проектом Pegasus демонстрирует, что премьер-министры, президенты и даже король Марокко Мохаммед VI есть в списке тех, чьи мобильные телефоны могли подвергнуться шпионской атаке.
Обычно эти высокопоставленные фигуры могли становиться целями для шпионажа из других стран – врагов, любопытных союзников или соседей. Это случаи президента Франции Эммануэля Макрона, президента Ирака Бархама Салиха и президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса.
Но действующие президент и премьер-министр Казахстана, нынешний президент Мексики и оба – король и премьер-министр Марокко - судя по всему, стали целями для софта Pegasus внутри собственных стран.
В заявлении для Проекта Pegasus, переданном журналистам Guardian, NSO Group заявили, что номера телефонов «не являются целями или потенциальными целями клиентов NSO». Компания также заявила, что Эммануэль Макрон и король Мохаммед VI «не являются и никогда не были целями для клиентов NSO Group».
Проект Pegasus – это коллаборация 80 журналистов из 17 медиа организаций, которая координируется французской неправительственной организацией Forbidden Stories. Номера телефонов глав государства и правительств были идентифицированы и проверены репортерами из списка в более чем 50 000 телефонных номеров в 50 странах. Этот список, как предполагается, представляет из себя номера телефонов, которые были выбраны для шпионских атак клиентами NSO Group.
Несмотря на отсутствие прямых подтверждений, веские косвенные доказательства дают основания полагать, что список телефонов представляет собой номера, которые были выбраны для шпионажа правительствами, использующими программное обеспечение Pegasus. Криминалистические исследования, проведенные на десятках телефонов из списка, подтвердили, что они заражены. Дополнительные признаки включают судебные протоколы судебного процесса WhatsApp против NSO, которые содержат перекрывающиеся данные, корреляцию с реальными событиями в мире и различные источники, которые предоставили внутреннюю информацию о NSO Group.
Из-за высокого статуса глав государств, журналисты не могли проводить подобную экспертизу на их телефонах.
Pegasus может заразить сотовый телефон без необходимости нажимать на ссылку, читать сообщение или отвечать на звонок. После установки Pegasus может извлекать данные, разговоры, контакты и журналы вызовов с телефона. Он даже может включать микрофоны и камеры для бесшумной записи звука и видео в реальном времени.
Выбор преемника
Среди первых лиц в списке для потенциального использования Pegasus были Касым-Жомарт Токаев, нынешний президент Казахстана, и Аскар Мамин, премьер-министр страны. Также в списке Бакытжан Сагинтаев, занимавший пост премьер-министра до февраля 2019 года.
Основываясь на данных и предыдущих сообщениях о том, что Казахстан использует программное обеспечение Pegasus, журналисты Проекта Pegasus приходят к выводу, что пользователем системы наблюдения, скорее всего, было казахстанское государство.
На момент вероятного использования против него программного обеспечения Pegasus - в 2017 и 2018 годах - Токаев еще не был президентом Казахстана. Он был спикером сената и первым среди претендентов на пост президента, который занял в 2019 году, когда эту должность покинул правивший страной без малого тридцать лет Нурсултан Назарбаев.
Назарбаев продолжает осуществлять значительный контроль над страной и носит звание Елбасы – лидера нации. Он является председателем Совета безопасности и правящей партии «Нур Отан», не подлежит судебному преследованию и сохраняет контроль над вопросами безопасности.
«Я считаю, что Токаев - это именно тот человек, которому мы можем доверить руководство Казахстаном», - сказал Назарбаев, передавая власть Токаеву. За месяц до этого он назначил Мамина вместо Сагинтаева на пост премьер-министра.
Телефоны Токаева и Мамина, судя по всему, были выбраны в качестве потенциальных целей для Pegasus, пока те еще занимали свои предыдущие должности: Токаев был председателем сената, а Мамин был первым заместителем премьер-министра.
Внутренний фокус
Репортеры Проекта Pegasus заметили аналогичную картину в Мексике, где десятки близких контактов нынешнего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора были выбраны в качестве потенциальных целей для атаки Pegasus в преддверии его победы на выборах.
Когда Лопес Обрадор баллотировался в президенты в 2018 году, его молодая новая партия, «Морена», представляла угрозу для правящей партии, которая доминировала в мексиканской политике с конца 1920-х годов. Степень этой угрозы может быть отражена в выборе номеров мобильных телефонов для некоторых людей из его ближайшего окружения - его жены, трех из четырех его сыновей и трех братьев.
