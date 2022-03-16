Обещание нового Казахстана

Вместе с тем Токаев призвал пересмотреть президентскую квоту в сенате, которая должна перестать быть механизмом контроля верхней палаты и вместо этого давать голоса группам, слабо представленным в парламенте. Поэтому он распорядился сократить президентскую квоту в сенате с 15 до 10 депутатов, причем 5 из них теперь будут рекомендоваться Ассамблеей народа Казахстана, а не избираться ею. Мажилис в свою очередь упразднит квоту для АНК, по которой раньше в него избирались 9 депутатов.

Еще одним важным новшеством в структуре парламента станет появление аудиторской палаты вместо существующего счетного комитета. Этот орган должен усилить контроль за исполнением республиканского бюджета, о качестве которого он будет отчитываться перед депутатами мажилиса два раза в год.

Перестройка избирательной системы

Чтобы структуры власти в полной мере учитывали права всех граждан, Токаев предложил проводить косвенные выборы руководителей регионов и перейти к пропорционально-мажоритарной системе избрания депутатов мажилиса.

В законодательство должны быть внесены поправки, регламентирующие право президента предлагать маслихатам не менее двух кандидатов на должность акимов областей и городов республиканского значения. Функция маслихатов здесь не достаточно понятна. По словам президента, орган местного самоуправления будет рассматривать кандидатуры, а возможно и выбирать их. Но за главой государства все равно останется право освобождать от должностей руководителей регионов без консультации с маслихатами.

Что касается системы формирования депутатского корпуса мажилиса и маслихатов областей и городов республиканского значения, то теперь они на 70% будут формироваться на пропорциональной основе (когда мандаты между партиями, выставившими своих кандидатов, будут распределяться по результатам полученных ими голосов) и на 30% − на мажоритарной основе (при ней избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов по избирательному округу, где они баллотируются).

Децентрализация власти

Казахстан начнет постепенный переход к системе местного самоуправления. По словам президента, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Маслихаты должны стать ключевым звеном этой системы и будут получать финансирование напрямую, без посредничества вышестоящих акимов. Вместе с тем будет расширена база собственности органов местного самоуправления и упрощен порядок их закупок − этот процесс должен стать менее бюрократизированным и свободным от формализма. Вся подготовительная работа по этому вопросу должна быть завершена до середины 2022 года.

Национальный курултай

Президент, отметив важность общественных советов, предложил сделать следующий шаг и образовать вместо них национальный курултай. Новая структура продолжит деятельность советов, но уже на общенациональном уровне. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы, а также представителей всех регионов, некоторых депутатов парламента, членов Ассамблеи народа Казахстана, гражданского альянса, общественных организацией, известных общественных деятелей, работников производств и сельского хозяйства, представителей бизнеса и других граждан. Курултай должен стать представительной структурой, охватывающей максимально возможный срез мнений. Токаев планирует, что члены национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных социальных вопросов.