Вопросы и ответы о проекте «Секреты Credit Suisse»

OCCRP, иллюстрации Джеймса О'Брайена
«Секреты Credit Suisse» — трансграничный журналистский расследовательский проект об одном из самых заметных и богатых банков мира.
Что такое «Секреты Credit Suisse»?
«Секреты Credit Suisse» — это международное расследование об одном из самых крупных и состоятельных банков мира.
163 журналиста из 48 изданий в 39 странах несколько месяцев изучали утечку данных о счетах в Credit Suisse, втором по объему кредитов банке Швейцарии. Утечка в том числе содержала информацию более чем о 18 тысячах счетов, общая сумма средств на которых превышала 100 миллиардов долларов. Это единственный известный случай утечки данных о клиентах из крупного швейцарского банка.
В Швейцарии хранятся деньги со всего мира — во многом благодаря строгим местным законам о банковской тайне. Нет ничего плохого в том, чтобы хранить деньги в швейцарском банке. При этом предполагается, что банки не работают с клиентами, которые зарабатывают незаконным путем. Но среди владельцев счетов в Credit Suisse журналисты нашли десятки коррумпированных чиновников, представителей преступного мира и предполагаемых нарушителей прав человека.
Credit Suisse годами сотрудничал с сомнительными клиентами, хотя их репутацию было легко проверить простым поиском в Google. Но, возможно, некоторые счета все же были заморожены по требованию правоохранительных органов.
«Секреты Credit Suisse» — это расследование о держателях счетов в швейцарском банке, которые пользовались законом о банковской тайне. Это яркий пример того, как международные финансовые структуры помогают ворам и коррупционерам. Credit Suisse уже много лет обещает пересмотреть процедуру комплексной проверки контрагентов.
Откуда данные?
Больше года назад анонимный источник передал германской газете Süddeutsche Zeitung данные, которые легли в основу этого проекта. О личности заявителя ничего не известно.
Но утечку сопровождало заявление, которое объясняет его (или ее) мотивацию. В нем, в частности, говорится:
«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны. Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
«Хочу особо отметить, что ответственность за текущее положение дел лежит не на швейцарских банках, а на швейцарской правовой системе. Банки — это просто хорошо работающие капиталисты, они выжимают максимальный доход в рамках своего законодательства. Проще говоря, именно швейцарские законодатели поощряют финансовые преступления, а швейцарские граждане, живущие в системе прямой демократии, могут повлиять на ситуацию».
«Я понимаю, что наличие офшорного счета в швейцарском банке необязательно свидетельствует об уклонении от уплаты налогов или других финансовых преступлениях. Не сомневаюсь, что многие счета... существуют на законных основаниях, или их владельцы указали их в налоговых декларациях в соответствии с законом. Однако высока вероятность, что значительная часть этих счетов открыта с единственной целью — скрыть богатство их владельцев».
Полную версию заявления опубликовала Süddeutsche Zeitung на английском и немецком .
Что содержится в утечке?
В утечке данные о 18 тысячах счетов в банке Credit Suisse и 30 тысячах держателей счетов. (У некоторых клиентов было несколько счетов; при этом многими счетами управляли несколько клиентов.)
Данные о каждом счете включают его номер, имя держателя или держателей, даты открытия и закрытия, а также максимальный баланс средств на счете. Данных о типах счетов нет. Неизвестно, расчетные это счета, сберегательные или инвестиционные.
У Credit Suisse есть несколько «дочек». За годы работы он приобрел несколько других банков. Возможно, некоторые из счетов были открыты в других банках, а затем их перенесли в Credit Suisse, или же их могли открыть в одной из дочерних компаний банка. На это нет указаний. Все счета, о которых говорится в этом расследовании, называются счетами Credit Suisse.
В числе держателей счетов как физические, так и юридические лица. Они живут или зарегистрированы более чем в 120 юрисдикциях и представляют свыше 160 стран.