Номера телефонов членов семьи будущего президента, вероятно, были включены в список целей Pegasus за два года до выборов 2018 года. То же самое было с номерами его кардиолога, начальника отдела коммуникаций, консультанта по международным вопросам и даже его бывшего водителя. Всего было выбрано 26 человек из окружения Лопеса Обрадора. Наиболее вероятным пользователем программного обеспечения Pegasus в данном случае является Мексика.
Утечки личных бесед между семьей Лопеса Обрадора и партийными чиновниками «Морены», казалось, были призваны сорвать избирательную кампанию. Предполагаемый разговор между его сыном Андресом Мануэлем Лопесом Бельтраном и генеральным секретарем партии Ейдколом Полевнским, в котором они якобы обсуждали финансирование партии, был записан и просочился в попытке подорвать антикоррупционную платформу Лопеса Обрадора.
В другом месте мира марокканские агенты, похоже, выбрали номера телефонов, принадлежащих некоторым из самых важных фигур в их собственной стране: премьер-министру Сааду Эддину эль-Османи и даже королю Мохаммеду VI.
Дипломатия с высокими ставками
Данные убедительно свидетельствуют о том, что номера телефонов трех действующих президентов в записях Проекта Pegasus - Макрона, Салиха и Рамафоса - выбрали иностранные государства. Номер Салиха фигурирует среди многих, связанных как с Саудовской Аравией, так и с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), в то время как номер Рамафосы входит в число номеров, связанных с Руандой.
Имран Хан из Пакистана и Мостафа Мадбули из Египта - два других действующих премьер-министра (помимо Эль-Османи), чьи сотовые телефоны потенциально стали мишенью. Помимо бывшего премьера Казахстана Сагинтаева, в списке было еще шесть бывших премьер-министров, каждый из которых находился у власти на момент выбора их числа: Эдуард Филипп (Франция), Саад Харири (Ливан), Нуреддин Бедуи (Алжир), Рухакана Ругунда (Уганда), Ахмед Обейд бин Дагр (Йемен) и Шарль Мишель (Бельгия).
Свидетельства из телефонных разговоров показывают, что Хан был выбран Индией, Мадбули - Саудовской Аравией, бин Дагр - ОАЭ, Харири - Саудовской Аравией и ОАЭ, Ругунда - Руандой, Филипп, Бедуи и Мишель – были выбраны Марокко.
Мишель, который является президентом Европейского совета с 2019 года, сказал репортерам Проекта Pegasus: «Мы знали об угрозах, и были приняты меры для ограничения рисков».
Макрон, судя по всему, также был выбран как мишень для Pegasus из Марокко - в первой половине 2019 года. Примерно в то же время были выбраны несколько французских министров и официальных лиц, в том числе ключевой советник Макрона по Африке Франк Пэрис и Александр Беналла, который тогда отвечал за безопасность Макрона.
Ключ к разгадке мотива может заключаться в интересе Марокко к Алжиру, гигантскому соседу Марокко, который был охвачен политическим кризисом примерно в то время, когда Макрон и французские официальные лица стали мишенями. В марте 2019 года после протестов давний лидер Алжира Абдельазиз Бутефлика отказался от запланированных выборов и отложил голосование. Премьер ушел в отставку, и было сформировано новое правительство.
В подготовке материала также участвовали Илья Лозовский и журналисты Проекта Pegasus, в том числе Крейг Тимберг, Майкл Бирнбаум, Рид Альберготти, Карен ДеЯнг, Дрю Харвелл, Джон Хадсон, Дан Прист, Ниха Масих, Джоанна Слейтер, Мэри Бет Шеридан из Washington Post, Сэм Соул из некоммерческой организации amaBhungane в Южной Африке, Дэмиен Лелуп и Мартин Унтерзингер из Le Monde, Дэн Саббаг, Майкл Сафи и Дэвид Пегг из Guardian, Бастиан Обермайер и Фредерик Обермайер из Süddeutsche Zeitung, Кристоф Клерикс из Knack, Джоэль Матрише из Le Soirhim , Хал Насреддин и Хазем Амин из Daraj, Хольгер Старк из Die Zeit, Жак Монен из Radio France и Сандрин Риго из Forbidden Stories.