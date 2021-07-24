Откуда появилась NSO Group – и почему это только вершина айсберга?

Несмотря на то, что компания существует уже более десяти лет, ее сайт появился только два года назад, как сообщалось – в рамках новой стратегии по связям с общественностью.

Задетая неоднократными негативными материалами о злоупотреблениях своим ПО, компания решила, что ее предыдущая стратегия молчания не сработала.

Соучредитель и генеральный директор Шалев Хулио начал давать интервью, в которых утверждал, что восприятие компании было бы другим, если бы только он мог раскрыть ее полную историю.

«Я могу со всей скромностью сказать, что тысячи людей в Европе обязаны своими жизнями сотням сотрудников нашей компании», - сказал он израильскому изданию Ynetnews в 2019 году.

Но это все, на что хватает этой «новой открытости». Хулио отказывается обсуждать клиентов NSO Group или хотя бы подтвердить, кем они являются. В прошлом году, отвечая на вопрос немецкой газеты Die Zeit о конкретных случаях, он сказал, что клиенты, которые покупают его программное обеспечение, могут сами определять, кто является законной целью. «Является ли адвокат законной целью? Правозащитник, он законная цель? … Да или нет? Шестнадцатилетний ребенок? Ответ таков: это зависит от обстоятельств».

Признав, что разведывательная работа может быть морально неоднозначным бизнесом – «иногда это то, что нужно, чтобы поймать плохих парней», – Хулио настаивал в интервью, что NSO Group – это сила на благо.

«Если бы я узнал, что из-за нашей компании существенно нарушаются права человека, я бы сдал свои ключи и ушел, – сказал он. – Я основал эту компанию не для того, чтобы она нарушала права человека. Мы основали NSO, чтобы помочь правоохранительным органам и спецслужбам».

Вот такую историю основания компании он рассказывал несколько раз. После ухода из Армии обороны Израиля он начал продавать израильские товары в торговых центрах в США. Затем, объединившись со своим школьным другом Омри Лави, он основал компанию, помогавшую операторам сотовой связи удаленно устранять неполадки в телефонах клиентов.

Примерно в 2009 году к ним обратилась неназванная европейская спецслужба с просьбой о помощи. В то время службы безопасности и правоохранительные органы отчаянно пытались решить проблему, которую многие называли «отключением»: распространение шифрования для защиты сообщений.

Эта тенденция ускорилась после расследования Эдварда Сноудена в 2013 году, когда стало известно, что спецслужбы США ведут массовую слежку через интернет.

«Именно тогда все стали их использовать, – говорит Гуарнери, исследователь безопасности. – Приложения [со сквозным шифрованием] начали появляться повсюду».

В результате, пояснил он, взлом самих устройств стал единственным способом перехвата сообщений. Именно в этом преуспела NSO Group. Раскрытый в результате утечки в 2015 году документ, в котором подробно описываются функции системы Pegasus, предельно ясно описывает ее возможности: “Шифрование ... и другие методы сокрытия сообщений больше не актуальны, когда агент установлен на устройстве».

Но Pegasus может гораздо больше, чем просто читать сообщения. После установки на телефон пользователя система может собирать невероятный спектр информации, включая фотографии, электронную почту, контакты и данные, передаваемые через другие приложения, такие как Facebook и WhatsApp. Программа может даже записывать аудио и видео в реальном времени.

В течение нескольких лет Pegasus в основном устанавливали на чей-либо телефон, обманом заставив пользователя перейти по вредоносной ссылке. Тактика, используемая для этого, достигла поразительных уровней манипуляции: двух мексиканских журналистов заманили предполагаемыми компрометирующими фотографиями их партнеров; еще один получил просьбу помочь в поиске пропавшей дочери со ссылкой на якобы ее портрет. Всего один щелчок, и Pegasus был был установлен, готовый извлечь все, что возможно.

Эти возможности впервые в 2016 году широко осветил в своем отчете Citizen Lab – исследовательский центр Университета Торонто, который специализируется на правах человека и технологиях. В публикации под названием «Диссидент на миллион долларов» использовались подробные результаты судебной экспертизы, для того, чтобы показать, как Pegasus заразил телефон известного правозащитника из Объединенных Арабских Эмиратов.

В то время, по словам исследователей Citizen Lab, технологии NSO Group уже были впечатляющими.

«Я думаю, что это был первый раз, когда мы увидели какое-либо шпионское ПО, которое могло заразить новейший современный телефон просто при нажатии на ссылку», – говорит Билл Марчак, старший научный сотрудник.

«Вот почему мы выбрали название „Диссидент на миллион долларов“, – говорит старший научный сотрудник Джон Скотт-Рейлтон. – Мы хотим подчеркнуть тот факт, что на слежку за диссидентами были направлены реальные ресурсы, что это не второстепенный вопрос. NSO позволила нам использовать этот аргумент».

Недавно Pegasus получил возможность проникать в телефоны, не прибегая к подозрительным ссылкам — или вообще к какому-либо взаимодействию. В 2019 году WhatsApp подал в суд на NSO Group за использование уязвимости, при которой простой звонок на устройство жертвы мог установить шпионское ПО. Жертве не нужно было даже отвечать на него.