Азербайджан: сыновья главы Нахичеванской автономии получали миллионы долларов из финансовых ландроматов

OCCRP, коллаж Джеймса О'Брайена
Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных банках и получили сомнительные платежи более чем на 20 миллионов долларов. В это же время жители азербайджанского эксклава — Нахичеванской автономии — страдали от диктаторских замашек их отца.
В конце 2007 года двое юных братьев из Азербайджана получили по банковскому переводу — как раз к новогодним праздникам.
Но это явно были не карманные деньги. 27 декабря на личный банковский счет 19-летнего Сеймура поступило 40 тысяч долларов. В тот же день его 25-летний брат Рза получил на свой счет 95 тысяч долларов.
В графе «назначение» в обоих случаях значилось «за ткани». Выглядело это странно — счета не принадлежали компаниям, и ни один из братьев, насколько было известно, не имел отношения к текстильному бизнесу.
Поток финансов на этом не прекратился. В следующие месяцы Сеймур и Рза стали получать транши намного крупнее — до 500 тысяч долларов за раз, причем часто суммы были круглые, что редко бывает в торговле. Обоснования переводов стали разнообразнее: например, «за металл», «за металлические детали», «за электрооборудование». К концу 2012 года братья Талыбовы получили на двоих больше 20 миллионов долларов.
Очевидно, что это были не совсем обычные трансакции. Да и братьев сложно было назвать рядовыми азербайджанцами.
Сеймур и Рза — сыновья одного из высокопоставленных чиновников страны: их отец Васиф Талыбов — глава Нахичеванской Автономной Республики (НАР), азербайджанского эксклава, граничащего с Ираном, Турцией и Арменией.
Васиф Талыбов правит в Нахичеванской автономии уже более 26 лет. При нем в НАР укоренилась практика жестокого обращения с задержанными: их избивают и пытают. Инакомыслящих насильно помещают в психиатрические больницы. Журналисты и гражданские активисты также подвергаются гонениям: их преследуют, лишают свободы и вынуждают покинуть страну.
Анализ нескольких утечек банковских данных и документов на недвижимое имущество показывает, что семья Талыбова обогащалась сомнительными способами, пока жители НАР страдали от нищеты.
Судя по банковским утечкам, сыновья Талыбова получили миллионы из офшорных компаний «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Это масштабные схемы по отмыванию денег, выявленные журналистами OCCRP. Как показали предыдущие расследования, один из ландроматов использовала азербайджанская элита, включая двоюродного брата президента Ильхама Алиева. Теперь к ним можно отнести и влиятельную семью Талыбовых (к слову, связанную с Алиевым еще и через брачные узы).
В документах утечки нет ничего о том, как Талыбовы распорядились полученными деньгами. Впрочем, крупные траты начались вскоре после первых трансакций.
В 2008 году старший из братьев Талыбовых, Рза, вместе с матерью, двоюродным братом и несколькими бизнесменами основали банк.
Спустя четыре года, когда операции «Азербайджанского ландромата» достигли пика, Рза купил два смежных здания в грузинском курортном городе Батуми и перестроил их в пятизвездочный отель. Кроме того, Рза, Сеймур и их сестра Бахарханым (она получила от компаний ландромата без малого миллион долларов) приобрели с десяток объектов недвижимости в Дубае, в том числе роскошную виллу, 12-этажный апарт-отель и множество квартир. Общая стоимость их недвижимости оценивается в 63 миллиона долларов.
При этом официальная зарплата Васифа Талыбова — менее 26 тысяч долларов в год, а его сыновья занимают низкооплачиваемые госдолжности. (Рза — чиновник миграционной службы, Сеймур — депутат нахичеванского парламента.)
Учитывая политический статус семьи, банкам следовало особо тщательно проверять денежные операции ее членов. Свои миллионы долларов Талыбовы получили через счета в крупных банках многих стран. Среди них Emirates NBD, Barclays и Credit Suisse. Были ли какие-либо из их трансакций отмечены как подозрительные — неизвестно.
Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков. Дело в сомнительном происхождении поступивших средств и статусе Талыбовых как политически значимых лиц .
«[Банки] должны провести процедуру, известную как “поиск возможного негатива в СМИ”, — пояснил Бэрроу. — Они обязаны проверить, не замешан ли клиент в потенциально незаконной деятельности, а потом вести в его отношении регулярный мониторинг — то, что называется “усиленный мониторинг”».
«А эти круглые цифры — это нелепо, просто абсурд. В настоящем бизнесе такого не бывает».
В ответ на вопросы OCCRP и Süddeutsche Zeitung в Credit Suisse заявили, что не могут комментировать отношения с отдельными клиентами и «категорически отрицают подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка.» (Прочтите официальное заявление банка в связи с публикацией проекта «Секреты Credit Suisse»).
Представители банков Vontobel и Emirates NBD, на счета в которых Талыбовы также получали средства сомнительного происхождения, сказали, что не могу комментировать отношения с клиентами, но заверили, что во всем следуют закону.
Банк Barclays и члены семьи Талыбовых не ответили на просьбы о комментариях.
«Мир вверх ногами»
Васиф Талыбов так долго возглавляет НАР, что представить этот регион без него трудно. При этом начинал он скромно: в поздние советские годы он работал начальником отдела на местной швейной фабрике.
Пропуском Талыбова во власть оказался брак с Севиль Султановой, мать которой была племянницей видного советского государственного деятеля по имени Гейдар Алиев.
В 1990 году, когда СССР приближался к распаду, Алиев вернулся из Москвы в родную Нахичеванскую АССР. Ему негде было остановиться, и первое время он жил у Талыбовых в их двухкомнатной квартире.
На следующий год Алиев отблагодарил Талыбова. Когда его избрали председателем Народного меджлиса (парламента) НАР, Алиев назначил Талыбова главным помощником; тому было чуть больше тридцати.
«Когда я выбрал Васифа Талыбова на эту должность, я знал многие его качества, — вспоминал позже Алиев. — Но он был очень молод. Про себя я думал какое-то время, что ему будет сложно из-за его молодости. Однако он доказал, что человек, преданный своей Родине, нации и народу, способен на замечательные вещи вне зависимости от возраста».
В 1993 году Алиев стал президентом независимого Азербайджана. При его поддержке статус Талыбова продолжал расти. В 1995 году Талыбова избрали депутатом и республиканского, и нахичеванского парламента, в котором он стал председателем.
Должность Талыбова, на которую его регулярно «переизбирают» каждые пять лет, делает его всевластным хозяином автономии: он назначает министров, продвигает «нужные» законы через послушный парламент, контролирует судебную систему и силовые ведомства.
Талыбов остается у власти почти три десятилетия — дольше, чем его бывший шеф Гейдар Алиев, — и поддерживает столь же близкие отношения с его сыном Ильхамом, который «унаследовал» пост президента от отца.
Местные нахичеванские СМИ расточают похвалы в адрес первого лица автономии. «Сегодня ЕГО день», — написало новостное агентство Nuhcixan в связи с 60-летним юбилеем Талыбова, упомянув среди эпитетов «великий патриот, решительный и смелый» и в то же время «гуманный», а также «чрезвычайно скромный».
Однако у международной прессы другое мнение на его счет. Часто она рассказывает о введенных Талыбовым драконовских, а порой и сумасбродных правилах, таких как указание всем гражданам читать Хемингуэя или запрет вывешивать белье на балконах, а женщинам-госслужащим — носить колготки с рисунком. Также за рубежом пишут о его репрессиях против журналистов и инакомыслящих.
Из-за этого у автономии возникли выразительные неофициальные названия: оппозиционеры окрестили регион «азербайджанской Северной Кореей», а Норвежский Хельсинкский комитет назвал его «темным островом Азербайджана».
