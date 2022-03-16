Обещание нового Казахстана

Обращаясь с посланием к народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев констатировал, что январские события как ничто другое показали близость Казахстана к застою. По его словам, он был озабочен этой перспективой с момента своего избрания и поэтому инициировал политические реформы. Однако первые изменения не понравились отдельной властной группе, привыкшей делать ставку на серые и закулисные способы принятия решений. Ее участники побоялись потерять свои привилегии и совершили попытку государственного переворота.
Как заметил Токаев, многие граждане ожидали от государства снижения темпов модернизации после январских событий. Сделать это, в частности, ему предлагали некоторые эксперты и государственные служащие. «Но мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, ускорим системные преобразования во всех сферах жизни. <...> В противном случае − застой. Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории», − объяснил он мотивацию своих предложений.
После этого он представил план политической трансформации, состоящий из 10 ключевых пунктов, который потребует изменения более чем 30 статей Конституции.
Ограничение полномочий президента
По мнению Токаева, суперпрезидентская форма правления в Казахстане утратила свою эффективность и не способна консолидировать гражданское общество. Монополия в политике, обусловленная безграничными полномочиями президента, неизбежно приводит к социальным потрясениям и деградации государства. Поэтому страна, убежден он, должна взять курс на построение президентской республики с сильным парламентом.
Сейчас глава государства имеет право отменять или приостанавливать действие актов акимов областей и городов республиканского значения. Эта норма, подчеркивает Токаев, дает возможность вручную управлять местными исполнительными органами, ограничивая их автономность. Поэтому ее необходимо отменить. Президент также должен быть лишен права снимать с должностей районных и сельских акимов. В дополнении к этому родственникам президента законодательно запретят занимать политические и государственные должности, а также руководящие позиции в квазигосударственном секторе.
Объяснив свое негативное отношение к тому, когда партийные структуры сращиваются с госаппаратом, Токаев напомнил о выходе из партии «Аманат» в конце года и предложил законодательно оформить обязанность президента останавливать членство в какой-либо партии на период своих полномочий. На его взгляд, это поможет избавить будущих лидеров страны от соблазна подмять под себя основные политические институты. По такой же логике из партии должны уходить председатель и члены ЦИК, представители счетной палаты парламента и конституционного совета. А акимам и их заместителям тнеобходимо запретить занимать должности в филиалах партии.
Переформатирование парламента
Токаев считает важным усилить полномочия мажилиса, лишив сенат права принимать законы. В нынешней системе у мажилиса (призванного представлять все электоральные срезы страны), нет возможности преодолевать возражения верхней палаты парламента (которая должна представлять только интересы регионов, а не властных групп), если ее члены не согласны с каким-либо законом или содержащихся в нем пунктах.
Поэтому мажилису делегируют право принимать законы, а за сенатом закрепят возможность одобрять или не одобрять уже принятые палатой документы. Однако президент не пояснил как отношение сената к тому или иному закону будет влиять на него. Полномочия сената также будут дополнены правом согласования кандидатур на посту председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета.
Вместе с тем Токаев призвал пересмотреть президентскую квоту в сенате, которая должна перестать быть механизмом контроля верхней палаты и вместо этого давать голоса группам, слабо представленным в парламенте. Поэтому он распорядился сократить президентскую квоту в сенате с 15 до 10 депутатов, причем 5 из них теперь будут рекомендоваться Ассамблеей народа Казахстана, а не избираться ею. Мажилис в свою очередь упразднит квоту для АНК, по которой раньше в него избирались 9 депутатов.
Еще одним важным новшеством в структуре парламента станет появление аудиторской палаты вместо существующего счетного комитета. Этот орган должен усилить контроль за исполнением республиканского бюджета, о качестве которого он будет отчитываться перед депутатами мажилиса два раза в год.
Перестройка избирательной системы
Чтобы структуры власти в полной мере учитывали права всех граждан, Токаев предложил проводить косвенные выборы руководителей регионов и перейти к пропорционально-мажоритарной системе избрания депутатов мажилиса.
В законодательство должны быть внесены поправки, регламентирующие право президента предлагать маслихатам не менее двух кандидатов на должность акимов областей и городов республиканского значения. Функция маслихатов здесь не достаточно понятна. По словам президента, орган местного самоуправления будет рассматривать кандидатуры, а возможно и выбирать их. Но за главой государства все равно останется право освобождать от должностей руководителей регионов без консультации с маслихатами.
