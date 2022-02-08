Как государство маргинализировало протесты и почему промедление в реформах чревато новым взрывом?

Причины протестов

Массовые протесты в январе были предопределены системой личной власти и неравного распределения ресурсов в Казахстане, считает политолог Димаш Альжанов. Неравенство и социально-экономическое положение усугублялось тем, что ресурсы распределялись между «семьей» первого президента Нурсултана Назарбаева и его ближайшим окружением. Он утверждает, что построение этой системы началось еще с роспуска Верховного совета (название парламента того времени) и формирования конституции 1995 года, достигшей кульминации в 2004 году, когда был взят курс на построение единой пропрезидентской партии «Нур Отан». По этой причине происходило постепенное сужение пространства, где люди могли бы оспаривать легитимность действующей власти и представлять интересы общественных групп.

«Та катастрофа, которая случилась в январе, могла проявиться только таким способом, поскольку иные механизмы и каналы [для выражения недовольства] были закрыты. Он в некоторой степени закономерен, если мы посмотрим на то, что происходит с авторитарными странами, постсоветскими особенно, то они примерно двигаются от одного коллапса к другому. Они могут перерождаться, элиты могут сменяться, но паттерн общий у всех», − подчеркивает Альжанов.

Исследовательница Малика Токмади также отметила то, как быстро запросы перетекли из экономической плоскости в политическую − «практически через пару часов». Политические лозунги вроде «Шал, кет!» были громкими и систематическими. Она также подчеркивает, что во время январских событий важную роль сыграл символизм тридцатилетия независимости, травм, которые не были обсуждены, связанные с Желтоксаном в 1986 году и Жанаозеном в 2011 году, за счет чего произошла солидаризация разных движений.

Политолог Уразгали Сельтеев, в свою очередь убежден, что лозунг «Шал, кет!» был непосредственно адресован первому президенту, так как люди были недовольны незавершенным транзитом.