После визита сюда один из американских дипломатов написал начальству в Вашингтон, что НАР — «личная вотчина» Талыбова.
«Нахичевань — это “мир вверх ногами”, — описал ситуацию дипломат.
Деловая хватка Талыбовых
Талыбовы господствуют не только в политике НАР. Жители Нахичевана уверены, что это семейство доминирует и в азербайджанской экономике. Эксперты рассказывали, как Талыбовы ограничивали импорт, выдавливали конкурентов из бизнеса и даже отправляли местных жителей на уборку своей сельхозпродукции.
По словам бывшего жителя НАР, многие товары в автономии продаются под брендом Gamigaya. Это группа компаний, которая, по общему мнению, принадлежит Талыбовым. Кроме того, холдинг Gamigaya реставрировал по всей республике десятки зданий госструктур, в том числе министерства, больницы, вузы, а также мечеть.
За все время практически не было документальных подтверждений того, что Gamigaya или Cahan Holding — еще один вездесущий местный конгломерат — связаны с Талыбовыми. В 2014 году Рза Талыбов назвал себя в Facebook президентом Gamigaya. Однако публичных данных о том, кто владеет двумя этими холдингами, нет.
Известно, что управляют Gamigaya и Cahan два связанных с Талыбовыми бизнесмена: Вугар Абассов и Эмин Учар.
Абассов и Учар были партнерами Рзы Талыбова, его матери и двоюродного брата в единственном бизнесе, в документах которого они фигурировали как акционеры. Это местный «Нахчыванбанк», основанный в 2008 году. Сейчас банк не раскрывает имена владельцев, поэтому неясно, есть ли среди них до сих пор Талыбовы. Впрочем, сестра Рзы, Бахарханым, заседает в его наблюдательном совете. Даже если банк по-прежнему принадлежит Талыбовым, сложно сказать, какой доход он им приносит.
Миллионы из ландромата
Несмотря на нехватку публичных корпоративных данных, банковские утечки из Швейцарии — часть материалов проекта «Секреты Credit Suisse» — позволили журналистам впервые документально доказать наличие у Талыбовых многомиллионного состояния. По данным утечки, в марте 2011 года суммы на счетах Сеймура и Рзы Талыбовых в Credit Suisse достигли максимума — 7,3 миллиона и 9,3 миллиона долларов соответственно.
Имеющиеся данные показывают баланс счетов в определенный момент времени, поэтому невозможно сказать, сколько денег прошло по счетам за все годы. Однако банковские счета братьев Талыбовых фигурируют также в двух других банковских утечках, доступ к которым OCCRP получил ранее.
Из утечек следует, что с 2007 по 2012 год на счета Рзы и Сеймура в Credit Suisse и нескольких других банках поступило более сотни переводов на общую сумму 20,5 миллиона долларов от двух компаний-посредников — Murova Systems и Continus Corporation.
Боснийские следователи пришли к выводу, что обе эти фирмы используют для отмывания денег, когда проверяли их по делу о торговле людьми.
Эти компании никогда не проявляли деловой активности и были элементами «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка» — двух гигантских схем отмывания денег, выявленных OCCRP. Ландроматы, или финансовые «прачечные» — это цепочки компаний, которые с помощью фиктивных трансакций пересылают деньги друг другу, чтобы скрыть их происхождение.
«Все это чрезвычайно необычно», — констатировал Грэхем Бэрроу после анализа трансакций и обратил внимание на множество подозрительных признаков.
Самая очевидная странность, по его словам, — источник денег: фирмы-пустышки, которые не вели реальной коммерческой деятельности.
«Еще один сомнительный нюанс в том, что каждый без исключения платеж — это круглая сумма, — отметил эксперт. — В бизнесе такого не бывает… У банков должны быть инструменты мониторинга, чтобы выявлять круглые суммы и помечать их как подозрительные».
