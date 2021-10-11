Как крупнейшая юридическая фирма Америки помогает перебазировать мировое богатство в налоговые гавани

Начиная с 2004 года, Лоу заручился поддержкой компании Бейкер и Макензи и аффилированных с нею лиц, а также нескольких доверенных лиц, чтобы создать сеть компаний в Малайзии и Гонконге. Он вошел в мир политических посредников, закрытых ночных клубов и многомиллионных сделок, о которых большинство выпускников бизнес-школ только мечтают. Как показывают судебные документы, Лоу и его сообщники использовали компании для покупки роскошных отелей в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз, прямых инвестиций и перекачки средств тогдашнему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку.

50-летний менеджер B&M Consultancy Services, филиала Бейкер и Макензи, стал ключевым консультантом для восьми связанных с Лоу компаний в Малайзии. Лоу привлек другой филиал, B. & McK. Nominees, для создания трех компаний в Гонконге.

После того как Разак принял присягу премьер-министра в 2009 году, Лоу стал одним из организаторов сделок для государственного инвестиционного фонда, призванного обеспечить малазийцев хорошими рабочими местами. Фонд, названный 1Malaysia Development Berhad, стал известен под аббревиатурой 1MDB.

Лим Пох Сенг, корпоративный секретарь, связанный с Baker McKenzie, работал на 1MDB с самого начала. Недавно он впервые публично признал, что работал на компании Джо Лоу в качестве сотрудника B&M Consultancy. Свидетельствуя во время суда над бывшим премьер-министром Разаком в Малайзии, Лим сказал, что Джо Лоу обратился к нему в 2008 году с просьбой вести протокол заседания государственного фонда, бывшего предшественником 1MDB. По словам Лима, после того, как федеральное правительство Малайзии взяло на себя управление государственным фондом в 2009 году, он стал корпоративным секретарем 1MDB, присутствовал на заседаниях его совета директоров и выполнял другие важные корпоративные функции.

Вскоре после этого юридическая фирма Wong & Partners, член малазийского филиала Бейкер и Макензи, представляла интересы фонда 1MDB в сделке с частной саудовской нефтяной компанией PetroSaudi на сумму $1 млрд. Эта и другие сделки должны были обеспечить финансированием проекты в области энергетики и развития. Вместо этого, по данным властей США и Малайзии, большая часть денег перетекла в подставные компании и другие непрозрачные юрлица, контролируемые Лоу и его сообщниками.

Прокуроры утверждают, что через вереницу подставных компаний, трастов и банковских счетов им удалось вывести из 1MBD более $4,5 млрд на личные счета, и в итоге совершить одно из крупнейших финансовых преступлений в мире.

Красные флажки повсюду

Эксперты по проблемам отмывания денег говорят, что Лоу подходит под хрестоматийное определение клиента с высоким уровнем риска. Он использовал счета в швейцарских банках и коммерческие структуры, организованные членами семьи. У него также были тесные связи с политиками, включая Разака, бывшего премьер-министра.

«Взгляд на Лоу был зашорен у всех», − сказал Кит Прагер, бывший таможенный агент США и эксперт по проблемам отмывания денег, который изучал это дело для ICIJ. «Повсюду были красные флажки».

В этическом кодексе Бейкер и Макензи советуют штатным юристам задавать себе вопросы, которые помогут сделать правильный выбор: «Буду ли я смущен, если друзья или семья узнают, что это сделал я? ... Может ли это нанести вред фирме или повредить ее репутации?... Буду ли я возмущен, если об этом сообщат в блоге или новостях?»

Проверка ICIJ показала, что, помимо Джо Лоу, Бейкер и Макензи и ее аффилированные лица вели дела с компаниями и лицами с репутационными рисками сразу в нескольких странах. Среди них − предприятие, принадлежащее Ду Шуанхуа, китайскому сталелитейному магнату, который дал показания о передаче $9 млрд чиновнику горнодобывающей промышленности, впоследствии осужденному за взятки; украинский олигарх Игорь Коломойский, который, по мнению американских властей, использовал цепочку подставных компаний в схеме по отмыванию $5,5 млрд; наследники покойного Ху Тек Пуата, широко известного в качестве самого богатого человека Сингапура, который был обвинен в том, что довел банк до финансового коллапса.

Ду Шуанхуа, Коломойский и Дженнифер Ху Кармайкл, дочь покойного банкира, не отреагировали на просьбу прокомментировать ситуацию.

Компания Бейкер и Макензи не ответила на вопросы о некоторых из своих клиентов. МакГиннесс сказал, что правила противодействия отмыванию денег и стандарты дью-дилидженса постоянно ужесточались, но дела некоторых клиентов могли возникнуть до введения строгих правил и критериев проверки. Теперь юридическая фирма проводит комплексную проверку всех потенциальных клиентов, отсеивая «политически значимых лиц», их личных помощников и членов семей.

«За прошедшие годы мы усовершенствовали наши системы до нынешнего надежного состояния управления рисками до начала работы с клиентом <...> и всегда стремимся улучшать их дальше», − сказал МакГиннесс.

Лим По Сенг, корпоративный секретарь, связанный с Бейкер и Макензи, отказался комментировать дело Джо Лоу. Wong & Partners, фирма-член Бейкер и Макензи в Малайзии, не ответила на просьбу о комментарии. Ранее Wong & Partners называла свою роль в деле 1MDB исключительно «консультативной» и заявляла, что не сделала ничего плохого.

В мае 1MDB подала иск в малазийские суды с требованием взыскать с Wong & Partners ущерб в размере $1 млрд, но менее чем через три месяца прекратила дело.

Бейкер и Макензи была не одинока среди профессиональных фирм, помогавших Лоу и его коллегам. Другие юридические (white-shoe) фирмы, аудиторы «Большой четверки» и даже почтенный инвестиционный банк Goldman Sachs содействовали мошенничеству, охватившему всю планету.

Позже Goldman призналась в сговоре для выплаты взяток на сумму более $1,6 млрд чиновникам Малайзии и Абу-Даби. В 2020 году малазийское подразделение Goldman признало себя виновным в федеральном суде США по обвинению во взяточничестве. Банк согласился выплатить почти $3 млрд чиновникам в четырех странах и вернуть $174 млн. топ-менеджерам.

Goldman Sachs отказался от комментариев. Ранее банк назвал свою роль в хищении активов 1MDB «институциональным провалом», поклявшись улучшить надзор.

Малайзийский суд приговорил Разака, бывшего премьер-министра, к 12 годам тюремного заключения после того, как в прошлом году он был признан виновным в ходе первого судебного процесса по делу о коррупции в 1MDB. Его приговор был отложен до рассмотрения апелляции, но ему предстоит участвовать в еще четырех судебных процессах, связанных с 1MDB.