Что будет с Центральной Азией после победы талибов в Афганистане?

Наряду с этим можно ожидать наплыва беженцев, однако помимо ЦА они могут покидать Афганистан через Пакистан и Иран. Странам ЦА здесь важно сотрудничать и согласовать свои позиции. Узбекистан, например, предложил открыть офис верховного комиссара ООН по делам беженцев на севере Афганистана, чтобы создать там лагерь беженцев. И если такой проект возможен под гарантии ООН, то странам ЦА даже не понадобится открывать границы. Думаю, что Казахстан здесь мог бы активно сотрудничать с Узбекистаном, поскольку именно последний является самым опытным в части внутренней политики Афганистана. Тогда как у Казахстана нет даже общей границы с Афганистаном. Плюс у Узбекистана есть мощная политическая сила на севере Афганистана в лице этнических узбеков.



Что делать Казахстану с внутренней политикой? Я думаю, стране важно провести полный апгрейд политической системы, исправив нынешние политические институты и снизив существующий уровень коррупции. Это бьет по репутации власти и с каждым днем увеличивает разочарование людей. Многие люди задаются вопросами о справедливости. Довольно часто ее находят в религии, параллельно признавая автократический режим несправедливым. И это создает риски усиления радикальных настроений. Полтора года пандемии показали, что за 30 лет независимости мы достигли провала. У нас нет ни работающей системы здравоохранения, ни промышленности. И если мы ничего не изменим, то в будущем может потерять свою независимость и государство. Причем даже без каких-либо действий со стороны талибов.

Эдвард Лемон, эксперт по Центральной Азии из Техасского университета A&M, руководитель исследовательского центра Oxus Society в Вашингтоне

Я думаю, что государства ЦА были готовы к приходу к власти талибов. Но крах правительства произошел быстрее, чем многие ожидали. Правительства стран ЦА начали переговоры с талибами. Они сохранили свои посольства открытыми. У них нет другого выбора, кроме как признать реальность правления Талибана. Если угрозы безопасности возрастут в результате конфликта или Афганистана, который станет базой для террористических групп, то правительства ЦА, в частности Таджикистана, скорее всего, обратятся за дополнительной помощью к Китаю и России.