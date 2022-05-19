Протесты в Горном Бадахшане. Главное

Уже пять дней в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана продолжаются столкновения местных жителей с военными. Генеральная прокуратура и МВД страны считают их террористической акцией, проводя операцию по обезвреживанию вооруженных групп людей. Противостоящие силовикам граждане называют свои действия протестами против произвола местных и центральных властей. Власть рассказывает о том, что происходит в Таджикистане.
Утром 18 мая министерство внутренних дел Таджикистана объявило о начале «антитеррористической операции» в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Как заявили в ведомстве, 17 мая около 200 «членов организованной преступной группы» заблокировали участок международной дороги Душанбе — Кульма, добиваясь «дестабилизации общественно-политической ситуации».
Протестующих граждан Таджикистана министерство сразу же связало с международными террористическими организациями, а также выявило сред и них иностранных наемников, которые вместе готовили «террористически акты и другие формы провокации».
Официальная причина начала операции заключалась в том, что памирцы не выполнили требования силовых структур о сдаче оружия и оказали им вооруженное сопротивление. Тогда как местные жители пошли на обострение ситуации после того, как центральные власти Таджикистана проигнорировали ряд убийств и арестов мирных жителей, отказавшись снимать с должностей главу области Алишера Мирзонабота и Ризо Назарзода, мэра города Хорог, где сегодня происходят основные действия.
Администрация автономии не стала привлекать к ответственности силовиков, которые убили трех местных жителей в ноябре 2021 года.Тогда 29-летний Гулбиддин Зиебеков встал на защиту своей сестры, столкнувшейся с домогательствами заместителя прокурора Рошткалинского района. Обнаружив это, Зиебеков, при поддержке еще нескольких человек, напал на сотрудника прокуратуры. Тогдашний глава области Едгор Файзов помог урегулировать конфликт между сторонами и добился перевода зампрокурора на другое место работы.
Но после снятия Файзова с должности бывший зампрокурор добился возбуждения уголовного дела по факту нападения на себя. А 25 ноября 2021 года Зиебеков, уже находясь в розыске по обвинению в захвате заложника организованной группой, был убит. Генпрокуратура Таджикистана тогда заявила, что 29-летнего мужчину и двух других человек ликвидировали при задержании: во время перестрелки с сотрудниками правоохранительных ведомств Зиебеков оказал вооруженное сопротивление.
В тот же день десятки жителей Хорога и других районов области устроили шествие к зданию местной администрации, неся с собой гроб, в котором лежал убитый. Постепенно шествие переросло в столкновения с милицией, продолжавшиеся несколько дней. В результате погибли как минимум три человека, десятки других − пострадали.
Местные власти сперва согласились пойти на уступки и пообещали объективно расследовать убийство Зиебекова, а также не задерживать протестовавших жителей. Однако следственные действия не привели к какому-либо результату, а правоохранительные органы уже скоро стали преследовать участников митинга, включая уроженцев Горного Бадахшана, проживающих за границей.
Одним из задержанных был неформальный лидер молодежного объединения области Амриддин Аловатшоев, который в конце апреля 2022 года был приговорен к 18 годам колонии за участие в насильственном удержании человека в заложниках. Еще одним задержанным оказался боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев, который опубликовал видеообращение к памирцам, поддержав их во время ноябрьских протестов. 13 мая этого года его приговорили к 8,5 годам колонии за призывы к насильственному изменению конституционного строя.
На следующий день после приговора Чоршанбиева жители области организовали Общебадахшанское собрание, на котором было решено начать мирные демонстрации. Их основная цель заключалась в остановке преследования тех, кто критикует насильственную политику центральных властей и уже отбывает за это наказание, а также в призыве к тщательному расследованию убийства Зиебекова и двух других мужчин, по итогам которого виновные должны понести пропорциональное тяжести преступления наказание.
