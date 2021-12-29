Процесс / Политика
341
29 декабря 2021
Тамара Вааль, фото Жанары Каримовой

Партии обяжут держаться квот не только до выборов, но и после них

В квоту для женщин и молодежи добавят людей с особыми потребностями

Партии обяжут держаться квот не только до выборов, но и после них

Законодательство о выборах и политпартиях изменят в очередной раз: партии обяжут придерживаться квоты для женщин и молодежи не только при формировании партийных списков, но и при утверждении списка депутатов. В саму квоту, не расширяя ее, добавят еще одну категорию – людей с особыми потребностями.

О необходимости новых изменений в законы в сентябре говорил президент Касым-Жомарт Токаев. Тогда он указал, что партии держались квоты при формировании партсписков на выборах, но не выдержали ее, когда утверждали свои списки депутатов.

После выборов в январе 2021 года в мажилисе женщин-депутатов – меньше четверти, а депутат моложе 29 лет – только один.

Тогда же Токаев заявил и о необходимости выделения квоты для людей с особыми потребностями.

«Мы строим инклюзивное общество. Пока же в нашей стране люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-политической жизни. Я предлагаю расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установить квоты и для людей с особыми потребностями», − подчеркнул Токаев.

Фото Жанары Каримовой

Минюст, разработавший поправки, слова президента понял не как необходимость введения новых квот, а как возможность включения еще одной категории граждан в уже имеющуюся квоту.

«Политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты мажилиса парламента включает в них представителей трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с инвалидностью в количестве не менее тридцати процентов от общего числа кандидатов», - говорится в проекте поправок.

Таким образом, в 30% мест в партсписке, а потом и в спискок депутатов, теперь должны будут входить сразу три категории кандидатов – женщины, молодежь до 29 лет и люди с особыми потребностями.

То есть доля женщин и молодежи в случае принятия поправок на самом деле снизится, а не вырастет.

На выборах в 2021-м только одна партия превысила квоту на этапе формирования партийных списков – правящая «Нур Отан». Но и она не удержала ее, когда утверждала списки депутатов.

Нынешние выборы были первыми, прошедшими после введения квот для женщин и молодежи. Соответствующие поправки были предложены Токаевым как часть его программы политической модернизации Казахстана.

Еще из рубрики Политика
Перейти в рубрику Политика
​Димаш Альжанов, политолог: «После 30 лет независимости мы застряли в состоянии транзита»
«Не забудем и не простим Жанаозен и Желтоксан!»
Беларусь отвечает Евросоюзу беженцами
Как крупнейшая юридическая фирма Америки помогает перебазировать мировое богатство в налоговые гавани