Таджикистан: влиятельный глава региона хранил $8,5 млн на счете в Швейцарии

В одной из дипломатических депеш США от 2008 года говорится, что Рохбар «широко известен как главарь мафии», управлявший беспокойным севером Таджикистана от имени южной фракции президента Рахмона.

Жена Рохбара часто выкладывает в социальных сетях фото роскошных домов, намекающие на богатство семьи. Но до недавних пор никто не мог подтвердить это богатство документально.

Теперь же утечка банковских данных Credit Suisse позволила установить, что у Рохбара был в нем счет с 2004 по 2011 год. Его максимальный баланс в июле 2010 года составлял 8,8 миллиона швейцарских франков (на тот момент примерно $8,5 млн).

Все это время закон запрещал таджикским госслужащим иметь счета в заграничных банках.

В период с 2006 по 2008, чуть больше одного года, Рохбар мог законно владеть счетом из-за изменений в законе и исключений, сделанных для парламентариев. В остальное время, в том числе когда он открывал счет, он попадал под действие закона.

«В этот закон несколько раз вносили поправки, но так или иначе госслужащим всегда запрещалось иметь банковские счета за границей или заниматься предпринимательской деятельностью», — сказал OCCRP таджикский юрист Шокирджон Хакимов, связанный с оппозиционной Социал-демократической партией Таджикистана.

Рохбар не ответил на запросы о комментарии.

В ответ на запросы OCCRP и Süddeutsche Zeitung Credit Suisse заявил, что банк не может комментировать отношения с индивидуальными клиентами, и отверг «обвинения и выводы о [его] предполагаемой деловой практике».

Непонятно, как Рохбар мог накопить столько денег. Хотя зарплаты чиновников в Таджикистане не публикуются, в 2016 году глава Центрального банка страны заявил, что он зарабатывает примерно 640 долларов в месяц, что, по его словам, аналогично зарплатам на других высокопоставленных государственных должностях.

Карьера Рохбара пошла вверх после того, как Эмомали Рахмон победил на президентских выборах 1994 года. Как заявили Госдеп США и правозащитная организация Human Rights Watch, выборы сопровождались вбросами бюллетеней, мошенничеством и запугиванием избирателей.

Рохбар был назначен губернатором Согдийской области в 1996 году. Десять лет он оставался на этой должности, укрепляя власть Рахмона на севере. Параллельно с 1995 года он работал в парламенте Таджикистана, а затем с 2000 по 2006 год — в Сенате.

В 2008 году Рохбар был назначен министром сельского хозяйства и стал курировать хлопковую промышленность Таджикистана — один из крупнейших источников иностранной валюты в стране. Он занимал пост до 2015 года, в этот же период входящая в ООН Международная организация по миграции сообщила, что Таджикистан использовал детский и принудительный труд для сбора урожая.

Юрист-правозащитник Стив Свердлоу поясняет, что политическая система Таджикистана глубоко коррумпирована, а местные политики получают незаконные доходы и направляют их семье Рахмона.

«Коррупция абсолютно повсеместна и пронизывает всю систему, — отмечает он. — Губернаторы и даже мэры — действительно влиятельные игроки в перераспределении ресурсов, сборе взяток и передаче их по цепочке».

Одним из объяснений источников богатства Рохбара может быть ведение частного бизнеса. Законодательство Таджикистана запрещает чиновникам заниматься коммерческой деятельностью, но OCCRP обнаружил, что у его братьев могут быть многочисленные бизнес-проекты.

Из данных налогового реестра Таджикистана следует, что брат Рохбара Зафар Косимов владеет фирмой по управлению недвижимостью «Тирози Джахони», которая в свою очередь выступает совладельцем таджикской микрокредитной организации «Матин». Другой брат, Джафар Косимов, владеет оптовым магазином в Москве, который продает кофе, чай, какао и специи.

В 2006 году в дипломатической депеше посольства США в Таджикистане, опубликованной Wikileaks, брат Рохбара назван «основным партнером» оператора мобильной связи Indigo Cellular в Согдийской области. Авторы депеши ссылались на гендиректора корпорации MTC, которая, как утверждалось в документе, частично владела Indigo. В депеше не упоминалось имя брата Рохбара и не приводилась подробная информация о его доле или роли.

В 2007 году шведская компания Teliasonera купила Indigo и ее конкурента Somoncom, объединив их в оператора TCell. Позже расследование OCCRP и шведского телеканала SVT показало, что Teliasonera платила взятки в сотни миллионов долларов за лицензии в Узбекистане. Расследования правоохранительных органов США, Нидерландов и Швеции привели к штрафам почти на миллиард долларов.

Журналисты OCCRP обратились за комментарием к братьям Рохбар, но ответа не получили.

До начала 2022 года Рохбар был председателем президентской комиссии по региональному развитию, а затем стал исполняющим обязанности мэра Гиссара, небольшого города рядом с Душанбе.