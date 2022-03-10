Джуди Куо, и.о. посла США: Наши отношения с Казахстаном после январских событий не изменились

Мы все понимаем, как меняется мир прямо сейчас. И я должен задать свой первый вопрос о событиях, происходящих в тысячах километров от Казахстана, но влияющих на нашу страну, и, я полагаю, на весь мир. Как изменился мир после вторжения России в Украину?

Думаю, этот вопрос сейчас действительно беспокоит всех. Мы видим, что происходит в Украине. То, что мы видим в этом ужасном вторжении, которому подвергается народ Украины, просто душераздирающе и возмутительно, и это подчеркивает тот факт, что Россия не хочет, чтобы страны, которые входили в сферу ее влияния, имели свободный выбор. Основа международной системы – это право стран выбирать свой собственный путь, своих собственных партнеров, свою собственную внешнюю политику, свободную от давления. И Россия продемонстрировала этой войной, что она не хочет, чтобы у Украины был такой выбор.

И меня просто шокирует и возмущает, что в 21 веке, спустя почти 80 лет после окончания Второй мировой войны, страна с вооруженными силами все еще может вести беспричинную, бессмысленную войну против соседней страны, просто для того, чтобы помешать этой стране выбрать свой собственный путь развития и сотрудничества.

Если говорить о Казахстане, мы, Соединенные Штаты, продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Мы придерживаемся устоявшегося принципа, что границы страны не могут быть изменены силой, и что каждая страна, большая или маленькая, имеет право самостоятельно определять свое будущее и свою внешнюю политику.

После январских событий в Казахстане, когда Россию пригласили вместе с другими странами ОДКБ участвовать в их урегулировании, стало очевидно, что две страны станут еще более близкими партнерами, чем это было раньше. Каковы ваши ожидания от этих изменений, как это повлияет на сотрудничество между правительствами США и Казахстана?

Я думаю, что это вполне естественно, что у Казахстана и России тесные отношения. У двух стран протяженная граница. Этот факт не изменить. У стран глубокие экономические, культурные и языковые связи, которые были построены на протяжении многих веков исторического взаимодействия. Этот факт также невозможно изменить. Как будут развиваться отношения Казахстана с Россией после январских событий, учитывая то, что сейчас происходит в Украине – я бы оставила ответ на этот вопрос за правительством Казахстана.

Но, комментируя отношения между США и Казахстаном, я бы сказала, что на протяжении более 30 лет между США и Казахстаном были тесные и стабильные партнерские отношения, и это не изменилось. Независимо от того, что произошло в январе. Это партнерство между нашими двумя странами основано на общих приоритетах, таких как экономический рост и возможности иметь хорошую жизнь для всех граждан. И я могу перечислить многие программы, которые мы осуществляем в сотрудничестве с Казахстаном – с некоторыми из них вы, вероятно, знакомы. Они охватывают широкий круг направлений, таких как бизнес, профессиональный обмен, образование и обучение английскому языку, программы здравоохранения, нераспространение ядерного оружия и безопасность, а также наращивание потенциала гражданского общества. И этот список можно продолжать и продолжать. И эти программы будут продолжаться.