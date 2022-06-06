Тихое наступление Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня объявил о готовности начать новую военную операцию в Сирии. По его словам, военная операция необходима для создания «буферной зоны» глубиной в 30 км от южных границ Турции, для размещения там миллиона беженцев и очистки территории от боевиков. В то же время на территории северного Ирака почти 2 месяца продолжается другая турецкая военная операция.

Такие военные операции на территориях соседних стран Турция проводит уже десятки лет, они зачастую направлены против курдских формирований и их автономных администраций, которые власти Турции считают террористическими. Власть рассказывает об истории конфликта и новых военных операциях Турции.

Предыстория конфликта

Курды на протяжении долгих лет остаются дискриминируемым меньшинством в Турции. Несмотря на то, что курды составляют 15-20% населения Турции, государственное образование на их языке все еще находится под запретом. Политическая партия, представляющая курдов - «Демократическая партия народов» (ДПН) постоянно подвергается гонениям.

На фоне этого в 1970-1980 годах образовалась «Рабочая партия Курдистана» (РПК), признанная Казахстаном экстремистской организацией. Боевые формирования партии стремились к независимости курдских регионов и организовывали вооруженные налеты и террористические акты на территории Турции.