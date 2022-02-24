Как война России с Украиной будет влиять на Казахстан?

Также в средней или долгосрочной перспективе угрозу вторжения России в Казахстан или пристального внимания к северным территориям Казахстана не стоит сбрасывать со счетов. Потому что, во-первых, до присоединения Крыма к России в 2014 году, об этом тоже мало кто предполагал. Но, я думаю, что такое развитие событий минимально.

Во-первых, с точки зрения обеспечения национальной безопасности для России, существует различие между Казахстаном и Украиной. Украина стремится войти в НАТО и ЕС, она полностью переориентировалась на Запад. Ее территория разделяет Россию от 4 стран - участниц НАТО. Также тут стоит вопрос о доступе к Черному морю. Всех этих факторов у Казахстана нет. Стратегически, для обеспечения безопасности России нет необходимости для пристального внимания к Казахстану.

Все будет зависеть от того, как Казахстан будет выстраивать отношения с Россией. Личностные отношения нашего президента и президента России тоже будут влиять. Нужно учитывать, что Казахстан после январских событий, после ввода сил ОДКБ, организации, где решающую роль играет Россия - стал еще более зависим от Российской Федерации.

Казахстану будет сложно повлиять на внешнюю политику, чтобы себя обезопасить. Географически мы зажаты между Россией и Китаем. Обе эти страны недовольны текущим мировым порядком, где во главе США и бросают ему вызов. Но при этом, важно, что Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. У нас хорошие отношения как с Россией, Китаем, так и с США.



Рустам Бурнашев, профессор Казахстанско-немецкого университета, специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии

С точки зрения национальной безопасности, решение о признании «ДНР» и «ЛНР» Россией для Казахстана серьезных проблем не составляет. Мы с такими случаями сталкивались в 2008 году, когда Россией признавалась Южная Осетия как самостоятельный субъект международных отношений. С аналогичной ситуацией мы сталкивались в 2014 году. Дело в том, Россия не нуждается в какой-то внешней поддержке. Не было никакого давления на Казахстан по поводу признания Южной Осетии или определения по ситуации с Крымом. Не думаю, что в этом случае что-то изменится. Предыдущий опыт показывает, что нейтральная позиция Казахстана - отсутствие критики или поддержки России, вполне устраивает саму Россию .

С началом военной операции, с моей точки зрения, для Казахстана ничего не изменилось, разве что эмоциональный настрой. Например, я ожидал, что признание будет сделано, а потом будет выдержана какая-то пауза. Но по делу, руководство России переводит всё что было де-факто в сферу де-юре. В зоне действий подтверждений документальных у нас нет, но с точки зрения специалистов, которые изучали вопрос, было понятно, что Россия де-факто поддерживала «ДНР» и «ЛНР», что де-факто было признание, а поддержка включала в себя и военную. Сейчас речь идёт о том, что всё это переводится в открытую сферу.

Что касается северного Казахстана - дело в том, что здесь нет никакой аналогии. Это просто некие мифы, которые бытуют в кругах некоторых казахстанцев и россиян. Очевидно, что северный Казахстан никаким потенциалом превратиться во что-то похожее на Донецк и Луганск не обладает. У нас ни одно исследование в Казахстане не показывает наличие в Казахстане сепаратистских настроений. Да, безусловно есть отдельные люди, которые высказывают эти идеи - но это просто отдельные люди, которые не имеют социальной поддержки.