Ерболат Досаев: технократ родом из бизнеса

Молодые бизнесмены

Ерболат Досаев – выпускник знаменитой РФМША – республиканской физматшколы в Алматы, длинный список известных выпускников которой обычно открывают имена Карима Масимова и Тимура Кулибаева. Здесь учились многие будущие министры, акимы, два председателя Нацбанка и бизнесмены.

Досаев в начале 1990-х, после окончания Алматинского энергоинститута, пошел в бизнес, как и несколько его одноклассников по РФМША, в частности, Нурлан Каппаров и Берик Каниев.

Вместе с Каппаровым Досаев в 1990-х работал в корпорации «Акцепт», занимавшейся торговлей. Примерно в одно время оба начали работать на государство: 27-летний Каппаров в 1997 году возглавил национальную нефтегазовую компанию «Казахойл», а несколько месяцев спустя 28-летний Досаев стал советником премьер-министра. До этого он успел поруководить Алматинским торгово-финансовым банком будущего олигарха Булата Утемуратова.

В 2001-м Досаев возглавил агентство по регулированию естественных монополий, а через два года 33-летний Досаев стал министром финансов. Еще год спустя инженер электронной техники по образованию возглавил Минздрав – идея состояла в том, что с управлением медициной справится хороший менеджер, которому необязательно быть врачом.

В 2006-м Досаеву пришлось уйти в отставку (об этом ниже) и вернуться в бизнес. Там уже работал и его старый друг Нурлан Каппаров. Вместе с ним, а также Бериком Каниевым и Юрием Паком они владели и руководили корпорацией Lancaster Group – многопрофильной компанией, работающей в нефтесервисе, горной металлургии и финансах.

Досаев – один из редких чиновников, официально побывавших в списке богачей Forbes. В мае 2014 года журнал оценивал его состояние в $110 миллионов.

В 2012 году Ерболат Досаев вернулся на госслужбу, объявив, что передал свои активы в управление партнерам. Как и в первый раз, за несколько месяцев до него на госслужбу вернулся и Нурлан Каппаров – в следующие три года он успел поработать министром охраны окружающей среды и главой нацкомпании «Казатомпром», в 2015 году Каппаров умер в возрасте 45 лет.