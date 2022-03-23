Что означают реформы Токаева?

Переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом

Конституция 1995 года закрепляет в Казахстане полупрезидентскую форму правления по модели «президент-премьер», когда правительство коллективно подотчетно в большей степени президенту и не может быть смещено парламентом. Более того, в казахстанской версии полупрезидентской формы правления президент имеет очень большие полномочия и играет решающую роль в формировании правительства, а также обладает правом вето в законотворчестве. Может по своему усмотрению распустить парламент.

В чисто президентских республиках, всенародно избранный президент является главой государства и одновременно возглавляет правительство. По примеру США и латиноамериканских демократий (например, Аргентина, Бразилия, Чили и т. д.), президент возглавляет исполнительную власть и несет прямую ответственность за решения правительства, так как должность премьер-министра отсутствует.

Что касается «сильного парламента», то при действующей полупрезидентской форме правления, это должно означать переход к модели «премьер-президент». Когда правительство формируется и несет ответственность перед парламентом, а президент теряет право произвольно распускать парламент. К примеру, так была усилена Верховная Рада Украины после конституционной реформы 2014 года.

Поэтому, когда Токаев говорит о переходе к президентской республике с сильным парламентом, то его заявление не соответствуют действительности.

Запрет президенту, членам Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета состоять в партии на период исполнения обязанностей

Норма, запрещающая президенту состоять или возглавлять партию, действовала в законе о политических партиях до 2002 года. Однако, как мы помним, это не помешало Назарбаеву укреплять свою власть, опираясь при этом на лояльную партию ПНЕК и позже Отан, в которых он до 2002 года формально председателем не был.

Обладая слишком большими полномочиями, президент может единолично, без участия и согласия партии, распределять ресурсы и должности. Партия в данном случае выступает как «пустая оболочка», формирующая лояльную базу президента в парламенте и маслихатах. Следовательно, даже без формального председательства в партии, к примеру как Владимир Путин в «Единой России», Токаев может спокойно использовать всю полноту президентской власти.

Далее следует запрет составу ЦИК состоять в партии. Этот шаг в верном направлении, однако не является достаточным, чтобы профессионализировать ЦИК и сделать его нейтральным ко всем участникам выборов. Сейчас большинство действующих членов ЦИК - выходцы из партии «Аманат» (бывшая «Нур Отан»), работали на госслужбе, включая администрацию президента и акиматы. Т.е. они уже имеют устойчивые связи с политическим руководством. Предлагаемое президентом нововведение не решает основную проблему, а именно - зависимость председателя и двух членов комиссии от президента через механизм прямого назначения. При этом остальные четыре члена ЦИК назначаются по два от каждой палаты парламента, где подавляющее большинство депутатов представляет партию «Аманат».

То же относится к Конституционному совету и Счетной палате: если не будет изменен механизм назначения и подотчетности этих органов обществу, то правомерный запрет на аффилированность с партией отдельных категорий госслужащих окажется формальной и изолированной мерой, которая на практике не будет иметь должного результата.