Максимальная общая сумма на всех этих счетах превышала 100 миллиардов долларов. В среднем максимальная сумма на каждом счете составляла порядка 7,5 миллиона швейцарских франков, но бывали и исключения. Например, есть не менее десятка счетов, на которых в какой-то момент хранилось свыше миллиарда швейцарских франков. Эти цифры не дают представления об общей сумме, прошедшей через счета, но она, судя по всему, намного выше.
Данные утечки не охватывают настоящее время, хотя многие счета были активны вплоть до 2010 года и позже. Больше всего счетов открыли в 2007 и 2008 годах. А больше всего закрыли в 2014-м. Тогда в Швейцарии приняли новые правила, которые предусматривали автоматический обмен налоговой информацией об иностранных клиентах. В среднем каждым счетом пользовались примерно 11 лет.
Почему в утечке не представлены клиенты из некоторых стран?
Хотя утечка из Credit Suisse содержит информацию о клиентах более чем из 120 юрисдикций, в ней мало данных о держателях счетов из самых крупных стран мира, в том числе из США, России, Китая и Бразилии.
Причины до конца неясны, но журналисты заметили, что в утечке много данных о клиентах из стран, не подписавших Единый стандарт отчетности, либо подписавших его недавно. CRS — это глобальная инициатива по борьбе с неуплатой налогов, которая обязывает страны автоматически обмениваться основной банковской информацией с налоговыми органами.
Больше всего оказалось данных о держателях счетов из таких стран, как Египет, Украина и Венесуэла. Эти государства пока не подписали CRS.
Исключение — США, которые тоже не подписали CRS, но при этом в попавших к журналистам данных почти нет информации об американских клиентах банка. Однако США заключили двусторонние налоговые соглашения с некоторыми странами, в том числе со Швейцарией. У налоговых органов обеих стран есть доступ к банковской информации клиентов, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и других финансовых преступлениях.
Как проверяли достоверность данных? Что мы знаем и чего не знаем?
Несколько месяцев журналисты общались с экспертами и сверяли данные из утечки с другими источниками, включая документы компаний, официальные финансовые бюллетени, судебные архивы и уголовные дела.
В десятках случаев номера счетов в утечке совпали с теми, что фигурировали в сторонних документах. Даты рождения более чем 150 держателей счетов из утечки тоже совпали с теми, что были в открытых источниках.
Кроме того, журналисты сверили счета в Credit Suisse с данными двух других банковских утечек последних лет.
Счета сыновей высокопоставленного азербайджанского чиновника и одного из их деловых партнеров фигурировали в расследованиях OCCRP о двух крупных схемах отмывания денег: «Ландромат Тройка» и «Азербайджанский ландромат». Данные о банковских переводах показывают, что за несколько лет офшорные компании, связанные с этими схемами, перечислили миллионы долларов на счета в Credit Suisse.
Журналисты также связались с клиентами, чьи данные попали в утечку. В некоторых случаях они подтвердили существование указанных счетов.
Ссылаясь на политику конфиденциальности, в Credit Suisse не стали ни подтверждать, ни опровергать достоверность информации из утечки.
Один из существенных пробелов в полученных данных — это невозможность установить, были ли указанные в них счета когда-либо заморожены. В беседах с журналистами некоторые клиенты сказали, что их счета замораживали, но анализ этих случаев не помог выявить закономерности относительно других счетов.
Как журналисты выбирали, что публиковать? А как же конфиденциальность?
Открыть счет в швейцарском банке — не преступление, и все журналисты, работавшие над этим проектом, действовали с этой позиции. В ответственной журналистике нет оправдания публикации частных банковских данных, если это не отвечает общественным интересам.
Поэтому в проекте «Секреты Credit Suisse» данные из утечки использовались только в качестве отправной точки. Они никогда не будут обнародованы в том виде, в каком журналисты их получили.
Журналисты несколько месяцев проверяли достоверность данных и изучали клиентов Credit Suisse. Мы писали только о тех клиентах, которые, как мы полагаем, пользовались швейцарской банковской системой для сомнительных целей. Редакция заняла осторожную позицию, в итоге мы решили не рассказывать о сотнях счетов, которые изначально вызвали вопросы.
