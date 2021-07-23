Как работает Pegasus?

Нашумевшее расследование Эдварда Сноудена о массовой слежке американского правительства заставило весь мир забеспокоиться о цифровой безопасности. Сквозное шифрование, которым раньше пользовались в основном шпионы и энтузиасты кибербезопасности, стало использоваться повсеместно, после того, как общение переместилось в зашифрованные сервисы электронной почты и такие мессенджеры, как Whatsapp и Signal.

Эти перемены оставили правительства без возможности для слежки – и в отчаянных поисках решений. Pegasus был создан как раз для того, чтобы дать им это решение.

Pegasus – это основной продукт израильской компании “киберразведки” NSO Group – вероятно, наиболее известной из новых компаний, производящих шпионское программное обеспечение. Технологии NSO Group позволяют клиентам – по утверждению компании, исключительно правительствам и никогда частным лицам или компаниям – выбирать в качестве целей конкретные телефонные номера и заражать связанные с ними устройства Pegasus.

Но вместо того, чтобы пытаться перехватить зашифрованные данные, передаваемые одним устройством другому, Pegasus позволяет пользователю управлять самим устройством и получить доступ ко всему, что на нем хранится.

Pegasus отслеживает нажатие клавиш на зараженном устройстве – все письменные коммуникации и поисковые запросы, даже пароли, и передает их клиенту, а также дает доступ к микрофону и камере телефона, превращая его в мобильное шпионское устройство, которое «мишень», не задумываясь, носит с собой.

«Взлом телефона позволяет хакеру получить права администратора на устройстве. Это дает возможность сделать на телефоне практически все что угодно», – говорит Клаудио Гуарнери из Лаборатории Безопасности Amnesty International, где разработали методологию для анализа зараженных устройств.

Правительства по всему миру желают заполучить то, что может предоставить Pegasus, так как это даст им свободный доступ к коммуникациям и перемещениям террористов и преступников. Однако Проект Pegasus также показывает, как NSO Group почти наверняка продавала свои технологии странам с сомнительной историей соблюдения прав человека, и как эти технологии использовались для слежки за журналистами и активистами. Доказательства, собранные Проектом Pegasus, говорят о том, что правительства от Индии до Азербайджана и от Руанды до Мексики успешно использовали шпионское ПО NSO Group.

Для поддержания своего положения, команда NSO Group должна постоянно совершенствовать свои технологии, чтобы обогнать такие компании, как Apple и Google, выпускающие обновления для устранения уязвимостей. За последние пять лет Pegasus эволюционировал из относительно простой системы, где в основном использовались социотехнические атаки, до программы, для которой не обязательно, чтобы пользователь переходил по ссылке, чтобы взломать его телефон.

Эксплойт без клика

Раньше для хакерских атак Pegasus требовалось активное участие самой «мишени». Операторы программы посылали текстовое сообщение с вредоносной ссылкой на телефон объекта слежки. Если человек переходил по ссылке, в браузере открывалась вредоносная страница, скачивающая и запускающая вредоносный код на устройстве. NSO Group использовала разные тактики, чтобы увеличить вероятность перехода по ссылке. «Клиенты посылали спам-сообщения для того, чтобы разозлить «мишень», а затем посылали еще одно сообщение со ссылкой, по которой нужно перейти, чтобы перестать получать спам», – говорит Гуарнери. Социотехнические приемы использовались для того, чтобы увеличить вероятность клика: вредоносные ссылки вставлялись в сообщения, которые должны были были заинтересовать или напугать объектов шпионского ПО.

«Сообщения могут включать новости, которые интересуют человека, или рекламу вещей, которые он хотел бы приобрести – например, абонемент в спортивный зал, или онлайн-продажи», – говорит Гуарнери.

Со временем пользователям стало известно о таких тактиках, и они научились лучше определять вредоносный спам. Требовалось что-то более изощренное.

Решением стало использование так называемых «эксплойтов без клика». Эти уязвимости не требуют никакого участия пользователя для того, чтобы Pegasus смог заразить устройство. По словам Гуарнери, в последние годы правительства, использующие Pegasus, предпочитают именно эту тактику. Эксплойты без клика полагаются на уязвимости таких популярных приложений, как iMessage, WhatsApp и Facetime. Все они получают и обрабатывают данные – иногда из неизвестных источников.

Как только уязвимость обнаружена, Pegasus проникает в устройство, используя протокол приложения. Пользователю для этого не нужно переходить по ссылке, читать сообщение или отвечать на звонок.

«Экслойты без клика составляют большинство случаев, которые мы видели с 2019 года», – говорит Гуарнери. Его команда опубликовала технический отчет по методологии Проекта Pegasus.

«Это скверная программа – особо скверная, – сказал репортерам Тимоти Саммерс, бывший компьютерный инженер разведывательной службы США. – Она проникает в большинство систем обмена сообщениями, включая Gmail, Facebook, WhatsApp, Facetime, Viber, WeChat, Telegram, встроенные мессенджеры и почту Apple, и другие. С таким арсеналом можно шпионить за населением всего мира. Очевидно, что NSO предлагает разведывательное агентство как услугу».