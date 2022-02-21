Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей украинскую агропромышленную компанию

OCCRP, коллаж Джеймса О'Брайена
«Мрия Агрохолдинг» обанкротилась после того, как ее украинские владельцы из семьи Гута, вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний. Авторы проекта «Секреты Credit Suisse» выяснили, что средства отправили со счета в банке Credit Suisse. По словам экспертов, эти трансакции должны были привлечь внимание контролеров.
В конце 2014 года компания «Мрия Агрохолдинг», один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве и признала, что не может выполнить финансовые обязательства. В отношении «Мрии», подконтрольной членам украинской состоятельной семьи Гута, запустили процесс ликвидации на Кипре, где она была зарегистрирована.
В последующие годы выяснилось, что Гуты вывели из «Мрии» огромные суммы на счета своих офшорных компаний. С помощью двух из них члены семьи купили роскошную виллу в горах Баварии и перестроили ее. Впоследствии виллу называли самой дорогой на немецком рынке.
Данные утечки в основе проекта «Секреты Credit Suisse» подтверждают, что больше половины средств вывели со счета «Мрии» в банке Credit Suisse, а остальное — со счета компании в Bank of Cyprus. Правом подписи расчетных документов в Credit Suisse обладали Гуты (сейчас они живут в Швейцарии) и топ-менеджеры «Мрии».
Крах «Мрии» обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе институциональных инвесторов: BNY Mellon, Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка), Deutsche Bank AG и самого Credit Suisse — ему не выплатили почти 12,8 миллиона евро.
Пострадали и немецкие налогоплательщики. Правительству Германии пришлось направить более 30 миллионов евро в Deutsche Bank, который потерял на банкротстве «Мрии» 40 миллионов евро, и еще двум немецким кредиторам помельче.
Расследование, которое провели по требованию ликвидаторов «Мрии», выявило, что с октября 2011-го по декабрь 2013 года компания заплатила свыше 100 миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний, при этом общая стоимость их активов составляла примерно 12 тысяч долларов.
«Мрия» перевела средства восьми компаниям на Британских Виргинских Островах (БВО) — каждой принадлежали акции одной из кипрских фирм. Согласно судебным документам, восемь зарегистрированных на БВО компаний принадлежали Гутам. В большинстве случаев эти предприятия даже не передали акции «Мрии».
Во многом из-за этой схемы к 2014 году «Мрия Агрохолдинг» обанкротилась.
«Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне 2020 года. — Бенефициарными владельцами зарегистрированных на БВО компаний-продавцов были члены семьи Гута, а акции, за которые перевели средства, не представляли никакой ценности, или их ценность была незначительной».
Как показал анализ судебных документов и утечки данных Credit Suisse, банк, вероятно, содействовал мошеннической схеме, приведшей «Мрию» к банкротству, а у ее организаторов в банке было еще несколько счетов. В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же мелкие компании.
«Мрия Агрохолдинг» основали в 1992 году Иван Гута и его жена Клавдия после того, как украинское правительство выделило им 50 гектаров пахотных земель на западе Украины.
В середине 90-х компания расширилась — частично за счет контракта на поставку картофеля черноморским флотам России и Украины. Сыновья четы, Андрей и Николай, присоединились к бизнесу, и в 2012 году компания отчиталась, что обрабатывает почти 300 тысяч гектаров земли — больше площади Люксембурга.
В 2008 году 20 процентов акций «Мрии» выставили на Франкфуртской фондовой бирже. Гуты контролировали 80 процентов предприятия через зарегистрированную на БВО HF Asset Management Limited, в которой каждому из членов семьи принадлежало по 25 процентов.
Но Хулс считает, что цифры были завышены — скорее всего, в результате сомнительных расчетов.
«В этом году мы используем весь земельный фонд, и это более 160 тысяч гектаров, — сказал Хулс после того, как «Мрия» перешла к ликвидаторам. — Не знаю, откуда взялись 300 тысяч гектаров, о которых рассказывали предыдущие руководители».