Для публикаций мы выбрали данные клиентов с высоким уровнем риска: это люди, связанные с политикой, обвиняемые в серьезных преступлениях или осужденные за них. По тому же принципу составлен интерактив OCCRP: в нем данные счетов общественно значимых лиц соседствуют с ключевыми событиями их деятельности.
Один из примеров — Родолюб Радулович. Он занимает высокое положение в одном из самых крупных кокаиновых картелей Восточной Европы, которым руководит знаменитый сербский наркобарон Дарко Шарич. Радулович открыл счет в Credit Suisse, хотя был замешан в множестве финансовых скандалов в США. По словам сербских прокуроров, через этот счет он отмыл свыше трех миллионов евро, заработанных на наркоторговле.
Другой пример — Эдуард Зайдель, бывший руководитель нигерийского подразделения германского телеком-гиганта Siemens. На его счетах хранились десятки миллионов швейцарских франков. Его обвинили в причастности к крупному коррупционному скандалу в Нигерии. Но два из его счетов в банке оставались открытыми еще почти десять лет.
Магнат горнодобывающей отрасли Мюллер Конрад (Билли) Раутенбах
открыто говорил о том, что готов подкупить кого угодно, чтобы добиться желаемого. Он попал под санкции в США и ЕС. Раутенбах открыл в Credit Suisse счета на огромные суммы, хотя перед этим ООН предупредила, что он может быть связан с коррупционными сделками в горнодобывающей промышленности в ДР Конго.
Все эти случаи объединяет то, что крупное финансовое учреждение позволяло клиентам прятать украденное или отмывать деньги. Почти все статьи в проекте опираются на общедоступную информацию — это означает, что у сотрудников Credit Suisse, которые занимаются проверкой клиентов, тоже был доступ к этим данным.
«У всех должен быть доступ к банковской системе, — считает Грэхем Бэрроу, специалист по финансовым преступлениям. — Но в банковскую систему нельзя вводить нажитые коррупционным путем средства и делать их легальными».
В конце концов, одна из целей расследовательской журналистики — выявлять и разоблачать системные провалы. За последние 20 лет вокруг Credit Suisse вспыхнуло не менее десяти крупных скандалов, связанных с коррупцией, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и другими преступлениями, которые совершали клиенты банка. Банк заплатил множество штрафов и не раз урегулировал претензии властей, снова и снова обещая тщательнее соблюдать стандарты и правила. Но скандалы продолжались.
Какую ответственность несет банк за клиентов?
Какие меры следовало принять банку Credit Suisse, чтобы подозрительные клиенты не могли открыть в нем счета? Журналисты обсудили это с финансовыми экспертами, представителями регулирующих органов и сотрудниками банков.
Американский юрист и эксперт по борьбе с отмыванием денег Росс Делтон говорит, что клиентам из группы высокого риска и политически влиятельным лицам не воспрещается открывать банковские счета, однако проверять таких клиентов нужно особенно тщательно. Важно знать, откуда они получают деньги, а счет в банке нужно открывать только с разрешения высокопоставленного менеджера банка, считает он.
Что же касается людей, осужденных за коррупцию, то это уже «совсем другой уровень», как говорит Делтон. «В таких случаях вопрос состоит в том, стоит ли банку вообще работать с этим клиентом». То же самое касается людей, осужденных за наркоторговлю, попавших в санкционные списки или объявленных в розыск Интерполом.
«В банках не любят отказывать клиентам, но в таких случаях это необходимо», — говорит Делтон. «Вероятность того, что банковский счет будут использовать для отмывания денег, настолько высока, что этот счет вообще не стоит открывать».
Другие специалисты объяснили, почему в таких банках, как Credit Suisse, нередко игнорируют эти требования.
«В банках считают, что заработают на таких клиентах больше денег, чем потеряют из-за испорченной репутации», — говорит Грэхем Бэрроу, специалист по проблеме финансовых преступлений.
