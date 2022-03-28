Посол Украины в Казахстане: «Независимое государство должно жить как независимое государство»

Петр Юрьевич, страна изменилась до неузнаваемости от бомбежек, он войны, но в то же время удивительно, насколько люди сплотились как вокруг Украины, так и внутри нее. Какой, на ваш взгляд, будет страна после войны?

Во-первых, единой. Все говорили, что Владимир Александрович (Зеленский - V) на выборах получил 73% голосов. Сейчас, если будут выборы, я уверен, что 99,9% проголосуют за человека, который за месяц превратился в политика номер один в мире. В политика, который ведет на равных переговоры со всеми мировыми лидерами.

Который не сбежал…

Когда ему сказали американцы: «Давай поможем эвакуироваться», он что сказал? Мне не нужно такси, мне нужны патроны. То есть, абсолютно забыты политически дрязги. На данный момент [Петр] Порошенко (бывший президент Украины – В.) в открытую заявил: «Я больше никогда не буду тебя критиковать, потому что ты хорошо делаешь свою работу». Ну реально люди просто сплотились вокруг своего лидера. Человек стал лидером нации. И за это ему огромное спасибо. За то, что он у нас такой есть. Нету разделения между западом и востоком, как они надеялись, что люди начнут…

Что пойдет раскол, да?

Конечно. Более того, здесь очень сильная ошибка русских пропагандистов в том, что их будут встречать с пирогами. Ну какие пироги, слушайте? Люди в едином порыве стали Родину защищать. Не будем идеалистами, конечно, предатели есть, никто не будет с этим спорить. Есть люди, которые испугались и решили убежать. Но нация стала единой.

А как будут развиваться взаимоотношения с Евросоюзом, со странами Центральной Азией?

С Евросоюзом – это понятно, мы будем членами ЕС. Центральная Азия, я думаю, все будут равными партнерами на взаимовыгодной основе. С Казахстаном - я сделаю все от меня зависящее (для усиления взаимоотношений - V). Люди ведь видят, они смотрят на мою страницу, на страницу посольства, из Киева благодарят за гуманитарку. Политическое руководство страны сразу же приняло мудрое решение - господин [Мухтар] Тлеуберди (вице-премьер - министр иностранных дел РК – В.) заявил, что Казахстан не собирается признавать это. Нет ДНР и ЛНР, есть отдельные районы Донецкой и Луганской области, временно оккупированные Российской Федерацией.

А НАТО?

Ну, если НАТО очень попросит вступить Украину, мы подумаем, насколько они нам эффективно помогали. Насколько они нам нужны. Да, мы бесконечно благодарны за оружие. Те же «джавелины» (Javelin – противотанковые ракетные комплексы – В.) показали свою очень высокую эффективность. По некоторым данным, из 112 выстрелянных «джавелинов» 100 попали в цель и поразили технику противников.

А может как-то измениться геополитический расклад? Каким станет мир после этой войны?

Смотрите, такого (как сейчас – В.) больше никогда не будет. Есть пять стран изгоев: Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея, которым никто руку не подаст и не сядет за дастархан.

То есть, вы считаете, что прежние связи с миром уже не восстановятся?

А какие связи? Вот смотрите, они начинают кричать: «Мы все купим у Китая». Объем торговли Китая с Россией 150 млрд. долларов, а с США – 900 млрд. долларов. Представьте, приходит Байден к Си Цзиньпиню и говорит: «Слушай, будешь торговать с Россией, мы не будем торговать с тобой». Как вы думаете, как все отреагируют? Это первое. Второе – касательно Казахстана. Сразу хочу донести один очень важный для вас и для нас месседж. Если Казахстан, не дай бог, будет обходить санкции, ваши предприниматели решат заработать на торговле с Россией кровавые тенге, это будет очень внимательно отслеживаться и европейцами, и американцами, и поставщиками. Я не говорю про какого-то Алибека, который купит в Нур-Султане 10 новых айфонов и повезет продавать их в Россию. Ну да, заработает на гламурных инстаграмщицах, хотя им не нужны больше телефоны, у них инстаграма нету. Самая последняя модель айфона в России у тебя уже есть – новых не будет. То есть, мы говорим о нарушениях международных санкций. Россия сейчас впереди планеты всей по санкциям. И основной мой месседж – тогда под санкции попадет не эта фирма, а могут вводить санкции против страны. Я сейчас не очень понимаю, мы еще только в процессе, как эти санкционные механизмы работают, но не дай бог это стукнет по экономике дружественного Казахстана. Мне бы этого не хотелось. Они (Россия – В.) еще не понимают, какой коллапс экономики наступит через пару месяцев. Просто не понимают. Эти же санкции они же тоже не сразу работают. Этот процесс – как вода камень точит.

Вы сказали про четвертую власть, вопрос про информационную войну, которая сейчас идет. В Казахстане же нет украинских телеканалов, но очень много российских.

Есть. В кабельных сетях появился «1+1», пожалуйста включайте, смотрите. В четырех городах – в Нур-Султане, Темиртау, Рудном и Степногорске. Но только в кабельном, в пакете «Казахтелекома» нет. Меня министр информации и общественного развития Казахстана так и не принял.

Вот эта информационная война, по вашему мнению, российские телеканалы как-то влияют на сознание казахстанцев? Вы это замечаете?

Возможно. Но, знаете, в сортах говна не разбираюсь. Я их не смотрю.

От людей не слышите этого?

Я смотрю, что нам несут гуманитарку, а почему-то в российское посольство не несут. Вот в чем вопрос. То есть, казахстанцы понимают, кто здесь прав, а кто не прав, кто жертва, а кто – насильник. Слушайте, казахстанцы – мудрые люди. Они понимают, что есть две независимые страны, у них есть договор о дружбе, братстве, но тут раз территорию отхапали, два – территорию отхапали, теперь опять? Ну что это такое?

Когда это все закончится? Когда закончится война?

У нас главный месседж на переговорах – сначала пошли вон в сторону русского военного корабля, а там будем разговаривать дальше. Тем более, блицкриг провалился. Ну провалился. За три дня возьмем Киев. Ага. Херсон они взяли. Харьков, Чернигов – все города стоят. Конечно, хотелось бы, чтобы сегодня. Сейчас сколько? Три? Чтобы в полчетвертого Путин вышел в эфир и сказал: «Ну все, парни, извините, был не прав». Но они должны понимать, что даже если они выведут свои войска, санкции не закончатся. Мир понял, что они абсолютно не цивилизованные мародеры, убийцы, насильники, с которыми никто из цивилизованных людей дело иметь не должен. Вот и все.

P.S. После выхода интервью послу Петру Врублевскому сообщили, что в министерстве информации и общественного развития его примут в ближайшее время.

