У жены разыскиваемого кыргызского экс-министра был банковский счет в Швейцарии

OCCRP, коллаж Джеймса О'Брайена
Как глава Государственного агентства по геологии Капар Курманалиев контролировал наиболее ценные ресурсы Кыргызстана.
Но после революции 2010 года, которая свергла правление президента Курманбека Бакиева, он бежал из страны. В Кыргызстане его заочно обвинили в злоупотреблении должностным положением. Попытки вернуть его остались безуспешными даже после того, как кыргызские власти возбудили уголовное дело и объявили его в розыск.
Утечка данных швейцарского банка Credit Suisse показала, что, несмотря на уголовное дело против Курманалиева, его семья пользовалась как минимум одним банковским счетом в самом сердце Европы. Наталья Курманалиева, которую кыргызские СМИ в то время называли его супругой и которая не имела никакого независимого источника доходов, открыла счет в Credit Suisse в 2008 году. На нем уже в июле следующего года находилось более 1,4 миллиона швейцарских франков (1,3 миллиона долларов).
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Имя: Наталья Курманалиева
Краткое описание: Бывшая супруга экс-министра природных ресурсов
Тип счета: Личный
Период существования счета: 2008 - 2011
Максимальный баланс: 1 402 690 CHF
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В то время Курманалиев был госслужащим в стране, где средняя плата за такую работу — примерно 240 долларов в месяц. Вероятно, он зарабатывал намного больше в частном секторе в 90-х и 2000-х, однако Курманалиев отказался предоставить точные данные о своих доходах, заявив только, что «суммы были значительные». Компании, в которых он работал, либо не ответили на запросы о комментарии, либо не предоставили таких сведений.
Счет оставался открытым даже после того, как власти возбудили уголовное дело в отношении Капара Курманалиева в 2010 году из-за незаконной выдачи лицензий на недропользование.
Хотя Кыргызстан относительно беден, на его территории находятся богатые залежи полезных ископаемых: редкоземельные металлы, уран, сурьма и рудник Кумтор — одно из самых больших золотых месторождений в Центральной Азии. Курманалиев учился на геолога во Фрунзе в 70-х годах. Сразу после окончания Фрунзенского политехнического института он работал на Кумторе, а затем на 16 лет перешел в частный сектор.
Курманалиева обвиняли в хищении государственной собственности еще в 2002 году, но суть обвинений выяснить не удалось. Городская прокуратура заявила, что дело было передано в районную милицию, но в милицейских архивах его не нашли.
В январе 2008 года Курманалиев возглавил Государственное агентство геологии и минеральных ресурсов. Проблемы начались уже через несколько месяцев из-за его участия в переговорах с канадской компанией, имеющей лицензию на добычу золота на Кумторе.
Во время обсуждения лицензий на недропользование на заседании кыргызского парламента у него произошел конфликт с тогдашним вице-спикером Кубанычбеком Исабековым. Депутат публично обвинил его в злоупотреблении служебным положением — якобы Курманалиев выдавал лицензии сам себе.
«Когда по вопросам Кумтора я работал, я копался, до меня дошла информация, что господин Курманалиев, министр природных ресурсов, не совсем чист на руку […] Поэтому обратил внимание [на него]», — заявил Исабеков в недавнем интервью журналисту.
Революция 2010 года внесла коррективы в жизнь обоих. Курманалиев покинул Кыргызстан вместе с другими приближенными президента Бакиева. Что касается Исабекова, то он остановил расследование о коррупции — после роспуска парламента прекратила работу и комиссия по проверке лицензий на недропользование.
«И потом роспуск произошел, и я стал таким же гражданином, как и вы, без прав. На этом все и закончилось», — сказал Исабеков.
После революции уголовное дело в отношении Курманалиева отправили в кыргызские суды, и в 2014 году его заочно осудили за незаконную выдачу лицензий.
В следующем году Курманалиева обвинили и в других злоупотреблениях. Новое правительство отозвало лицензии, которые он выдал канадской компании Stans Energy в 2009 году на разработку двух месторождений редкоземельных металлов. В правительстве заявили, что лицензии были выданы незаконно и имела место коррупция.
Stans Energy тогда подала иск о незаконной экспроприации в арбитражный суд Великобритании. Учредитель фирмы Борис Арыев дал показания о том, что Курманалиев позвонил ему и попросил плату в два раза больше стандартной за получение лицензий. Произвести ее нужно было путем сложных манипуляций, чтобы потом не к чему было придраться. Это, как объяснили компании, позволит не проводить тендер на законных основаниях.
Юристы кыргызского правительства убеждены, что это было вымогательством взятки, и что сумму в 863 550 долларов отмыли через цепочку сомнительных компаний, тогда как деньги должны были поступить в государственный бюджет.
Суд в итоге решил дело в пользу Stans Energy и обязал кыргызское правительство выплатить компании компенсацию.
Сейчас Курманалиев живет в Латвии, где он получил убежище после того, как покинул Кыргызстан. Он категорически отверг все обвинения в коррупции и иных правонарушениях и рассказал OCCRP, что перестал жить с супругой в 2005 году, и ее банковский счет не имеет к нему никакого отношения.
«Поэтому что она делала и какие финансовые операции она проводила в 2009 году, мне точно неизвестно, и никакого отношения я к этому не имею», — сказал Курманалиев, добавив, что приговор районного суда Бишкека был «неправосудным, дискриминационным и политически мотивированным».
Журналисты несколько раз пытались связаться с его бывшей супругой Натальей, но ответа не получили. Вскоре она переименовала и удалила некоторые свои аккаунты в соцсетях.
Тем временем нынешние власти Кыргызстана вызвали фурор тем, что забрали управление рудником у канадской компании, которая работала на Кумторе с 1992 года. Правоохранительные органы в свою очередь выявили «доказательства, свидетельствующие о масштабной коррупции», происходившей в течение 30-летней разработки золотого рудника.
Одним из таких проявлений коррупции они назвали соглашение с канадской стороной от 2009 года. От Кыргызстана переговоры вели Курманалиев и другие должностные лица.
По версии следствия, высшие должностные лица страны «умышленно предоставили неограниченные возможности данной компании в ущерб экологии и экономическим интересам республики».
Некоторые кыргызские политики призвали привлечь к ответственности чиновников, участвовавших в переговорах по этим соглашениям.
«Взять любое соглашение — канадская компания не могла их составить самостоятельно. Вина [лежит] на наших чиновниках», — сказала бывший депутат и генпрокурор Аида Салянова в интервью радио «Азаттык», назвав соглашения о Кумторе «хищнической политикой».