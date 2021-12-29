Партии обяжут держаться квот не только до выборов, но и после них

Законодательство о выборах и политпартиях изменят в очередной раз: партии обяжут придерживаться квоты для женщин и молодежи не только при формировании партийных списков, но и при утверждении списка депутатов. В саму квоту, не расширяя ее, добавят еще одну категорию – людей с особыми потребностями.
О необходимости новых изменений в законы в сентябре говорил президент Касым-Жомарт Токаев. Тогда он указал, что партии держались квоты при формировании партсписков на выборах, но не выдержали ее, когда утверждали свои списки депутатов.
После выборов в январе 2021 года в мажилисе женщин-депутатов – меньше четверти, а депутат моложе 29 лет – только один.
Тогда же Токаев заявил и о необходимости выделения квоты для людей с особыми потребностями.
«Мы строим инклюзивное общество. Пока же в нашей стране люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-политической жизни. Я предлагаю расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установить квоты и для людей с особыми потребностями», − подчеркнул Токаев.
Минюст, разработавший поправки, слова президента понял не как необходимость введения новых квот, а как возможность включения еще одной категории граждан в уже имеющуюся квоту.
«Политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты мажилиса парламента включает в них представителей трех категорий: женщин, лиц, не достигших двадцатидевятилетнего возраста, лиц с инвалидностью в количестве не менее тридцати процентов от общего числа кандидатов», - говорится в проекте поправок.
Таким образом, в 30% мест в партсписке, а потом и в спискок депутатов, теперь должны будут входить сразу три категории кандидатов – женщины, молодежь до 29 лет и люди с особыми потребностями.
На выборах в 2021-м только одна партия превысила квоту на этапе формирования партийных списков – правящая «Нур Отан». Но и она не удержала ее, когда утверждала списки депутатов.
Нынешние выборы были первыми, прошедшими после введения квот для женщин и молодежи. Соответствующие поправки были предложены Токаевым как часть его программы политической модернизации Казахстана.