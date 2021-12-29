Партии обяжут держаться квот не только до выборов, но и после них

О необходимости новых изменений в законы в сентябре говорил президент Касым-Жомарт Токаев. Тогда он указал, что партии держались квоты при формировании партсписков на выборах, но не выдержали ее, когда утверждали свои списки депутатов.

После выборов в январе 2021 года в мажилисе женщин-депутатов – меньше четверти, а депутат моложе 29 лет – только один.

Тогда же Токаев заявил и о необходимости выделения квоты для людей с особыми потребностями.

«Мы строим инклюзивное общество. Пока же в нашей стране люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-политической жизни. Я предлагаю расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установить квоты и для людей с особыми потребностями», − подчеркнул Токаев.