Еще один уместный в этой ситуации вопрос: какова степень ответственности крупного банка вроде Credit Suisse, когда он получает новых клиентов за счет слияния с другими банками? Например, в марте 2013 года в Credit Suisse поступили активы на 13 миллиардов долларов, принадлежавшие богатым клиентам элитного отделения банка Morgan Stanley.
Моника Рот, швейцарская юристка, которая специализируется на финансовом законодательстве и должностных преступлениях, говорит, что нет официальных сроков, в которые банки должны проверить новых клиентов после слияния. Но банк все равно в ответе за риски, которыми чревато сотрудничество с новыми клиентами, говорит она.
«Обычно тщательные проверки, в том числе оценка рисков отмывания денег, проводят до того, как происходит слияние банков, — объясняет Майра Мартини из организации Transparency International. — Если в банке говорят, что не знали о рисках отмывания денег, потому что клиенты пришли из другого банка, — это не оправдание».
Что, по мнению экспертов, надо поменять?
Ситуация выходит за рамки ошибок в проверках со стороны Credit Suisse, главная проблема состоит в слабом регулировании всей швейцарской банковской системы. Так считают многие финансовые эксперты, и на это указывает количество выявленных репортерами сомнительных клиентов банка.
Эрве Фальсиани — инженер-системотехник франко-итальянского происхождения. В свое время он разоблачил свыше 130 тысяч клиентов швейцарского подразделения банка HSBC, которых подозревали в уклонении от уплаты налогов. Он в своей оценке прямолинеен: «Проблема в самой системе».
По его мнению, единственный способ вскрыть нарушения в банковской сфере — найти способы проникнуть за ширму секретности, которая эту сферу защищает.
«Вы помните хоть одну неделю без налогового скандала или скандала с отмыванием денег, в котором бы не упоминали Швейцарию?» — спрашивает Себастьян Жё, швейцарский историк, который уже почти сорок лет изучает банковский сектор родной страны.
По мнению специалистов, основная проблема заключается в недостаточном наказании за нарушения.
Джеймс Хенри, экономист и консультант в организации Tax Justice Network, объясняет, что основное наказание для швейцарских банков — это штраф. Но фактически штрафы платят клиенты: банк компенсирует расходы за счет «погрешностей при округлении суммы» или «стоимости обслуживания».
Когда в 2014 году Министерство юстиции США оштрафовало Credit Suisse на 2,6 миллиарда долларов за «сговор с целью помочь лицам, уклоняющимся от уплаты налогов в США», сам штраф подлежал вычету из налогооблагаемой базы, как отметил Хенри. Никого не отправили в тюрьму, никто не потерял лицензию. «Некоторым гендиректорам место за решеткой, — считает он. — Чтобы усвоить урок, им и правда нужно посидеть в тюрьме».
Швейцарские законы мешают журналистам сообщать о финансовых преступлениях.
Статья 47 швейцарского закона о банках позволяет судить журналистов просто за хранение — не говоря уже о разглашении — конфиденциальных банковских данных. Именно поэтому сотрудники швейцарской газеты Tamedia, которой предлагали стать партнером в этой серии расследований, отказались от участия в проекте.
«Этот закон серьезно ограничивает свободу прессы в Швейцарии, — говорит Артур Рутисхаузе, главный редактор газеты. — Он нужен лишь для цензуры и запугивания СМИ. При этом закон может защищать преступников и их активы. А журналистам, которые пытаются их разоблачить, грозит уголовное преследование».
Какова позиция Credit Suisse? Как отреагировали в банке?
В ответ на подробный список вопросов, который составили журналисты проекта «Секреты Credit Suisse», в банке ответили следующее:
«Credit Suisse категорически отрицает подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка. Упомянутые случаи в основном из давнего прошлого, некоторые из них относятся к 1970-м годам. Выводы основаны на неполной, выборочной и вырванной из контекста информации, что приводит к предвзятому толкованию делового поведения банка. Хотя Credit Suisse не вправе комментировать отношения с потенциальными клиентами, мы можем подтвердить, что своевременно приняли меры согласно законодательству и нормативным требованиям соответствующих лет и рассмотрели все заслуживающие внимания случаи».
