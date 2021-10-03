Секретные маневры с офшорами обогатили неофициальную жену лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева

Миранда Патрусич, Илья Лозовский и OCCRP Казахстан
Два олигарха, известные близостью к Лидеру нации, были вовлечены в сложную комбинацию с офшорами, которая завершилась загадочным платежом в 30 миллионов долларов его неофициальной третьей жене.
Неофициальная третья жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получила 30 миллионов долларов, судя по всему, практически ни за что, как свидетельствует утечка документов из офшоров.
Отношения Асель Курманбаевой с Лидером нации (это титул, который Назарбаев носит пожизненно) никогда официально не подтверждали и не опровергали. Но слухи о ее роли токал, или неофициальной жены, распространялись с момента, когда она выиграла конкурс красоты «Мисс Казахстан» в 1999 году. На фотографиях паспортов двух ее сыновей, опубликованных новостными сайтами, видно, что они носят фамилию Нурсултанулы. Так нередко делают в Казахстане: у детей фамилия по имени отца.
Сорокалетняя Курманбаева сейчас — художественный руководитель двух государственных танцевальных институтов, она также владеет несколькими фирмами и фондами в сфере балета и национального танца. Но какой бы доход она ни имела от своей деятельности в области культуры, он не идет ни в какое сравнение с богатством, которое она получила от ближайшего окружения Назарбаева.
Платеж в 30 миллионов долларов последовал за серией обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний: все, кроме одной, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах. В этой юрисдикции, печально известной как рай для офшорных секретов, трансакции должны были остаться скрытыми навсегда, если бы не «Файлы Пандоры».
Утечка миллионов документов из офшоров оказалась в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей, а он, в свою очередь, поделился ими с OCCRP и другими медиапартнерами по всему миру, что позволило взглянуть изнутри на то, как влиятельные и богатые люди используют секретные подставные компании для переводов денег.
В случае с Курманбаевой документы свидетельствуют о вовлеченности двух человек, которые давно известны как доверенные лица Назарбаева. Это олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, которые сколотили состояния в печально известном своей коррумпированностью секторе природных ресурсов Казахстана.
30-миллионный платеж Курманбаевой был структурирован как продажа ею загадочной компании с Британских Виргинских Островов, которая, похоже, не вела никакой бизнес-деятельности. Курманбаева получила деньги спустя два месяца после смерти Ни в 2010 году от компании, которая перешла под контроль его дочери, а Ким был свидетелем платежа.
Репортеры обратились за комментариями по этой истории к Назарбаеву, Киму, семье Ни и Курманбаевой. Никто из них не ответил.
Рождение двух богатств
Состояние и влияние Ни и Кима можно проследить с момента приватизации огромных минеральных ресурсов Казахстана в 90-х. Тогда экономика Казахстана трансформировалась, и в стране появился новый класс влиятельных людей, связанных с Назарбаевым.
Более заметным из двух олигархов был Владимир Ни, которого до самой смерти часто называли правой рукой президента и считали вторым по влиянию человеком в стране.
Этнический кореец Ни родился в советской России и переехал в Казахстан в молодости, чтобы работать в правительственных структурах. В середине 80-х он работал помощником Назарбаева, когда тот стал премьер-министром тогда еще советской республики.
Ни остался у верхушки власти и после обретения страной независимости, сначала отвечая за расписание Назарбаева и другие административные вопросы, а затем возглавив Управление делами президента, занимавшееся в том числе управлением имуществом.
Это делало Ни близким к центру принятия решений, когда казахстанские горнодобывающие компании стали переходить в частные руки. В середине 90-х годов Ни, по данным источников, руководил приватизацией Жезказганцветмета — одной из ведущих казахстанских горнодобывающих компаний, включая и продажу доли в ней корейской корпорации Samsung.
В это же время он открыл дверь в компанию Киму, своему молодому протеже. Судя по всему, эти два человека знали друг друга с советских времен, представляя сплоченное сообщество корейцев Казахстана.
После преобразования компании «Жезказганцветмет» в «Казахмыс» — новый горнодобывающий гигант — Ни покинул государственную должность, уйдя на пенсию, и присоединился к совету директоров компании. К 2000 году его ученик Ким вырос до новых высот, став президентом и председателем совета директоров «Казахмыса» (позже они сменят позиции, и Ни возглавит совет директоров).
И Samsung, и правительство Казахстана начали продавать свои доли в «Казахмысе» в 2001 году, не раскрывая покупателей. Только в 2005-м, когда компания вышла на биржу в Лондоне, были раскрыты ее компании-владельцы. Спустя еще несколько лет Global Witness — неправительственная организация, расследующая коррупцию, использовала эти данные, чтобы установить, что Ким — самый крупный владелец «Казахмыса» с долей в 39 процентов.
Он никогда не объяснял, как именно получил такую долю.
«Акции “Казахмыса” мне, конечно, никто не дарил, — говорил он в одном из редких интервью в 2007 году. — Я начал их приобретение с самого начала образования “Казахмыса”, потому что верил в успех проводимых нашим президентом реформ».
Тем не менее сам он такой щедрый подарок однажды сделал своему наставнику. В 2006 году Ким подарил 2,5-процентную долю в компании Ни, как сообщалось, за его «верную службу компании». Стоимость пакета оценивалась в 135 миллионов фунтов стерлингов.
