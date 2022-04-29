Илья Будрайтскис, историк: «Не стоит искать причины фашизации российского государства в уникальной судьбе страны»

В других интервью вы говорили, что начало фашизации России не стоит искать в первой половине ХХ века. Где тогда лежит эта точка: в 1990-х годах или уже в наше время?

Исторический фашизм − немецкий или итальянский − не представлял какой-то идеологической целостности. Это всегда была крайне эклектичная и внутренне противоречивая мешанина из разных идей. Муссолини говорил, что им не нужна никакая теория, поскольку они подбирают для своих потребностей любые смыслы, даже если они друг другу противоречат. В этом отношении фашизация российского режима не имеет прямой исторической генеалогии. Нельзя сказать, что развитие каких-то идей привело к нынешнему результату. Я бы сказал, что к нему привело становление государства, а также последовательно выдерживаемая им линия на подавление и разобщение общества. Это также результат атомизации общества, обусловленной капитализмом.

Конечно, элементы каких-то идей в этом присутствовали. Но нельзя им придавать решающее значение, говоря, что сначала появились они, а затем социально-политические процессы фашизма. Скорее верно обратное: появлялись определенные процессы, которые делали востребованными те или иные идеи. Причем эти идеи могли полностью отделяться от их авторов или носителей. В этом смысле пример национал-большевиков является показательным. Их программа по уничтожению постсоветских стран оказалась полностью реализована, но не благодаря национал-большевикам, а вопреки их существованию. То есть для того, чтобы реализовать программу национал-большевиков, необходимо было пересажать их и уничтожить как заметную политическую силу.

Можно ли считать переход российского государства к состоянию фашизма результатом деградации правящего политического режима? Фашизм, в таком случае, становится единственным способом его самосохранения?



В любой ситуации существует неопределенность. Нельзя сказать, что какие-то шаги российского государства были неизбежны, что не было никакой развилки. Но с точки зрения самосознания режима то, что происходит сегодня, было абсолютно неизбежным. Мы видим это даже в речах самого российского президента, который говорит, что мы начали вторжение в Украину потому что не было другого выбора. Что это значит? Это значит, что сама логика существования России, окруженной врагами, России, которая постоянно должна бороться за свое место в мире, требует от нее все более агрессивной внешней политики. Такую рационализацию мы видели почти у всех фашистских режимов в истории. Они не уставали повторять, что их действия являются попыткой спасти свою нацию/страну от могущественной угрозы. Эта угроза, возможно, не проявляет себя напрямую, но все фашистские режимы, на их взгляд, смогли эту угрозу вовремя опознать и предупредить, чтобы не потерять свою страну и великую культуру.

Это довольно повторяемые ходы мысли, за которыми стоит и совершенно определенное понятие культуры. Культура − это то, что соответствует сущности того или иного народа, который воспринимается как индивид. Если нация сталкивается друг с другом в борьбе за существование, способом этой борьбы является их культура. В этом отношении каждый русский или каждый немец − носитель определенной культуры, просто по факту рождения. Это то, что следует из популярного в России выражения «цивилизационный код». Этот код понимается как генетический, соответствующий нашей природе. Мы отстаиваем наш язык и нашу культуру постольку, поскольку мы отстаиваем свое физическое существование. Они абсолютно равны друг другу. И такое представление о культуре полностью лишает ее универсального человеческого характера. Есть разные культуры, которые находятся между собой в борьбе. И победа одной культуры означает поражение другой.

Вы подчеркнули, что мы не находимся в условиях ХХ века, когда фашизм возникает как реакция на массовые рабочие движения. Что в таком случае могло стать причиной появления путинской версии фашизма в отсутствие массовых движений?

Часто, когда рассуждают о политическом пути Владимира Путина, вспоминают его молодость. Имеется в виду, что система его взглядов сформировалась именно в советский период. Я думаю, что на него, как и на все российские элиты, в не меньшей степени повлиял опыт жизни в 90-е годы, в эпоху радикальных рыночных трансформаций. Именно в это время огромным количеством людей в постсоветских странах и были усвоены циничные истины о том, что каждый сам за себя, а миром правит только сила, поэтому нужно изо всех сил стараться не быть слабым. И этот набор идей, сводящих человека к уровню животного, голой жизни, которая ведет ожесточенную борьбу за существование, вырастает из социального опыта постсоветских 90-х годов.

Я не хочу быть апологетом советской власти, но, как бы мы к ней ни относились, уровень ее исторической ответственности был на порядок выше, чем в нынешних России и мире. Представить, что Советский Союз мог бы бряцать ядерным оружием с такой же легкостью − очень сложно. Советская официальная риторика была построена на следовании некоторым универсальным истинам: что все люди − братья, что важна ценность каждой человеческой жизни, что мир на земле следует беречь, нередко поступаясь государственными интересами. Эта риторика, которой на практике советское правительство далеко не всегда следовало, отчасти определяла поведение СССР на международной арене. Сегодня мы видим, что понимание того, как устроен мир, у российской элиты фундаментально иное. Оно основано на отрицании универсализма в любой его форме.