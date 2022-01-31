Ерболат Досаев: технократ родом из бизнеса

Алматинцы в понедельник получили нового главу города: акимом назначили Ерболата Досаева, выходца из бизнеса, работающего на высоких государственных постах больше 20-ти лет и пережившего целую череду кризисов. В Алматы ему предстоит сложная задача: не только привести город в порядок после январских событий, но и восстановить репутацию власти, серьезно пострадавшую в этом январе. Vласть рассказывает о карьерном пути чиновника, получившего сегодня свое самое сложное назначение.
Молодые бизнесмены
Ерболат Досаев – выпускник знаменитой РФМША – республиканской физматшколы в Алматы, длинный список известных выпускников которой обычно открывают имена Карима Масимова и Тимура Кулибаева. Здесь учились многие будущие министры, акимы, два председателя Нацбанка и бизнесмены.
Досаев в начале 1990-х, после окончания Алматинского энергоинститута, пошел в бизнес, как и несколько его одноклассников по РФМША, в частности, Нурлан Каппаров и Берик Каниев.
Вместе с Каппаровым Досаев в 1990-х работал в корпорации «Акцепт», занимавшейся торговлей. Примерно в одно время оба начали работать на государство: 27-летний Каппаров в 1997 году возглавил национальную нефтегазовую компанию «Казахойл», а несколько месяцев спустя 28-летний Досаев стал советником премьер-министра. До этого он успел поруководить Алматинским торгово-финансовым банком будущего олигарха Булата Утемуратова.
В 2001-м Досаев возглавил агентство по регулированию естественных монополий, а через два года 33-летний Досаев стал министром финансов. Еще год спустя инженер электронной техники по образованию возглавил Минздрав – идея состояла в том, что с управлением медициной справится хороший менеджер, которому необязательно быть врачом.
В 2006-м Досаеву пришлось уйти в отставку (об этом ниже) и вернуться в бизнес. Там уже работал и его старый друг Нурлан Каппаров. Вместе с ним, а также Бериком Каниевым и Юрием Паком они владели и руководили корпорацией Lancaster Group – многопрофильной компанией, работающей в нефтесервисе, горной металлургии и финансах.
Досаев – один из редких чиновников, официально побывавших в списке богачей Forbes. В мае 2014 года журнал оценивал его состояние в $110 миллионов.
В 2012 году Ерболат Досаев вернулся на госслужбу, объявив, что передал свои активы в управление партнерам. Как и в первый раз, за несколько месяцев до него на госслужбу вернулся и Нурлан Каппаров – в следующие три года он успел поработать министром охраны окружающей среды и главой нацкомпании «Казатомпром», в 2015 году Каппаров умер в возрасте 45 лет.
Досаев, которому в мае исполнится 52 года, в последние десять лет госслужбу не покидал ни разу, несмотря на череду кризисов, в которые был вовлечен и даже одну публичную отставку. За это время он поработал министром экономики, руководителем холдинга «Байтерек», вице-премьером, а в последние три года – председателем Нацбанка. С этого поста он и переходит на должность акима Алматы.
Пережить кризисы
Летом 2006 года в Шымкенте вскрылся факт массового заражения детей ВИЧ-инфекцией в результате переливания крови. Долгое расследование установило, что медики в нескольких больницах не пользовались стерильными инструментами, были выявлены и факты нарушений при заборе крови.
Долгое расследование установило, что было заражено 149 детей, наказание понесли больше 20 медиков и местных чиновников от медицины. Министр здравоохранения Ерболат Досаев ушел в отставку на фоне скандала: сохранить кресло было просто невозможно из-за настоящей бури возмущения в обществе. На госслужбу он вернулся только шесть лет спустя.
Скандал, как очевидно, на долгие годы изменил отношение к медицине в Казахстане.
Во второй раз в карьере в отставку Досаев уходил в 2016 году на фоне земельных протестов – крупнейших за годы. Протесты начались из-за поправок в Земельный кодекс, дававших возможность иностранцам арендовать сельхозземли, и быстро охватили запад, а затем и другие регионы, а лозунги митингующих расширились.
На совещании с правительством тогдашний президент Нурсултан Назарбаев отправил в отставку зама Досаева – Каирбека Ускенбаева (сейчас – министр индустрии и инфраструктурного развития). Но Досаев публично подал в отставку сам. Назарбаев тогда отмечал, что Досаев в ситуации не виноват и хороший специалист, поэтому без работы его не оставили – он тут же возглавил холдинг «Байтерек».
В том же 2016 году случился другой скандал, который теоретически мог поставить вопрос о дальнейшей карьере Досаева, но в итоге его не коснулся. В ноябре 2016 года Нацбанк лишил лицензии Казинвестбанк – небольшой коммерческий банк, совладельцем и председателем совета директоров которого в 2006-2007 годах был Досаев.
Казинвестбанк начал работу в 1993 году под именем «КазИнтерБанк», который по задумке создателей – правительства Казахстана и Chase Manhattan Bank NY – стал первым инвестиционным банком в Центральной Азии. В 1995 году казахстанское правительство выкупило долю зарубежного банка, после чего он был приватизирован казахским центральным акционерным банком «Центробанк».
До 2003 года он специализировался на операциях, связанных с привлечением инвестиций в местные предприятия и приватизацией государственных пакетов акций этих компаний. После этого у банка полностью поменялся состав акционеров и изменилось имя на АО «Казинвестбанк». К 2008 году банк расширил спектр своих услуг.
До марта 2016 года акционерами Казинвестбанка была группа учредителей Lancaster Group – Досаев, Каниев, Пак и семья Каппаровых. Весной они продали свои акции группе частных лиц. В конце октября Национальный банк дал разрешение на приобретение статуса крупного участника Казинвестбанка председателю совета директоров банка и его бывшему предправления Нуржану Джанабекову, а месяц спустя у банка отобрали лицензию.
Правоохранительные органы не сообщали, опрашивали ли они бывших акционеров банка, покинувших его за полгода до ликвидации, о том, как их действия отразились на состоянии банка.
Технократ без «полевого опыта»
Ерболат Досаев – один из самых опытных чиновников, который успел за двадцать последних лет поруководить несколькими министерствами, Национальным банком, нацхолдингом, был одним из руководителей правительства. Досаева еще в декабре прошлого года называли в числе основных претендентов на пост премьера, который тогда занимал Аскар Мамин.
Из очевидных преимуществ нового акима Алматы, помимо долго опыта работы на госслужбе, хорошее знание бизнеса и связи с ним – Досаев знаком и работал не только с банкирами, но и со всеми крупными игроками в индустрии. Выстраивать отношения с бизнесом в Алматы, от которого зависит бюджет города, ему будет легко.
Досаев – не политик, он никогда не был среди руководителей правящей партии, не поддерживал в 2000-х и инициативы своих коллег по правительству, создавших тогда движение Демвыбор Казахстана, требовавшее реформ. Досаев – классический технократ, лишенный политических амбиций, как и многие другие чиновники, получившие посты в последнее время.
Из очевидных минусов – отсутствие «полевого опыта»: Досаев всегда был «кабинетным чиновником». Он никогда не работал акимом и должен получить свой первый опыт в самом сложном городе Казахстана – Алматы.
Досаев впервые в карьере должен стать кризис-менеджером – до этого он посты покидал как раз во время кризисов, теперь же у него обратная ситуация. Петиция с требованием не назначать его на пост акима уже запущена, просто Досаеву на новой должности точно не будет.