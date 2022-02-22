У жены разыскиваемого кыргызского экс-министра был банковский счет в Швейцарии

Утечка данных швейцарского банка Credit Suisse показала, что, несмотря на уголовное дело против Курманалиева, его семья пользовалась как минимум одним банковским счетом в самом сердце Европы. Наталья Курманалиева, которую кыргызские СМИ в то время называли его супругой и которая не имела никакого независимого источника доходов, открыла счет в Credit Suisse в 2008 году. На нем уже в июле следующего года находилось более 1,4 миллиона швейцарских франков (1,3 миллиона долларов).

***

Имя: Наталья Курманалиева

Краткое описание: Бывшая супруга экс-министра природных ресурсов

Тип счета: Личный

Период существования счета: 2008 - 2011

Максимальный баланс: 1 402 690 CHF

***

В то время Курманалиев был госслужащим в стране, где средняя плата за такую работу — примерно 240 долларов в месяц. Вероятно, он зарабатывал намного больше в частном секторе в 90-х и 2000-х, однако Курманалиев отказался предоставить точные данные о своих доходах, заявив только, что «суммы были значительные». Компании, в которых он работал, либо не ответили на запросы о комментарии, либо не предоставили таких сведений.

Счет оставался открытым даже после того, как власти возбудили уголовное дело в отношении Капара Курманалиева в 2010 году из-за незаконной выдачи лицензий на недропользование.

Хотя Кыргызстан относительно беден, на его территории находятся богатые залежи полезных ископаемых: редкоземельные металлы, уран, сурьма и рудник Кумтор — одно из самых больших золотых месторождений в Центральной Азии. Курманалиев учился на геолога во Фрунзе в 70-х годах. Сразу после окончания Фрунзенского политехнического института он работал на Кумторе, а затем на 16 лет перешел в частный сектор.

Курманалиева обвиняли в хищении государственной собственности еще в 2002 году, но суть обвинений выяснить не удалось. Городская прокуратура заявила, что дело было передано в районную милицию, но в милицейских архивах его не нашли.

В январе 2008 года Курманалиев возглавил Государственное агентство геологии и минеральных ресурсов. Проблемы начались уже через несколько месяцев из-за его участия в переговорах с канадской компанией, имеющей лицензию на добычу золота на Кумторе.