«Будучи одним из мировых лидеров в сфере финансов, Credit Suisse осознает, что несет ответственность перед клиентами и всей финансовой системой за соблюдение высших стандартов этики. Представленные утверждения журналистов — это намеренная дискредитация банка и швейцарской финансовой системы, которая за последние несколько лет претерпела значительные изменения. В соответствии с финансовыми реформами госуправления и банковской сферы за последние десять лет Credit Suisse принял ряд серьезных дополнительных мер, в том числе вложил значительные средства в борьбу с финансовыми преступлениями. Credit Suisse продолжает укреплять систему контроля и соблюдения правовых и этических норм на всех уровнях. Как мы ясно дали понять, управление рисками составляет основу нашей деловой стратегии».
На некоторые вопросы в Credit Suisse дали дополнительные ответы. После «предварительной проверки» «большого количества счетов», о которых журналисты задавали вопросы, в банке сказали, что «более 90 процентов» из них уже «закрыты или в процессе закрытия».
«В отношении оставшихся активных счетов, — написал представитель Credit Suisse, — мы довольны принятыми мерами комплексной проверки и другими действиями, связанными с контролем. Это касается и счетов, ожидающих закрытия».
Представитель банка написал, что Credit Suisse придерживается «политики абсолютной нетерпимости к уклонению от уплаты налогов», что банк «желает сотрудничать только с теми клиентами, которые соблюдают налоговое законодательство». Кроме того, банк «внедрил ряд программ по соблюдению клиентами налогового законодательства, которые охватывают множество юрисдикций».
Что касается борьбы с отмыванием денег, то представитель банка написал, что в Credit Suisse действуют «строгие механизмы контроля», а банк «проводит проверку имен согласно стандартам банковской сферы как при открытии новых счетов, так и в отношении уже существующих».
«Обнаружив любые связи, которые могут указывать на отмывание денег или другую незаконную деятельность, мы принимаем оперативные и решительные меры», — написал представитель.
В Credit Suisse также перечислили ряд инициатив по управлению рисками, которые «уже завершены или находятся на стадии реализации» в рамках «полномасштабного обзора рисков во всем банке», который провели в 2021 году. В их числе:
- «Фундаментальный обзор рисков, проверка того, как в конгломерате оценивают, управляют и контролируют риски».
- «Четкое определение ролей, обязанностей и ответственности во всех отделениях, в то время как Credit Suisse продолжает мероприятия по ликвидации последствий, начатые в прошлом году».
- «Разработка инструментов и процессов для повышения ответственности и улучшения подотчетности бизнеса в качестве первой линии контроля и защиты от рисков».
- «Модернизация методов и структуры вознаграждения сотрудников с помощью постановки нефинансовых задач и более совершенных методов оценки работы с учетом производительности в чувствительных к риску процессах».
- «Формирование культуры, ориентированной на важность личной ответственности и обязательств».
Ссылаясь на закон Швейцарии о банковской тайне, банк не дал никаких ответов о клиентах, которых журналисты назвали сомнительными.
«Мы продолжим проверку и при необходимости предпримем дополнительные шаги», — добавил представитель Credit Suisse.
Как в OCCRP ответили на критику со стороны Credit Suisse?
Безусловно, в таких западных банках, как Credit Suisse, хранится большая часть преступных и коррупционных доходов со всего мира. И именно на банках лежит ответственность за то, чтобы выявлять сомнительные платежи и накладывать на них ограничения. В Credit Suisse признают, что необходимо следовать строгим процедурам: только так в банке могут проверить личность клиента и убедиться, что он получает деньги из законных источников. Когда банк не выполняет комплексную проверку, организованная преступность и коррупция становятся прибыльнее и успешнее, и поэтому мы будем писать об этом.
Потому что финансовая секретность — это не отвлеченное понятие. За непрозрачными деньгами скрываются неподотчетные обществу силы. Когда коррупционные доходы беспрепятственно попадают в финансовую систему, страдают демократические устои, и мы получаем рост преступности и экстремизма. Во многих странах в грязных деньгах видят угрозу национальной безопасности.
