Президенты Казахстана и Франции, король Марокко – среди целей софта Pegasus

Данные расследования технологии Pegasus от израильской разведывательной компании NSO Group демонстрируют, что некоторые действующие, бывшие и будущие мировые лидеры были потенциальными целями шпионского программного обеспечения.

Так же, как министры, дипломаты и госслужащие, список, подтвержденный Проектом Pegasus демонстрирует, что премьер-министры, президенты и даже король Марокко Мохаммед VI есть в списке тех, чьи мобильные телефоны могли подвергнуться шпионской атаке.

Обычно эти высокопоставленные фигуры могли становиться целями для шпионажа из других стран – врагов, любопытных союзников или соседей. Это случаи президента Франции Эммануэля Макрона, президента Ирака Бархама Салиха и президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса.

Но действующие президент и премьер-министр Казахстана, нынешний президент Мексики и оба – король и премьер-министр Марокко - судя по всему, стали целями для софта Pegasus внутри собственных стран.

В заявлении для Проекта Pegasus, переданном журналистам Guardian, NSO Group заявили, что номера телефонов «не являются целями или потенциальными целями клиентов NSO». Компания также заявила, что Эммануэль Макрон и король Мохаммед VI «не являются и никогда не были целями для клиентов NSO Group».

Проект Pegasus – это коллаборация 80 журналистов из 17 медиа организаций, которая координируется французской неправительственной организацией Forbidden Stories. Номера телефонов глав государства и правительств были идентифицированы и проверены репортерами из списка в более чем 50 000 телефонных номеров в 50 странах. Этот список, как предполагается, представляет из себя номера телефонов, которые были выбраны для шпионских атак клиентами NSO Group.

Несмотря на отсутствие прямых подтверждений, веские косвенные доказательства дают основания полагать, что список телефонов представляет собой номера, которые были выбраны для шпионажа правительствами, использующими программное обеспечение Pegasus. Криминалистические исследования, проведенные на десятках телефонов из списка, подтвердили, что они заражены. Дополнительные признаки включают судебные протоколы судебного процесса WhatsApp против NSO, которые содержат перекрывающиеся данные, корреляцию с реальными событиями в мире и различные источники, которые предоставили внутреннюю информацию о NSO Group.

Из-за высокого статуса глав государств, журналисты не могли проводить подобную экспертизу на их телефонах.

Pegasus может заразить сотовый телефон без необходимости нажимать на ссылку, читать сообщение или отвечать на звонок. После установки Pegasus может извлекать данные, разговоры, контакты и журналы вызовов с телефона. Он даже может включать микрофоны и камеры для бесшумной записи звука и видео в реальном времени.