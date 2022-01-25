Илья Матвеев, политолог: «Без России авторитарные правители могут быть свергнуты, с Россией это проблематично»

О том, как России удается воспроизводить угодный ей политический порядок на территории стран СНГ

Не так давно я опубликовал научную статью про российский империализм и его амбиции. Основная идея такая: у России не так много инструментов, чтобы влиять на постсоветские страны. Репертуар ее действий сводится к трем инструментам:

Первый инструмент − обрыв поставок газа, газовые войны. Логика здесь такая: не будете нас слушаться, мы повысим цены на газ. А цена на него для Украины ниже, чем для европейских стран, потому что традиционно внутри советского союза все республики СССР снабжались дешевым газом или дешевой нефтью из Российской республики. Эти хозяйственные связи сохранились, но постепенно стали инструментом давления. Украина − самый главный объект газовых войн. Еще можно привести в пример Молдову. Россия всегда может сказать таким странам, что повысит цену на газ до рыночной. И это станет для них моментом уязвимости перед Россией. В Украине, я так понимаю, цена на газ действительно доходит до европейского уровня. В результате у них очень дорогие коммунальные услуги именно из-за того, что газ становится очень дорогим.

Но можно использовать этот инструмент в позитивном ключе, понижая цены. Например, субсидируя поставки нефти, как в Беларуси.

Второй инструмент − Евразийский экономический союз. Я знаю, что казахстанцы чувствуют себя проигравшими от него, но это не очень видно по цифрам экспорта и импорта. Небольшое повышение доли России в казахстанском импорте действительно произошло после 2012 года. Но на самом деле это было в пределе каких-то флуктуаций − импорт из России уже долгое время держится на уровне 40%. И Таможенный союз тут не сильно помог. Архитектура Евразийского союза больше предназначена для того, чтобы Россия покупала лояльность стран, которые в него входят, а не извлекала из них выгоду. Россия, скорее, раздает через него деньги, а не получает. Хотя есть вопрос о таможенных пошлинах, которые собираются на границах стран ЕАЭС и перераспределяются между странами неравномерно. Но Казахстан мог бы собирать их в меньшем количестве, будь он не в составе этого союза. В то же время есть Евразийский банк развития, в котором Россия − главный кредитор. А главные выгодополучатели находятся за пределами страны, и Казахстан является одним из них.

Но если посмотреть на торговый баланс, то Россия, конечно, выигрывает от того, что внешний тариф по контуру Евразийского экономического пространства выше, чем тариф внутри Евразийского союза. Поэтому другим странам оказывается выгоднее покупать автомобили из России, чем за границей − тарифы на импортные авто для всего ЕАЭС гораздо выше. При этом внутри союза тарифов никаких нет. Россия выигрывает от этого, приобретая Казахстан в качестве рынка сбыта. И это империалистический инструмент, но его эффект довольно ограничен, потому что Россия сама ничего не производит и все импортирует из других стран.

Если бы Россия действительно была империалистом, который бы поставлял в Казахстан свои продукты, ситуация между странами выглядела бы как отношения Англии с Индией в XIX веке. Англия заставляла Индию покупать свои промышленные товары, разрушив все местные производства, которые там появлялись. Англия использовала Индию как рынок сбыта, полностью контролируя ее извне за счет военной силы. У этого империализма была экономическая сторона: у Индии не было выбора, кроме как покупать английские товары. При этом тарифы на торговлю с другими странами были для Индии высокими, поэтому они не могли купить что-либо за рубежом, а своего они ничего не производили.

Евразийский союз тоже мог выстраиваться в такой же логике: тарифы на импорт из других стран будут неподъемными для Казахстана, а тарифов на российские товары не будет вовсе. Предполагалось, что российские товары заменят товары из других стран естественным путем. Но это произошло лишь в ограниченной степени.





