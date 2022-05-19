Протесты в Горном Бадахшане. Главное

Утром 18 мая министерство внутренних дел Таджикистана объявило о начале «антитеррористической операции» в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Как заявили в ведомстве, 17 мая около 200 «членов организованной преступной группы» заблокировали участок международной дороги Душанбе — Кульма, добиваясь «дестабилизации общественно-политической ситуации».

Протестующих граждан Таджикистана министерство сразу же связало с международными террористическими организациями, а также выявило сред и них иностранных наемников, которые вместе готовили «террористически акты и другие формы провокации».

Официальная причина начала операции заключалась в том, что памирцы не выполнили требования силовых структур о сдаче оружия и оказали им вооруженное сопротивление. Тогда как местные жители пошли на обострение ситуации после того, как центральные власти Таджикистана проигнорировали ряд убийств и арестов мирных жителей, отказавшись снимать с должностей главу области Алишера Мирзонабота и Ризо Назарзода, мэра города Хорог, где сегодня происходят основные действия.

Администрация автономии не стала привлекать к ответственности силовиков, которые убили трех местных жителей в ноябре 2021 года.Тогда 29-летний Гулбиддин Зиебеков встал на защиту своей сестры, столкнувшейся с домогательствами заместителя прокурора Рошткалинского района. Обнаружив это, Зиебеков, при поддержке еще нескольких человек, напал на сотрудника прокуратуры. Тогдашний глава области Едгор Файзов помог урегулировать конфликт между сторонами и добился перевода зампрокурора на другое место работы.

Но после снятия Файзова с должности бывший зампрокурор добился возбуждения уголовного дела по факту нападения на себя. А 25 ноября 2021 года Зиебеков, уже находясь в розыске по обвинению в захвате заложника организованной группой, был убит. Генпрокуратура Таджикистана тогда заявила, что 29-летнего мужчину и двух других человек ликвидировали при задержании: во время перестрелки с сотрудниками правоохранительных ведомств Зиебеков оказал вооруженное сопротивление.

В тот же день десятки жителей Хорога и других районов области устроили шествие к зданию местной администрации, неся с собой гроб, в котором лежал убитый. Постепенно шествие переросло в столкновения с милицией, продолжавшиеся несколько дней. В результате погибли как минимум три человека, десятки других − пострадали.