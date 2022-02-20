Вопросы и ответы о проекте «Секреты Credit Suisse»

Как в OCCRP ответили на критику со стороны Credit Suisse?

Безусловно, в таких западных банках, как Credit Suisse, хранится большая часть преступных и коррупционных доходов со всего мира. И именно на банках лежит ответственность за то, чтобы выявлять сомнительные платежи и накладывать на них ограничения. В Credit Suisse признают, что необходимо следовать строгим процедурам: только так в банке могут проверить личность клиента и убедиться, что он получает деньги из законных источников. Когда банк не выполняет комплексную проверку, организованная преступность и коррупция становятся прибыльнее и успешнее, и поэтому мы будем писать об этом.

Потому что финансовая секретность — это не отвлеченное понятие. За непрозрачными деньгами скрываются неподотчетные обществу силы. Когда коррупционные доходы беспрепятственно попадают в финансовую систему, страдают демократические устои, и мы получаем рост преступности и экстремизма. Во многих странах в грязных деньгах видят угрозу национальной безопасности.

Швейцарская система, где секретность важнее подотчетности, особенно уязвима для злоупотреблений. Швейцарские банки исторически работают с сомнительными клиентами — от нацистов до самых жестоких диктаторов-автократов современного мира. Они не раз обещали исключить недостойных людей из числа клиентов — и держали слово. Такие действия заслуживают похвалы. Но они несут ответственность только в рамках системы регулирования, которая ограничена законами о конфиденциальности, и подчиняются правительству, которое ставит в приоритет секретность. Утечка, которая легла в основу проекта «Секреты Credit Suisse», дала журналистам редкую возможность призвать эту систему к ответу.

Мы верим, что десятки наших примеров вызовут серьезные вопросы о работе Credit Suisse и о том, как в банке соблюдают обязательства. Не предоставив подтверждений, в Credit Suisse заявили, что устранили проблемы в «90 процентах» случаев, о которых мы сообщили. Даже если мы примем это на веру, остается множество коррупционеров и преступников, которые держат счета в Швейцарии. И это лишь те случаи, о которых журналисты спросили. На самом деле их может быть гораздо больше.

В Credit Suisse также сказали, что случаи, о которых мы пишем, «в основном из давнего прошлого». Но это заявление неуместно. По нашим данным, банк много лет продолжал работать с клиентами, даже когда становилось известно, что в отношении них ведется следствие, или что их подозревают в серьезных преступлениях, или что члены их семей находятся у власти в автократических режимах. В некоторых случаях владельцы счетов, данные о которых попали в утечку, сообщали нам, что их счета еще открыты и доступны.

Многие сотрудники Credit Suisse в беседах с журналистами признавались, что у банка есть особые правила для самых богатых клиентов, и никого не интересует, что они могут быть замешаны в преступной деятельности. По словам сотрудников, банк не справляется с задачей отсеивать нелегальные средства.

А один человек решил хоть что-то предпринять. И тогда он организовал утечку.