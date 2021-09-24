Германия накануне больших изменений

Согласно опросам, три партии могут получить больше всего мест в Бундестаге: традиционный Христианско-демократический союз (ХДС), который являлся партией Меркель и правил страной с 2005 года, Социал-демократическая партия (СПД) и «Зеленые». Все эти партии уже выдвинули кандидатуры канцлера от своих партий. Кроме того, есть и небольшие партии, которые, скорее всего, преодолеют 5% барьер: либеральная и про-предпринимательская Свободная Демократическая Партия (СвДП), левая партия Die Linke и правая партия Альтернатива для Германии. И хотя не ожидается, что эти партии станут победителями по итогам голосования, их значение не менее важно, поскольку они могут стать потенциальными союзниками в создании коалиции для формирования нового правительства страны.

Экономический рост, эффективное разрешение финансовым кризисом 2008 года и поддержание стабильности – это те достижения, которыми объясняют долгое пребывание Маркель и ее партии у власти. Подход Меркель к достижению консенсуса и нейтралитета положительно коррелирует с общим настроением большинства немцев, которые склоняются к стабильности, а не к резким изменениям.

Но несмотря на сохраняющийся рост экономики в течение всего правления Меркель, его нельзя назвать развитием. Экономическое и социальное неравенство является одной из острых проблем Германии, как и всего остального мира. По сравнению с 2005 годом − моментом вступления Меркель в должность канцлера − в Германии сегодня в два раза больше миллиардеров, 136.

Кроме того, Меркель неоднократно критиковали за излишний акцент на экономических интересах в ущерб ценностям прав человека и демократии, краеугольным для Евросоюза. Это, к примеру, проявлялось в ее мягкой позиции по отношению к авторитарному лидеру Венгрии Виктору Орбану, которая частично объясняется важной ролью Венгрии в цепочках производства немецких транснациональных компаний. То же самое можно сказать и об экономическом партнерстве Германии с Китаем и Россией, оттеснившем вопросы злоупотребления властью и насилием на второй план. Существовало предположение, что улучшение экономических связей могло бы дать Меркель рычаги влияния на эти авторитарные страны для коррекции их политики. Однако подобные механизмы так и не появились в ее арсенале.