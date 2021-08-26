Новые демократические эксперименты и их будущее

Еще один урок, уже усвоенный политическими учеными, которые разбираются в системах [выборов и политического участия], состоит в том, что чем хуже избиратель понимает эту систему, тем сильнее у него ощущение, что она не для него. И что от избирателя в целом мало что зависит. Тогда как умение разбираться в системе зависит от включенности в нее, либо от уровня образования. Поэтому все больше людей чувствуют отчуждение и решают потратить время на что-то другое, [не на политику].

Общий диагноз этой системе таков: мы привыкли думать о демократической системе, как о создающей дополнительные возможности, но так она не работает. Это уже очевидно. Значит, эта система будет меняться, хотим мы этого или не хотим.

Как можно реагировать на все эти обстоятельства и каковы возможные направления изменений? Одно из решений довольно типичное. Если демократия вот так устроена, так может она и не нужна совсем? И люди в разных странах мира думают: так может нужно поставить кого-то главного, какого-нибудь начальника, который будет за все отвечать? Все равно разницы никакой особо нет, а головной боли будет гораздо меньше. Сторонников такого монархического подхода не так много. Чего гораздо больше, так это ощущения отчужденности, которое порождает безразличие и деполитизацию. Эта деполитизация − как раз то, что мы имеем сегодня [в России и нескольких других постсоветских странах]. Любые разговоры о политике вызывают у людей выраженное ощущение зубной боли. Если ты заводишь их, тебя начинают упрекать в том, что ты хочешь испортить людям время.

Есть, однако, те, кто продолжает предлагать больше демократии. Что для этого нужно сделать? Один из вариантов − голосовать еще чаще. Только теперь выбирать не каких-то представителей, а просто давать гражданам возможно высказываться по каждому вопросу напрямую, то есть устраивать плебисциты. Зачем нам нужны представители? Мы лучше сами будем голосовать по всем вопросам. Эта система очень популярна в нынешней России, нынешние правящие круги очень любят ее использовать. Почему? Потому что они хорошо выучили то, что известно политическим теоретикам: плебисциты выигрывает тот, кто [формулирует] для них вопросы и проводит их. Почти никогда плебисциты не заканчиваются какими-то неожиданными результатами. Кто спросил, тот и получил желаемый результат. Интенция хорошая, желание понятное, но реально править продолжают элиты. Причем за счет проведения плебисцитов их власть только расширяется.

Как еще можно расширить демократию? Давайте вернемся к определению демократии, с которого мы начали, и подумаем: а что, если демократия − это не голосование? На самом деле, демократия действительно не является голосованием. И она в общем-то никогда голосованием не была. У демократии большая история, ей более 2500 лет, поэтому ее можно определять по-разному. Но самое простое определение состоит в том, что демократия − это коллективное самоуправление. То есть когда вы управляете своей жизнью, но делаете это совместно с другими.

Существует очень простой критерий, чтобы понять живете вы в демократии или нет. Это не когда у вас есть возможность проголосовать, а когда вы чувствуете, что сами решаете то, что с вами происходит в общественных делах. Понятно, что все происходящее в частной жизни вы можете решать без всякой демократии, а вот что происходит с вами в общественных делах, в делах, которые касаются нас всех, то там демократия завязана на ощущении, что вы сами принимаете решения. Обратите внимание, что вы можете не иметь этого ощущения, даже если кругом постоянно происходят голосования. Так, собственно, и происходит во множестве политических систем сегодня, в этом и состоит их беда.