Швейцарская система, где секретность важнее подотчетности, особенно уязвима для злоупотреблений. Швейцарские банки исторически работают с сомнительными клиентами — от нацистов до самых жестоких диктаторов-автократов современного мира. Они не раз обещали исключить недостойных людей из числа клиентов — и держали слово. Такие действия заслуживают похвалы. Но они несут ответственность только в рамках системы регулирования, которая ограничена законами о конфиденциальности, и подчиняются правительству, которое ставит в приоритет секретность. Утечка, которая легла в основу проекта «Секреты Credit Suisse», дала журналистам редкую возможность призвать эту систему к ответу.
Мы верим, что десятки наших примеров вызовут серьезные вопросы о работе Credit Suisse и о том, как в банке соблюдают обязательства. Не предоставив подтверждений, в Credit Suisse заявили, что устранили проблемы в «90 процентах» случаев, о которых мы сообщили. Даже если мы примем это на веру, остается множество коррупционеров и преступников, которые держат счета в Швейцарии. И это лишь те случаи, о которых журналисты спросили. На самом деле их может быть гораздо больше.
В Credit Suisse также сказали, что случаи, о которых мы пишем, «в основном из давнего прошлого». Но это заявление неуместно. По нашим данным, банк много лет продолжал работать с клиентами, даже когда становилось известно, что в отношении них ведется следствие, или что их подозревают в серьезных преступлениях, или что члены их семей находятся у власти в автократических режимах. В некоторых случаях владельцы счетов, данные о которых попали в утечку, сообщали нам, что их счета еще открыты и доступны.
Многие сотрудники Credit Suisse в беседах с журналистами признавались, что у банка есть особые правила для самых богатых клиентов, и никого не интересует, что они могут быть замешаны в преступной деятельности. По словам сотрудников, банк не справляется с задачей отсеивать нелегальные средства.
А один человек решил хоть что-то предпринять. И тогда он организовал утечку.
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Кто работал над проектом
Данные Suisse Secrets получила германская газета Süddeutsche Zeitung. Сотрудники издания координировали работу над проектом вместе с OCCRP. Полный список партнеров.
-Africa Uncensored (Кения)
-Alqatiba.com (Тунис)
-Armando.info (Венесуэла)
-Центр расследовательской журналистики (Босния и Герцеговина)
-Confluence Media (Индия)
-Depeches du Mali (Мали)
-Diario Rombe (Экваториальная Гвинея)
-Efecto Cocuyo (Венесуэла)
-L'Evénement (Нигер)
-Expresso (Португалия)
-Fact Focus (Пакистан)
-The Guardian (Великобритания)
-Hetq (Армения)
-Impact.sn (Сенегал)
-Infobae (Аргентина)
-Infolibre (Испания)
-Interferencia de Radioemisoras UCR (Коста-Рика)
-Investico (Нидерланды)
-Investigative Reporting Lab (Северная Македония)
-IrpiMedia (Италия)
-Kloop (Кыргызстан)
-KRIK (Сербия)
-La Nación (Аргентина)
-The Namibian (Намибия)
-Miami Herald
-Le Monde (Франция)
-The New York Times (США)
-The News (Пакистан)
-NewsHawks (Зимбабве)
-Norddeutscher Rundfunk (Германия)
-OCCRP (международная сеть)
-Piaui (Бразилия)
-Prachatai (Таиланд)
-Premium Times (Нигерия)
-Profil (Австрия)
-Reporter.lu (Люксембург)
-Shomrim (Израиль)
-Slidstvo.info (Украина)
-Le Soir (Бельгия)
-La Stampa (Италия)
-Süddeutsche Zeitung (Германия)
-Sveriges Television (Швеция)
-Trece Costa Rica Noticias (Коста-Рика)
-Turkmen News (Туркменистан)
-Twala.info (Алжир)
-Verdade (Мозамбик)
-Vласть (Казахстан)
-Westdeutscher Rundfunk (Германия)