Что касается системы формирования депутатского корпуса мажилиса и маслихатов областей и городов республиканского значения, то теперь они на 70% будут формироваться на пропорциональной основе (когда мандаты между партиями, выставившими своих кандидатов, будут распределяться по результатам полученных ими голосов) и на 30% − на мажоритарной основе (при ней избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов по избирательному округу, где они баллотируются).
Децентрализация власти
Казахстан начнет постепенный переход к системе местного самоуправления. По словам президента, казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и села. Маслихаты должны стать ключевым звеном этой системы и будут получать финансирование напрямую, без посредничества вышестоящих акимов. Вместе с тем будет расширена база собственности органов местного самоуправления и упрощен порядок их закупок − этот процесс должен стать менее бюрократизированным и свободным от формализма. Вся подготовительная работа по этому вопросу должна быть завершена до середины 2022 года.
Национальный курултай
Президент, отметив важность общественных советов, предложил сделать следующий шаг и образовать вместо них национальный курултай. Новая структура продолжит деятельность советов, но уже на общенациональном уровне. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы, а также представителей всех регионов, некоторых депутатов парламента, членов Ассамблеи народа Казахстана, гражданского альянса, общественных организацией, известных общественных деятелей, работников производств и сельского хозяйства, представителей бизнеса и других граждан. Курултай должен стать представительной структурой, охватывающей максимально возможный срез мнений. Токаев планирует, что члены национального курултая будут собираться на постоянной основе для обсуждения важных социальных вопросов.
Упрощение процедуры регистрации партий
Президент заявил, что в Казахстане будет облегчена процедура регистрации политических партий. Регистрационный порог будет снижен в 4 раза - с 20 до 5 тыс. человек, минимальная численность в региональных представительствах партий уменьшится в 3 раза - до 200 человек, а количество членов для создания инициативной группы на треть − до 700 человек. Вместе с тем будут увеличены сроки проведения учредительного съезда и период формирования филиалов в регионах.
Создание Конституционного суда
Несмотря на то, что различные правовые нормы объясняются в Казахстане Конституционным советом, не все граждане могут обратиться к нему напрямую. Во многих странах посредником между ними является Конституционный суд. В первые годы независимости у Казахстана был такой орган и Токаев считает необходимым восстановить его, чтобы эксперты могли следить за сохранностью норм Конституции. Право обращаться в него должны получить все граждане, а также генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.
Совершенствование административного деления Казахстана
В регионах Казахстана существует множество экономических, логистических и социальных проблем, решение которых требует административной реорганизации страны.
Президент поручил разделить Алматинскую область на Алматинскую и Жетысуйскую. Его решение обусловлено тем, что вопросы Талгара не могут решаться в Талдыкоргане, поскольку населению приходится очень долго добираться до областного центра. Таким образом, областным центром Алматинской области станет Капшагай, а Жетысуйской области − Талдыкорган. При этом Токаев сразу же предложил переименовать Капшагай в честь Динмухамеда Кунаева.
Вместе с этим в стране появится новая область – Абайская с областным центром в Семее. Токаев отметил, что жители этого региона поднимали этот вопрос более 20 лет, и там сейчас множество нерешенных проблем, в частности износ инфраструктуры и слабое социально-экономическое положение города Семей.
В центральном Казахстане также будет создана Улытауская область с административным центром в Жезказгане. Президент отметил, что этот регион имеет высокий экономический потенциал, в силу чего требуется начать оптимально использовать его производственные и логистические мощности.
Изменение процесса электоральных мероприятий
Токаев предложил три новшества, связанных с проведением электоральных мероприятий: регламентировать агитацию в социальных сетях, законодательно закрепить деятельность наблюдателей на выборах, а также создать единую электронную базу данных избирателей, чтобы избежать многократного голосования от лица одного человека и дать гражданам возможность делать это на любом избирательном участке.
Кроме того, Токаев высказался о возможности иностранного вмешательства в выборы. По его словам, следует на законодательном уровне обеспечить меры противодействия таким интервенциям. В первую очередь это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности в деятельности всех участников избирательных кампаний — кандидатов, наблюдателей и СМИ.
Изменение фокуса казахстанских СМИ
Помимо реформ, непосредственно затрагивающих структуры власти, президент также указал на важность пересмотра закона о СМИ. По мнению Токаева, журналисты должны начать работать в интересах государства и общества, а не по заказу извне и не за теневые гонорары. Отечественным СМИ необходимо обладать своим видением на происходящие в мире события. От этого зависит государственная безопасность При этом СМИ должны стать независимыми, без этого невозможна дальнейшая демократизация, убежден президент.