«Вдобавок очень странно, когда кто-то якобы ведет сразу множество очень разных бизнесов, — добавил Бэрроу. — Как мы видели, оплата электроники и ткани шла через одни и те же счета. Какая нормальная компания так делает? Никакого коммерческого смысла в этом нет».
В отношении политически значимых лиц банки «по закону обязаны проводить усиленные проверки — проверки финансово-юридической чистоты с целью установить происхождение капиталов».
Однако двум сыновьям и дочери Талыбова деньги продолжали поступать по крайней мере до 2012 года (последние данные из утечки относятся к этому году).
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Ближний круг с доступом к ландромату
Рза и Сеймур Талыбовы — не единственные члены этой семьи, кто получал деньги из ландроматов. В 2012 году на банковский счет их сестры Бахарханым поступило 900 тысяч долларов от Murova Systems и еще одной офшорной фирмы. Племяннику Васифа Талыбова Эльнуру Талыбову Murova Systems отправила 77 тысяч долларов на его счет в Credit Suisse. Эта же компания оплачивала его обучение в престижной школе-пансионе College Du Leman в Женеве. Кроме того, от фирм Murova и Continus 5,8 миллиона долларов получил бизнес-партнер Талыбовых Вугар Абассов.
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«Знакомство» с Батуми
В январе 2012 года Васиф Талыбов провел три дня в грузинском Батуми, прибрежном городе-курорте в Аджарской Автономной Республике. Согласно пресс-релизу местных властей, его целью было «ознакомиться с экономическим и туристическим потенциалом региона».
Сопровождавший его в поездке старший сын Рза вскоре лично «вложился» в батумскую недвижимость: купил за полтора миллиона долларов историческое здание всего в нескольких кварталах от пляжа.
Спустя несколько месяцев официальная делегация Аджарии посетила Нахичевань и подписала меморандум об экономическом сотрудничестве между регионами.
Вскоре Рза поспешил купить у батумских властей и прилегающее здание XIX века на основании специального соглашения с Министерством экономики Аджарии. Хотя здание оценивали более чем в полмиллиона долларов, у Талыбова за него попросили символическую сумму в шесть американских центов с условием, что он проведет реконструкцию. Рза также выкупил за 1,2 миллиона долларов доли нескольких людей, которые уже владели площадями в здании.
Затем он объединил оба строения в один комплекс и открыл здесь пятизвездочный отель Divan Suites Batumi. Как заявила администрация Батуми, Талыбов собирался вложить в отель 10 миллионов долларов.
Кроме того, Рза Талыбов заплатил шесть миллионов долларов компании Эмина Учара (который, как мы помним, вместе с Талыбовыми учредил «Нахчыванбанк»), чтобы ему построили роскошную виллу на Зеленом мысе Батуми.
Однако больше всего недвижимости семья купила в Дубае.
К 2020 году сыновья Васифа Талыбова приобрели в эмирате 11 жилых объектов, включая 12-этажный люксовый отель, которые сегодня стоят не меньше 45 миллионов долларов. По сведениям из утечки данных о недвижимости, полученных некоммерческим аналитическим центром C4DS, у обоих братьев Талыбовых были дубайские удостоверения личности, то есть они имели право на постоянное проживание в эмирате.
Ни одного из этих впечатляющих объектов недвижимости нет на страницах братьев Талыбовых в соцсетях. В отличие от некоторых детей авторитарных правителей Сеймур и Рза не выставляют богатство напоказ. В соцсетях они предпочитают говорить о любви к Родине, о достижениях отца и преданности президенту Алиеву.
В одной из записей в Twitter в прошлом году Рза привел цитату Алиева. Он вывел ее большими буквами, видимо, чтобы привлечь особое внимание к этой «декларации скромности» азербайджанского режима.
«Наши традиции, ценности и стиль жизни — это и есть наши активы», — написал Талыбов.
О других активах он умолчал.