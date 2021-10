Как крупнейшая юридическая фирма Америки помогает перебазировать мировое богатство в налоговые гавани

Политический шторм в Монголии



В Монголии продажа спровоцировала политический шторм, судебные разбирательства и коррупционные расследования на высшем уровне. Одной из их целей стал тогдашний премьер-министр страны Чимед Сайханбилег. Парламент Монголии признал продажу незаконной, установив, что Сайханбилег санкционировал ее без одобрения контролирующих органов. Монгольские следователи также обнаружили доказательства того, что компания Mongolian Copper была прикрытием для других активностей частного Банка торговли и развития Монголии. По словам следователей, этот политически влиятельный банк, в число инвесторов которого входил Goldman Sachs, неправомерно использовал государственные средства для финансирования покупки. Goldman Sachs владел 4,8% акций банка, но заявил, что не осуществляет стратегического контроля.

Роберт Амстердам, адвокат Сайханбилега, утверждает, что бывший премьер-министр не играл никакой роли в продаже актива и не сделал ничего плохого. Ростех самостоятельно определил компанию Mongolian Copper Corp., сказал Амстердам, и не хотел продавать свою долю какому-либо другому покупателю. «Репутация Монголии как места для ведения бизнеса пострадала из-за политически ангажированного характера расследования в отношении компании Эрдэнэт», - сказал он.

Сославшись на конфиденциальность клиента, Бейкер и Макензи отказалась отвечать на вопросы о контракте Ростеха или о сделках фирмы с другими российскими компаниями, попавшими под санкции. Юридическая фирма заявила, что она просто предлагает клиентам консультации на предмет полного соблюдения торговых санкций.

Ростех отказался от комментариев.

Зарегистрированный офис Бейкер и Макензи СНГ - на первом этаже здания на острове Гернси в проливе Ла-Манш. По данным Tax Justice Network, некоммерческой группы, изучающей политику и практику обеспечения финансовой тайны по всему миру, Гернси занимает 11-е место среди самых скрытных налоговых убежищ.

Партнер ICIJ - Le Monde - обнаружил, что офис Бейкер и Макензи СНГ на острове Гернси не ведет никакой деятельности и фактически является подставным.

Соавторы: Карри Кехо, Мэгги Майкл, Эмилия Диас-Страк, Бен Холлман, Дин Старкман, Фергюс Шил, Дельфина Ройтер, Мигель Фиандор, Маго Торрес, Елена Косич, Ричард Х.П. Сиа, Том Стайтс и Дениз Хассанзаде Аджири.

Репортажи со всего мира предоставлены французским изданием Le Monde, малазийским изданием Malaysiakjni, гонконгским Stand News, российскими OCCRP и «Важные истории» (iStories), украинской журналисткой Таней Козыревой, Australian Broadcasting Corp. и Australian Financial Review в Австралии; Karlijn Kuijpers в Нидерландах; The Guardian и BBC в Великобритании; The Washington Post, Miami Herald и The Wire China в США; Agencia Publica в Бразилии; El Espectador/Connectas в Колумбии; Quinto Elemento Lab в Мексике; woxx в Люксембурге; Convoca в Перу; Korea Center for Investigative Journalism-Newstapa в Южной Корее; Indian Express в Индии; Armando.info в Венесуэле; Tempo в Индонезии; L'Espresso в Италии; Expresso в Португалии; WDR в Германии; NZME в Новой Зеландии; и El País в Испании.

Перевод на русский язык: Дмитрий Мазоренко, Vласть