Каракалпакстан в борьбе за суверенитет

Каракалпакстан − суверенная республика в составе Узбекистана, занимающая 40% ее территории. Большая часть региона занята пустынными дюнами. В ней проживают почти 2 млн. человек, а плотность населения является одной из самых низких в Узбекистане. Республика имеет собственную символику, конституцию и автономное государственное управление, которое возглавляет парламент страны − Жокаргы Кенес.

Страна пережила несколько изменений своего статуса. В 1925 года была создана Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР, но позже она была преобразована в автономную республику, подчиненную непосредственно РСФСР, а в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР.

К 1993 году, уже после распада Советского союза на независимые республики, Каракалпакстан утвердил новую конституцию и был преобразован в суверенную парламентскую республику. Страна подписала межгосударственный договор с Узбекистаном, согласно которому она входит в её состав на 20 лет и может получить независимость путем внутреннего референдума.