Банк шпионов

Другие шпионы

Эти четверо — только верхушка айсберга. Журналисты нашли почти 40 счетов в данных Credit Suisse, которые связаны с сотрудниками спецслужб почти из дюжины стран. Среди них:

Бывший капитан венесуэльской армии Карлос Луис Агилера Борхас, также известный как «невидимый», был телохранителем Уго Чавеса в 1990-х.

Возглавлявший спецслужбы Венесуэлы в течение двух лет в 2000-х Агилера печально прославился арестами оппозиционных политиков. Он ушел в отставку примерно в 2002, после того как не смог предотвратить попытку госпереворота, в результате которого президента почти свергли. После этого Агилера сконцентрировался на бизнесе и, как говорят, получил около 90 млн долларов от коррупционной сделки по капитальному строительству линии метро в Каракасе.

Агилера открыл один банковский счет в Credit Suisse в июне 2011 и за несколько месяцев на нем оказалось почти 7,8 млн швейцарских франков (8,6 млн долларов). Другой счет связан с юридическим лицом, которое он контролировал, и был открыт в июле 2011. Его баланс достигал почти 5 млн швейцарских франков.

Тем временем в Украине держателем счетов был бывший председатель службы безопасности, ныне бизнес-магнат Валерий Хорошковский. Его счета были одними из самых крупных, согласно полученным данным. На одном из его корпоративных счетов в сентябре 2006 года был 1 млрд швейцарских франков. В декабре 2006 он ушел с поста исполнительного директора российского металлургического гиганта «Евраз» и стал членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Банковский счет был активен еще два года после этого.

Хорошковский отрицает, что у него был счет «в упомянутом банке в указанный период», но не стал вдаваться в подробности. «Я считаю этот вопрос закрытым», — сказал он.

Другой счет принадлежит Ашрафу Марвану из Египта — силовику, чьи связи были такими же туманными, как финансы. Известно, что в то время, как Марван был советником по разведке у своего зятя, президента Гамеля Абдай Нассера, он сливал разведданные израильским спецслужбам во время войны Судного дня 1973 года. Но его семья и другие сторонники утверждают, что он давал Израилю недостоверную информацию. В Credit Suisse у Марвана был корпоративный аккаунт, который был открыт в 2000 году. К этому времени он оставил работу в спецслужбах и переехал в Великобританию, где приобрел долю в футбольном клубе «Челси». Семь лет спустя он умер при загадочных обстоятельствах — упал с балкона в Лондоне. Его жена Мона Нассер позже заявила прессе, что его смерть — это месть израильских спецслужб за предательство. Нассер не ответила на вопросы OCCRP.

У бывшего офицера немецкой полиции Юргена Чилинского был банковский счет, на котором на январь 2010 года было 218 млн швейцарских франков (206 млн долларов). Чилинский покинул Германию после развала коммунизма и поселился в Республике Конго. Там, как сообщается, он открыл бизнес по управлению отходами. Он оказался недоступен для комментариев.

В данных утечки также есть банковские счета людей, связанных со спецслужбами Узбекистана, которых ряд правозащитных организаций обвинял в пытках, похищениях и неправомерном задержании. В 2009 году бывший сотрудник спецслужб Икрам Якубов рассказал BBC Newsnight, что он был непосредственным свидетелем этих действий, и утверждал, что его заставили фабриковать доказательства против людей, которые, по его мнению, были невиновны.

Другие банковские счета были связаны с представителями разведки Ирака, Иордании, Черногории, Нигерии, Пакистана и Йемена. Первый из них был открыт в середине 1970-х.