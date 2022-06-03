Александра Вакру, исполнительный директор Дэвис-центра: «У постсоветских и центрально-азиатских стран есть время определиться как быть с Россией»

Состояние мировой политики довольно долго описывали используя концепцию глобализации. Сейчас исследователи все чаще говорят о том, что ее необходимо воспринимать в некогда актуальной логике империализма. Что из этого на ваш взгляд более точно характеризует международные отношения сегодня?

Я не совсем уверена, что империализм и глобализм не совместимы. Если считать, что империализм − это желание большой страны контролировать и эксплуатировать соседа, то это подразумевает и экономические связи, которые тоже входят в понятие глобализации. То есть сочетание двух этих уровней мы подразумеваем, когда говорим об объединенных цепочках поставок, объединенных системах платежей, нахождении компаний из больших стран в странах-сателлитах. Я не думаю, что нам стоит определять глобализацию как уникальную ситуацию, в которой мы находимся с момента окончания Второй мировой войны. Процесс глобализации длится уже порядка одного-двух веков. Начиная с 1950-х годов мы видели большой период расширения, но сейчас происходит сужение глобального пространства из-за возрастающего протекционизма. Но мне все же кажется, что лучше обсуждать вопросы империализма и глобализма отдельно, как экономисты могут обсуждать глобализацию не делая отсылок к империализму. Глобализация − это экономическое явление, а империализм − геополитическое. Иногда они сочетаются, а иногда − нет. Но если говорить о них как об одном и том же феномене, это сужает картину.

Как тогда лучше охарактеризовать ситуацию, сложившуюся в мировой политике?

Я не люблю искать общего термина, который охватывал бы все происходящее в мире. Мне кажется, что сейчас происходит исключение России из системы глобальных отношений после наложения санкций. Ей будет трудно участвовать почти во всех глобальных системах, кроме двухсторонних отношений с Китаем, Индией и другими крупными странами. Что касается общей ситуации, то мы наблюдаем переформатирование системы глобального миропорядка: кто в ней главный и кто имеет право влиять на другие страны. Если раньше ведущими государствами были США и Китай, а Россия занимала где-то третье место из-за ее ядерного потенциала и значения для мирового энергетического рынка, то сейчас она уходит на задний план.

Россия будет все больше становиться младшим братом Китая, что, конечно, не устраивает ее. Тем более если обрушится торговля нефтью и газом с Европой. А это выглядит весьма вероятным. Какие отношения будут между США и Китаем, какие экономические блоки и связи будут между ними − это еще неясно. Однако я сомневаюсь, что связей между ними будет становиться меньше. Частично потому, что Китай зависит от торговли с Европой и США. Но и США зависит от торговли с Китаем. Так что быть в изоляции этим странам не получится.

Выходит, что мы наблюдаем сужение мирового политического порядка до отношений двух сторон, которые будут определять динамику международных процессов?

Их динамика всегда определяется таким образом. И чем больше Китай держит Россию на дистанции, тем легче оставить отношения с США на прежнем уровне. Так что сейчас Китай стоит перед очень неудобной ситуацией: если он поддерживает Россию, то ему придется нести политические издержки, чего Китаю не хочется. И получается, что Китай не поддерживает Россию особенно громко, но и явно не выражает недовольство войной. Имейте в виду, что у китайцев нет столетнего опыта дипломатических переговоров. Страна занимается внутренними делами и не имеет большого опыта в тонких международных вопросах, с которыми мы сейчас сталкиваемся.