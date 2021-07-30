Латинская Америка в поисках социальной справедливости

На протяжении века Латинская Америка была местом радикальных политических экспериментов. Здесь регулярно происходят социальные потрясения, полностью перекраивающие жизнь людей. Новая волна протестов захлестнула континент в 2019 году. Представителей разных социальных групп перестало устраивать то, как прежние политические элиты продвигали послабления, льготы и привелегии для транснациональных корпораций, крупных собственников и землевладельцев. Это нанесло ущерб благополучию всех остальных, оставив их без права на хорошую жизнь, пенсии, доступное здравоохранение и образование. В ответ элиты задействовали колоссальный ресурс насилия. Однако протесты это не остановило, и в некоторых государствах их участникам уже удалось заставить властей отступить и выполнять требования общества.

Колумбия

Итогом неолиберального курса в Колумбии стало то, что около 42% населения живёт за чертой бедности, а 33% молодёжи остается без образования и рабочих мест. Больше половины экономически активного населения занято в неформальном секторе, а уровень социального неравенства один из самых высоких в мире.

Ситуация с коронавирусом тем временем достигла трагических масштабов. На начало июля этого года страна находится на десятом месте по уровню заболеваемости и смертности во всем мире. В июне коронавирусом в среднем каждый день заражались 33 тыс. человек, количество умерших составляло 754.

В 2019 году в Колумбии уже проходили масштабные протесты против мер жёсткой экономии. В 2021 году они возобновились с новой силой. Все началось 28 апреля с национальной забастовки против налоговой реформы, планируемой правительством нынешнего президента Ивана Дуке Маркеса. Забастовка быстро переросла в протесты по всей стране, которые собрали на улицах больше пяти миллионов колумбийцев − 10% от общей популяции страны.

Центральный элемент законопроекта, против которого выступили протестующие − повышенные налоги на доходы и потребление. Вышедшие на акции протеста люди требовали от властей выплаты для колумбийских семей, пострадавших во время пандемии; трудовых гарантий для медицинского персонала; временного моратория на оплату обучения в государственных университетах; защиты национальной промышленности и отмены трудовой реформы, снижающей степень социальной защищенности рабочих. Они также подняли вопрос о насилии в отношении женщин.