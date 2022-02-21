Счет в Credit Suisse использовали в схеме, обанкротившей украинскую агропромышленную компанию

Во многом из-за этой схемы к 2014 году «Мрия Агрохолдинг» обанкротилась.

«Мы предполагаем, что покупка акций была фиктивной и лишь маскировала вывод миллионов из “Мрии”, — написали ликвидаторы Крис Яковидес и Андри Антониу кредиторам компании в июне 2020 года. — Бенефициарными владельцами зарегистрированных на БВО компаний-продавцов были члены семьи Гута, а акции, за которые перевели средства, не представляли никакой ценности, или их ценность была незначительной».



Как показал анализ судебных документов и утечки данных Credit Suisse, банк, вероятно, содействовал мошеннической схеме, приведшей «Мрию» к банкротству, а у ее организаторов в банке было еще несколько счетов. В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.

Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же мелкие компании.

«Мрия Агрохолдинг» основали в 1992 году Иван Гута и его жена Клавдия после того, как украинское правительство выделило им 50 гектаров пахотных земель на западе Украины.

В середине 90-х компания расширилась — частично за счет контракта на поставку картофеля черноморским флотам России и Украины. Сыновья четы, Андрей и Николай, присоединились к бизнесу, и в 2012 году компания отчиталась, что обрабатывает почти 300 тысяч гектаров земли — больше площади Люксембурга.

В 2008 году 20 процентов акций «Мрии» выставили на Франкфуртской фондовой бирже. Гуты контролировали 80 процентов предприятия через зарегистрированную на БВО HF Asset Management Limited, в которой каждому из членов семьи принадлежало по 25 процентов.

Но Хулс считает, что цифры были завышены — скорее всего, в результате сомнительных расчетов.

«В этом году мы используем весь земельный фонд, и это более 160 тысяч гектаров, — сказал Хулс после того, как «Мрия» перешла к ликвидаторам. — Не знаю, откуда взялись 300 тысяч гектаров, о которых рассказывали предыдущие руководители».

По словам Хулса, это «напоминает финансовую пирамиду».

Основной счет

Расследование проекта «Секреты Credit Suisse» выявило, что Гуты имели право подписи расчетных документов по 13 корпоративным и трем личным счетам, которые открыли в Credit Suisse с ноября 2008-го по декабрь 2013 года.

Корпоративный счет «Мрии» с самым большим балансом (222,9 миллиона швейцарских франков, или порядка 243 миллионов долларов) пять раз использовали для покупки акций сомнительных кипрских компаний.

Право подписи в связи с этим счетом имели все четыре члена семьи Гута и еще два человека — по всей видимости, сотрудники «Мрии».

В документе по арбитражному делу, который попал в распоряжение OCCRP, ликвидатор Крис Яковидес указал, что Гуты использовали счет «Мрии» в Credit Suisse для перевода средств. Так, 19 декабря 2011 года на счет поступило 37,9 миллиона долларов. Через несколько дней 21 миллион долларов заплатили двум подконтрольным Гутам компаниям на БВО. Два годя спустя была похожая ситуация: в декабре 2013 года за один день на счет внесли 7,9 миллиона долларов, а затем совершили два платежа общей суммой восемь миллионов долларов компаниям семьи на БВО.

На других счетах семейства в Credit Suisse лежало от пары тысяч до нескольких миллионов швейцарских франков. Согласно утечке, если не учитывать основной счет, через который совершали покупки на Кипре, максимальная сумма на одном счете составляла 44,9 миллиона швейцарских франков. Это было 30 апреля 2013 года — как следует из судебных документов, к тому времени семья уже вывела более 92 миллионов долларов из «Мрии».

Там также сказано, что большую часть денег со счета «Мрии» в Credit Suisse отправили на счета в Bank of Cyprus. Лишь последнюю из восьми трансакций оформили иначе: платеж за акции восьмой кипрской компании поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов.

В РИБ не ответили на вопросы журналистов.

Ликвидаторы выяснили, что несколько трансакций провели без необходимой документации, в связи с чем возникают вопросы о том, соблюдали ли в Credit Suisse и Bank of Cyprus стандарты контроля при обработке платежей.