По словам Хулса, это «напоминает финансовую пирамиду».
Основной счет
Расследование проекта «Секреты Credit Suisse» выявило, что Гуты имели право подписи расчетных документов по 13 корпоративным и трем личным счетам, которые открыли в Credit Suisse с ноября 2008-го по декабрь 2013 года.
Корпоративный счет «Мрии» с самым большим балансом (222,9 миллиона швейцарских франков, или порядка 243 миллионов долларов) пять раз использовали для покупки акций сомнительных кипрских компаний.
Право подписи в связи с этим счетом имели все четыре члена семьи Гута и еще два человека — по всей видимости, сотрудники «Мрии».
В документе по арбитражному делу, который попал в распоряжение OCCRP, ликвидатор Крис Яковидес указал, что Гуты использовали счет «Мрии» в Credit Suisse для перевода средств. Так, 19 декабря 2011 года на счет поступило 37,9 миллиона долларов. Через несколько дней 21 миллион долларов заплатили двум подконтрольным Гутам компаниям на БВО. Два годя спустя была похожая ситуация: в декабре 2013 года за один день на счет внесли 7,9 миллиона долларов, а затем совершили два платежа общей суммой восемь миллионов долларов компаниям семьи на БВО.
На других счетах семейства в Credit Suisse лежало от пары тысяч до нескольких миллионов швейцарских франков. Согласно утечке, если не учитывать основной счет, через который совершали покупки на Кипре, максимальная сумма на одном счете составляла 44,9 миллиона швейцарских франков. Это было 30 апреля 2013 года — как следует из судебных документов, к тому времени семья уже вывела более 92 миллионов долларов из «Мрии».
Там также сказано, что большую часть денег со счета «Мрии» в Credit Suisse отправили на счета в Bank of Cyprus. Лишь последнюю из восьми трансакций оформили иначе: платеж за акции восьмой кипрской компании поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов.
В РИБ не ответили на вопросы журналистов.
Ликвидаторы выяснили, что несколько трансакций провели без необходимой документации, в связи с чем возникают вопросы о том, соблюдали ли в Credit Suisse и Bank of Cyprus стандарты контроля при обработке платежей.
«Эта компания занималась мошенничеством. В банках должны были разобраться», — говорит бывший финансовый директор «Мрии» Хулс.
Договоры о продаже акций были практически идентичными, в некоторых случаях требовалось выплатить всю сумму до переоформления бумаг. По словам Хулса, который более 15 лет работает в банковской сфере, это «абсолютно нетипично для подобных трансакций».
Он рассказал журналистам, что платежами компаниям на БВО дело не ограничивалось, и нарушений было куда больше: по его словам, «Мрия» могла потерять не только 100 миллионов, которые заплатила за акции кипрских фирм.
«По нашим подсчетам, Гуты таким образом вывели из “Мрии” порядка 220 миллионов долларов, — говорит Хулс. — 100 миллионов провели через Bank of Cyprus, остальное — через Credit Suisse или другие банки».
В Credit Suisse отказались отвечать на вопросы о клиентах. В банке сказали, что помнят о своих обязательствах, придерживаются «высочайших стандартов» и соблюдают все соответствующие законы и нормы — как местные, так и международные.
«В последние годы банк предпринял несколько серьезных шагов в соответствии со швейцарскими реформами в сфере финансов, в том числе усилил меры по контролю за соблюдением правил платежных систем и борьбе с финансовыми преступлениями», — сообщили в Credit Suisse. В банке проект «Секреты Credit Suisse» назвали «согласованными попытками дискредитировать швейцарский финансовый рынок».
Представители Bank of Cyprus отвергли все обвинения, назвав их «ложными и безосновательными».
«Многие из ваших вопросов связаны с текущими судебными разбирательствами, поэтому мы не можем их комментировать», — сказали в банке.
Гуты, с которыми журналисты связались через кипрских адвокатов, не ответили на запросы о комментариях.
Любопытно, что в отчете за 2012 год сотрудники Credit Suisse сами обратили внимание на риски семейного владения для корпоративного управления.