Кроме того, жители области выступили за ее демилитаризацию. «На протяжении многих лет обнищавшая область была полем регулярных военных операций и неоправданно значительного военного присутствия, жертвами которых стало население и экономика области. Все военные посты внутри области и Хорога, прямо или косвенно ограничивающие передвижение населения в условиях мира должны быть снесены, прекращена практика военного окружения, приготовления и рекогносцировка снайперами и другими военными в городе Хорог», − говорилось в заявлении собрания.
Жители области начали митинг в тот же день. На него собралось около тысячи человек. Власти почти сразу признали требования протестующих незаконными, а силовые ведомства предупредили их, что факт участия в митингах будет рассматриваться как пособничество террористам. В ответ жители области пообещали выходить на улицы до тех пор, пока президент и правительство не выполнят их требования. Прокуратура на это заявила, что будет пресекать все массовые акции.
16 мая митинг в Хороге возобновился с новой силой. Его участники решили сделать акцию открытой для всех после того, как власти решили не отвечать на требования протестующих. Новый глава областной службы внутренних дел попытался начать переговоры с инициативной группой, но его приглашение отвергли.
В тот же день на улицах Хорога появились бронетранспортеры, а блокпосты на въездах в город были усилены. Наряду с военными в городе появились машины мониторинговой группы ООН.
Позднее силовики попытались разогнать митингующих, применяя для этого резиновые пули и слезоточивый газ. Очевидцы также сообщали о появлении в руках военных боевого оружия. В результате столкновений погиб первый мирный житель, а трое сотрудников милиции получили ранение.
Противостояние правоохранительных органов и протестующих продолжилось 17 мая. С утра административный центр Горного Бадахшана оставался полностью заблокированным. Военные перекрыли все дороги для передвижения тяжелой техники. Была парализована работа интернета, финансовой инфраструктуры, объектов образования и государственных учреждений.
Памирцы продолжали концентрироваться в микрорайонах, но какое-то время не переходили к каким-либо действиям. Ближе к вечеру они стали перекрывать путь военной технике, прибывающей из Душанбе. Солдаты вновь предприняли попытку вступить в переговоры, но они снова ни к чему не привели.
Власти тем временем стали оказывать давление на журналистов, возбудив уголовное дело на журналистку и правозащитницу Улфатхоним Мамадшоеву. Она была названа главным организатором беспорядков. Угрозы стали поступать и редакции издания «Азия-Плюс», из-за чего оно было вынуждено прекратить освещение событий в Бадахшане. Кроме того, в Душанбе произошло нападение на журналистов радио «Озоди» и «Настоящего времени», причиной которого могло стать интервью Мамадшоевой.
18 мая жители Хорога стали сообщать о подготовке к отражению возможного штурма города. В одном из микрорайонов продолжало собираться большое количество людей, по которым была открыта стрельба. В городе также начали работу снайперы. Они вели огонь по местным жителем, чтобы не давать им выходить из дома. Силовики стали призывать людей, в основном державших в руках палки и арматуры, сложить оружие и сдаться. Надеясь стабилизировать обстановку, они стали угрожать штурмом микрорайона Бархорог и других мест массового скопления людей.
Протестующие тем временем продолжали выпускать заявления, в которых говорили о неправомерности насилия со стороны властей и напоминали о своих требованиях. Они также обвиняли главу государства Эмомали Рахмона в создании тиранического режима и разжигании социальной розни среди жителей Памира.
19 мая власти Таджикистана сообщили, что за время «антитеррористической операции» были убиты 9 человек, в том числе один сотрудник сил безопасности. Еще 11 человек были ранены. МВД Таджикистана отчиталось о задержании более 70 «активных членов террористической группировки». Однако местные жители рассказали журналистам о как минимум 17 погибших мирных жителей, тела которых со следами пыток и ранений получили их родные.
По словам очевидцев, в полдень четверга в области продолжается зачистка нескольких селений. Вооруженные люди заходят в дома мирных жителей и забирают всех находящихся там мужчин. Наряду с этим местное население фиксирует факты мародерства, замечая, что после посещения военных из домов пропадают деньги и золото. Особенно сложная ситуация наблюдается в селении Вамар.