«Вы больше, чем самолет»
Секретные аудиозаписи, опубликованные в 2007 году, предположительно, зятем Назарбаева Рахатом Алиевым, пролили свет на отношения между тогдашним президентом и ведущими бизнесменами страны.
В истории, которая была описана в отчете Global Witness, голоса на записи, так же как и обращения говорящих друг к другу, дают основание предположить, что разговор происходит между Назарбаевым, Ни и Кимом.
На записи Ким убеждает президента, что заказанный для него самолет Airbus A330 подходит для него.
«Он слишком большой», — возражает президент.
«Нурсултан Абишевич, — отвечает Ким, — вы сами больше, чем этот самолет!»
«Он уже был заказан, — продолжает он. — Могу я задать вам вопрос? Вам нравится этот самолет?»
«Конечно, — говорит Назарбаев. — Но он чересчур большой».
«Нурсултан Абишевич, пусть следующий президент Казахстана летает на самолетах поменьше, — отвечает Ким. — У нас один президент, пусть он летает на большом самолете. Этот самолет будет как у Путина».
После публикации записей Ни и Ким заявили журналистам, что прослушка была фальшивкой, и сказали, что их компания «Казахмыс» заказала самолет для своих нужд, а потом продала его правительству.
Загадочные 30 миллионов
Как это часто бывает у очень богатых людей из этой части мира, Ким и Ни владели рядом офшорных компаний, на некоторые из которых были записаны их активы, причины создания других неизвестны.
Но одна из таких компаний особенно интересна. В июле 2008 года Ни стал совладельцем компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, которая называлась EMES Holding & Finance (в которую Ким также был вовлечен).
Ким в 2003-2006 годах был директором компании Karnell Holding, которая стала совладельцем EMES. После 2006 года директором компании стал сотрудник Кима. Позднее бизнесмен стал прямым владельцем Karnell. Он мог владеть компанией и в 2008 году, но это не может быть установлено точно, поскольку владелец был скрыт за акциями на предъявителя.
Неожиданно партнером Ни в этой компании стала 27-летняя женщина, неизвестная большим состоянием. Это была неофициальная третья жена Назарбаева, Асель Курманбаева.
Нет никаких данных о том, что EMES занималась каким-либо бизнесом или владела активами, деловая цель компании также была неясна. При этом данные о ее владельцах явно постарались скрыть: всего через несколько недель после учреждения EMES Курманбаева получила другую офшорную компанию — Ladra Services, на которую перевела свою долю в EMES.
В следующие два года состав владельцев компании EMES менялась несколько раз по неизвестным причинам. К марту 2010 года EMES принадлежала двум офшорным компаниям: Ladra Services Курманбаевой и еще одной, компании Ни.
Когда Ни умер в сентябре того же года, договоренность, похоже, подошла к какому-то завершению. Всего два месяца спустя после его смерти другая компания с Британских Виргинских Островов, Godel Partners, заплатила Курманбаевой 30 миллионов долларов за ее компанию Ladra Services (и 50 процентов в EMES, которыми она через нее владела).
В отличие от других компаний в этой саге структура владения Godel имела дополнительный уровень секретности. Компания принадлежала так называемой фирме-номиналу: подобные ей существуют специально для того, чтобы выступать в качестве владельца сотен компаний и скрывать их собственников.
Тем не менее три отдельных доказательства связывают Ни, Кима и Курманбаеву:
- Ким был свидетелем сделки, его подпись, как и подпись Курманбаевой, есть на документе.
- Когда Godel ликвидировали семь лет спустя, среди его бенефициарных владельцев были дочь Ни Виктория и ее муж.
- Примерно через два года после того, как Ladra Services купили у Курманбаевой, ее доля в EMES перешла к компании, принадлежащей дочери Ни.
Балет и банкетный зал
Несмотря на то что о близости Курманбаевой к Лидеру нации было известно многие годы, очень мало информации о ее жизни публиковали в казахстанской прессе.
Практически единственный доступный факт, предположительно, пришел от Рахата Алиева, бывшего мужа старшей дочери Назарбаева Дариги, когда, уже находясь в изгнании, он опубликовал копии паспортов Курманбаевой и ее детей в период своей вражды с семьей бывшего президента (Алиев умер в австрийской тюрьме в 2015 году, якобы совершив самоубийство).
В первый и последний раз Курманбаева и Назарбаев были замечены в одном месте, когда она присутствовала среди сотен других слушателей его последнего Послания к народу в 2018 году.
Но данные о юридических лицах в Казахстане показывают, что президент и его неофициальная третья жена имели также бизнес-связи.
Как выясняется, Курманбаева была учредительницей компании, которая основала театр «Астана-Балет» в 2012 году.
Согласно веб-сайту труппы, «Астана-Балет» был основан «по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева». Его фонд получил контроль над компанией, учрежденной Курманбаевой, менее чем через год после начала ее работы, а потом ее передали правительству. Курманбаева остается вовлеченной в деятельность театра как арт-менеджер.
Странно, но фонд Назарбаева имел дело с Курманбаевой и совсем в другом проекте. На два месяца в 2013 году он стал владельцем компании «Астау», которую Курманбаева создала в 2006 году. Потом она снова стала ее владелицей.
Компания владеет и управляет банкетным залом, спа и салоном красоты в центре Нур-Султана.
Судя по объему уплаченных налогов, бизнес небольшой, хотя фото сияющего банкетного зала, счастливых гостей и изысканных блюд в инстаграме компании впечатляют!