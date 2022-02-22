Азербайджан: сыновья главы Нахичеванской автономии получали миллионы долларов из финансовых ландроматов

Васиф Талыбов правит в Нахичеванской автономии уже более 26 лет. При нем в НАР укоренилась практика жестокого обращения с задержанными: их избивают и пытают. Инакомыслящих насильно помещают в психиатрические больницы. Журналисты и гражданские активисты также подвергаются гонениям: их преследуют, лишают свободы и вынуждают покинуть страну.

Анализ нескольких утечек банковских данных и документов на недвижимое имущество показывает, что семья Талыбова обогащалась сомнительными способами, пока жители НАР страдали от нищеты.

Судя по банковским утечкам, сыновья Талыбова получили миллионы из офшорных компаний «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Это масштабные схемы по отмыванию денег, выявленные журналистами OCCRP. Как показали предыдущие расследования, один из ландроматов использовала азербайджанская элита, включая двоюродного брата президента Ильхама Алиева. Теперь к ним можно отнести и влиятельную семью Талыбовых (к слову, связанную с Алиевым еще и через брачные узы).

В документах утечки нет ничего о том, как Талыбовы распорядились полученными деньгами. Впрочем, крупные траты начались вскоре после первых трансакций.

В 2008 году старший из братьев Талыбовых, Рза, вместе с матерью, двоюродным братом и несколькими бизнесменами основали банк.

Спустя четыре года, когда операции «Азербайджанского ландромата» достигли пика, Рза купил два смежных здания в грузинском курортном городе Батуми и перестроил их в пятизвездочный отель. Кроме того, Рза, Сеймур и их сестра Бахарханым (она получила от компаний ландромата без малого миллион долларов) приобрели с десяток объектов недвижимости в Дубае, в том числе роскошную виллу, 12-этажный апарт-отель и множество квартир. Общая стоимость их недвижимости оценивается в 63 миллиона долларов.

При этом официальная зарплата Васифа Талыбова — менее 26 тысяч долларов в год, а его сыновья занимают низкооплачиваемые госдолжности. (Рза — чиновник миграционной службы, Сеймур — депутат нахичеванского парламента.)

Учитывая политический статус семьи, банкам следовало особо тщательно проверять денежные операции ее членов. Свои миллионы долларов Талыбовы получили через счета в крупных банках многих стран. Среди них Emirates NBD, Barclays и Credit Suisse. Были ли какие-либо из их трансакций отмечены как подозрительные — неизвестно.

Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков. Дело в сомнительном происхождении поступивших средств и статусе Талыбовых как политически значимых лиц .

«[Банки] должны провести процедуру, известную как “поиск возможного негатива в СМИ”, — пояснил Бэрроу. — Они обязаны проверить, не замешан ли клиент в потенциально незаконной деятельности, а потом вести в его отношении регулярный мониторинг — то, что называется “усиленный мониторинг”».

«А эти круглые цифры — это нелепо, просто абсурд. В настоящем бизнесе такого не бывает».

В ответ на вопросы OCCRP и Süddeutsche Zeitung в Credit Suisse заявили, что не могут комментировать отношения с отдельными клиентами и «категорически отрицают подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка.» (Прочтите официальное заявление банка в связи с публикацией проекта «Секреты Credit Suisse»).

Представители банков Vontobel и Emirates NBD, на счета в которых Талыбовы также получали средства сомнительного происхождения, сказали, что не могу комментировать отношения с клиентами, но заверили, что во всем следуют закону.

Банк Barclays и члены семьи Талыбовых не ответили на просьбы о комментариях.