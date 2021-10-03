Секретные маневры с офшорами обогатили неофициальную жену лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева

Рождение двух богатств

Состояние и влияние Ни и Кима можно проследить с момента приватизации огромных минеральных ресурсов Казахстана в 90-х. Тогда экономика Казахстана трансформировалась, и в стране появился новый класс влиятельных людей, связанных с Назарбаевым.

Более заметным из двух олигархов был Владимир Ни, которого до самой смерти часто называли правой рукой президента и считали вторым по влиянию человеком в стране.

Этнический кореец Ни родился в советской России и переехал в Казахстан в молодости, чтобы работать в правительственных структурах. В середине 80-х он работал помощником Назарбаева, когда тот стал премьер-министром тогда еще советской республики.

Ни остался у верхушки власти и после обретения страной независимости, сначала отвечая за расписание Назарбаева и другие административные вопросы, а затем возглавив Управление делами президента, занимавшееся в том числе управлением имуществом.

Это делало Ни близким к центру принятия решений, когда казахстанские горнодобывающие компании стали переходить в частные руки. В середине 90-х годов Ни, по данным источников, руководил приватизацией Жезказганцветмета — одной из ведущих казахстанских горнодобывающих компаний, включая и продажу доли в ней корейской корпорации Samsung.

В это же время он открыл дверь в компанию Киму, своему молодому протеже. Судя по всему, эти два человека знали друг друга с советских времен, представляя сплоченное сообщество корейцев Казахстана.

После преобразования компании «Жезказганцветмет» в «Казахмыс» — новый горнодобывающий гигант — Ни покинул государственную должность, уйдя на пенсию, и присоединился к совету директоров компании. К 2000 году его ученик Ким вырос до новых высот, став президентом и председателем совета директоров «Казахмыса» (позже они сменят позиции, и Ни возглавит совет директоров).

И Samsung, и правительство Казахстана начали продавать свои доли в «Казахмысе» в 2001 году, не раскрывая покупателей. Только в 2005-м, когда компания вышла на биржу в Лондоне, были раскрыты ее компании-владельцы. Спустя еще несколько лет Global Witness — неправительственная организация, расследующая коррупцию, использовала эти данные, чтобы установить, что Ким — самый крупный владелец «Казахмыса» с долей в 39 процентов.

Он никогда не объяснял, как именно получил такую долю.

«Акции “Казахмыса” мне, конечно, никто не дарил, — говорил он в одном из редких интервью в 2007 году. — Я начал их приобретение с самого начала образования “Казахмыса”, потому что верил в успех проводимых нашим президентом реформ».

Тем не менее сам он такой щедрый подарок однажды сделал своему наставнику. В 2006 году Ким подарил 2,5-процентную долю в компании Ни, как сообщалось, за его «верную службу компании». Стоимость пакета оценивалась в 135 миллионов фунтов стерлингов.