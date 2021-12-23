​Димаш Альжанов, политолог: «После 30 лет независимости мы застряли в состоянии транзита»

Чтобы задать рамку для разговора, не могли бы вы выделить наиболее значимые, на ваш взгляд, события, которые завершились и начались в первые 30 лет независимости?

Думаю, будет правильно охарактеризовать Казахстан после этих 30 лет как страну, находящуюся в промежуточном состоянии. Я бы не хотел исходить из того, что нам удалось что-то завершить или начать. С одной стороны, мы получили независимость. Но процесс формирования нового государства не был результатом всеобщей борьбы за нее. Он не сопровождался отстранением старой советской политической элиты от власти и отказом от репрессивного наследия Советского союза. Все это в той или иной степени до сих пор с нами.

Что касается начинаний, то здесь мы тоже не смогли построить новые институты − государственные и общественные, − способные стать фундаментом для последующего развития. Если употреблять понятие «транзит», то мы как раз застряли в нем. Страна полностью не освободилась от тоталитарного прошлого. Через четыре года после обретения независимости страна ушла в сторону режима личной власти президента. За это время мы не создали чего-то концептуально нового. Даже если учитывать начавшийся процесс ухода первого президента Нурсултана Назарбаева в связи с его возрастом, перед обществом стоят серьезные вызовы.

История показывает, что государства могут находиться в состоянии транзита довольно долго. Но заметно ли сейчас что-то, способное указать на скорое завершение или, наоборот, продолжение транзита?

Транзит может быть цикличным. Это не поступательное развитие, когда вы идете от одного состояния к другому, лучшему. Вы также можете впасть в застой или застрять в промежуточном состоянии, когда даже при формальной смене первых лиц во власти, сам политический режим не меняется. За 30 лет власти не продемонстрировали желания демократизировать политическую систему. Напротив, система настолько законсервировалась, что только внутренний шок или смена режима позволят обществу реформировать государство.

Что характеризует развитие в нашем случае? Прежде всего, появление новых государственных и общественных институтов, рост экономики и благосостояния, формирование новых связей в обществе. В этом отношении Казахстан как раз и впал в застой, который преподносится обществу как установившаяся стабильность. У нас нет системы разделения властей, независимых политических партий и гражданского общества. Нет честных и свободных выборов. Слишком мало независимых СМИ, которые бы помогали стране увеличивать темп развития или просто давали некий ориентир.

Этого понимания сейчас нет ни у общества, ни у политических элит. У последних, к тому же, нет стимулов проводить реформы. Поскольку власть и политическая система замкнута на одном человеке, а важные решения принимаются с участием его ближайшего окружения, большинство людей не имеет четкого понимания, как и по каким правилам им выстраивать отношения с государством, как в его границах можно вести политическую и экономическую жизнь.