«Семейные предприятия обычно преуспевают за счет личной заинтересованности в успехе и ориентира на долгосрочную перспективу, однако они не следуют принципам корпоративного управления», — рассказал OCCRP Александр Михаэлидес, профессор финансов в Бизнес-школе Имперского колледжа в Лондоне.
«Недостаточно того, что банковские аналитики рассказывают общественности о рисках, которые несут такие предприятия, — добавил он. — Они должны сообщать о них коллегам-контролерам».
Роскошная недвижимость
Правом подписи по одному из счетов семьи Гута в Credit Suisse обладала Oihro Ventures Limited — кипрская компания, через которую родственники покупали недвижимость в Германии.
В 2010 году она приобрела собственность на горнолыжном курорте в Баварии за 3,3 миллиона евро. С помощью кредитов на 16 миллионов евро там возвели, сообщил Deutsche Welle в 2018 году, «самый дорогой дом на немецком рынке».
В 2016 году элитная резиденция под названием Villa Glory перешла во владение другой кипрской компании — Zapatoustra Holdings Limited, принадлежащей жене Николая Гуты Виктории.
Через месяц после публикации Deutsche Welle дом попытались продать за 8,6 миллиона евро, но сделка в последний момент сорвалась: кипрский суд выдал ордер на заморозку активов, имеющий силу в Германии. Перед этим иск против семейства подали ликвидаторы «Мрии».
По всей видимости, Гуты также инвестировали в испанскую недвижимость.
Ликвидаторы обнаружили собственность, которую в 2008 году за 2,9 миллиона евро купила кипрская фирма Gibrion Limited, бенефициарами которой выступают Гуты. Согласно попавшему в распоряжение OCCRP документу по арбитражному делу, более 97 миллионов долларов примерно за шесть месяцев 2012 года перевели Gibrion со счетов «Мрии» в Credit Suisse и Bank of Cyprus. В документе говорится, что «Мрию» и Gibrion связывали «фиктивные деловые отношения».
Испанскую недвижимость продали в ноябре 2018 года некой третьей стороне. Это стало возможным благодаря тому, что в июле 2017 года ее переписали на Клавдию Гуту — до того, как кредиторы подали иск.
Правовые меры
В 2018 году ликвидаторы от лица кредиторов «Мрии» подали в суд на членов семьи Гута, потребовав свыше 100 миллионов долларов компенсации.
Помимо ближайших членов семьи ликвидаторы подали иски и против жен Андрея и Николая. Они также выдвинули обвинения против восьми кипрских фирм, причастных к схеме, их материнских компаний на БВО и бывших руководителей «Мрии», а также двух кипрских провайдеров административных услуг и местной юридической фирмы.
В 2020 году ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus и потребовали более 48,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, обвинив банк в «нарушении правовых обязательств».
В октябре 2021 года Центральный банк Кипра оштрафовал Bank of Cyprusна 277 тысяч евро. В письме кредиторам за ноябрь 2021 года ликвидаторы «Мрии» сообщили, что банк оштрафован в результате жалобы, которую они подали в марте 2016 года.
Ликвидаторы сказали журналистам OCCRP, что намерены подать в суд на Credit Suisse, если не добьются внесудебного урегулирования через арбитраж.
В декабре 2021 года бывший финансовый директор «Мрии» сознался в мошенничестве и получил два с половиной года тюрьмы, однако наказание заменили условным сроком в три года, когда выяснилось, что он не получал прибыли от преступной деятельности.
Несмотря на длинный список предполагаемых преступлений, никому из членов семьи не предъявили обвинений. После банкротства «Мрии» Гуты живут в Швейцарии. По сообщениям СМИ, в 2018 году Николая Гуту экстрадировали в Украину, однако он вскоре вернулся в Швейцарию.
В 2019 году Кипр выдал европейские ордера на арест членов семьи Гута, а в 2020-м «красный циркуляр» выпустил Интерпол, однако власти Швейцарии до сих пор не одобрили запрос на экстрадицию.