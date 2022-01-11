Досым Сатпаев, политолог: «Я надеюсь, что после этих событий хоть какие-то выводы будут сделаны»

О вводе сил ОДКБ

Это еще больше ухудшает нашу ситуацию. И более того, вдруг выясняется, что президент не может положиться даже на местных силовиков и обращается к ОДКБ. Это парадокс. Я разговаривал с российскими журналистами, и они тоже не ожидали, что Казахстан так быстро начнет разваливаться с точки зрения управленческой вертикали. Все считали, что в Казахстане довольно сильные силовые структуры, армия и т.д. И это же не талибы напали, не армия, это были внутренние разборки. Был некий шок оттого, что вдруг Казахстан показался колоссом на глиняных ногах, со слабыми силовыми структурами, либо силовыми структурами, которым не доверял президент, и потому пришлось обратиться к ОДКБ. Тогда выходит, что все разговоры о нашей независимости и суверенитете, это просто слова. Выходит, что мы не можем сами себя защитить. Государство, которое не имеет механизма обеспечения собственной безопасности и зависит от внешней помощи, не может называться полностью независимым. Это риск и серьёзная проблема, которую сейчас тоже надо внимательнее изучать.

Что будет дальше?

Я думаю, что Токаев использует эту ситуацию, чтобы укрепить свою власть. Он по сути уже так делает. Арест Карима Масимова - очень мощный знак всем остальным, то есть, убрали представителя старой элиты, приближенного к Назарбаеву. Честно говоря, это не первый прецедент с председателем КНБ. Уже были случаи, когда люди, с ближайшего окружения Назарбаева выпадали из системы. Поэтому уход Масимова говорит о том, что Токаев постепенно укрепляет свои позиции и в силовых структурах, назначив туда своих людей. Это говорит о том, что после этой кризисной ситуации Токаев будет чувствовать себя более уверенно. Но есть и другой фактор, более тревожный. Обратившись за помощью к ОДКБ, к России и Путину, Токаев будет более зависим, возможно, от того, что будет думать и делать Россия в тех или иных направлениях. Понятно, то, что для Путина было важно поддержать Назарбаева в этой кризисной ситуации, потому что для него Назарбаев - ближайший друг и партнер. Естественно, что Путину было выгодно поддержать и Токаева, которого он считает человеком, который, скорее всего, будет продолжать политику Назарбаева по отношению к России и сохранять членство в ОДКБ. Но опять же Казахстан славится своей многовекторной политикой, за что в принципе, нашу страну уважали и считали, что мы умудряемся со всеми поддерживать нормальные отношения. Сейчас возникает вопрос, будет ли эта многовекторная политика в том же виде? Не являемся ли мы свидетелями того, что многовекторная политика Казахстана подходит к концу и мы, как и Беларусь, будем более ориентироваться на российский фактор?