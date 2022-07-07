Каракалпакстан в борьбе за суверенитет

1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в конституцию, представленных президентом Шавкатом Мирзиеевым 25 июня. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.
Каракалпакстан − суверенная республика в составе Узбекистана, занимающая 40% ее территории. Большая часть региона занята пустынными дюнами. В ней проживают почти 2 млн. человек, а плотность населения является одной из самых низких в Узбекистане. Республика имеет собственную символику, конституцию и автономное государственное управление, которое возглавляет парламент страны − Жокаргы Кенес.
Страна пережила несколько изменений своего статуса. В 1925 года была создана Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР, но позже она была преобразована в автономную республику, подчиненную непосредственно РСФСР, а в 1936 году вошла в состав Узбекской ССР.
К 1993 году, уже после распада Советского союза на независимые республики, Каракалпакстан утвердил новую конституцию и был преобразован в суверенную парламентскую республику. Страна подписала межгосударственный договор с Узбекистаном, согласно которому она входит в её состав на 20 лет и может получить независимость путем внутреннего референдума.
Республика экологического бедствия
Жизнь местного населения во многом зависела от Аральского моря и рек, впадающих в них. Когда-то море занимало четвертое место по площади в мире и часть жителей была занята рыбным промыслом. Однако после 1950 годов советская власть стала использовать реки в регионе для ирригации влаголюбивых культур − хлопка и риса.
Эта политика привела к тому, что к середине 1980 годов реки стали высыхать. Уже к 2003 году площадь Аральского моря составила лишь около четверти от первоначальной, а объем воды — около 10%. К 2009 году юго-восточная часть моря, находящаяся в Каракалпакстане, полностью высохла.
Содержание соли в море стало выше, чем в океанах. В воде не мог выжить ни один вид рыб, кроме некоторых беспозвоночных. Рыбная промышленность Каракалпакстана сократилась в 10 раз между 1958-1985 годами, а упадок производства зерна из-за сокращения ресурсов для ирригации в 2000 году составил около 54%.
В 1990-х годах работу в Каракалпакстане потеряли до 60 тыс. человек. Порядка 50-70% жителей региона стали считаться бедными, а расходы на продукты питания составили 93% от месячного дохода. Это побудило многих жителей республики мигрировать в другие регионы или заграницу, преимущественно в Казахстан и Россию.
Помимо этого, заболеваемость респираторными заболеваниями в Каракалпакстане стала самой высокой среди всех стран бывшего Советского Союза. В 1999 году примерно половина всех младенческих смертей в республике была связана с острыми респираторными заболеваниями. Это произошло вследствие ухудшения состояния окружающей среды, одним из следствий которых стали участившиеся солевые и пылевые бури.
Бедность и безработица
В дальнейшем Узбекистан принял несколько программ по развитию региона, фокусируясь на развитии туристического кластера, в особенности на плато Устюрт и Приаралье. В регионе также были обнаружены богатые газовые месторождения, а в 2016 году был запущен Устюртский газохимический комплекс. В 2022 году правительством вновь был утвержден план развития Каракалпакстана до 2026 года, целевые значения которых − снижение безработицы до 6,3% и бедности на 50%.
Однако республика до сих пор остается одним из беднейших регионов в Узбекистане. В 2016 году более 35% работников были заняты в неформальном секторе, а в 2022 году, по данным государственного комитета статистики, уровень безработицы находился на одном из самых высоких уровней по Узбекистану − 9,3%. Всего 15,6% квартир и домов были обеспечены канализацией, а центральным водоснабжением были обеспечены 57,5% жилищ.
За последние годы местные жители выходили на акции протеста уже несколько раз. В 2019 году они перекрывали дороги в Нукусском районе из-за дефицита газа, а в 2020 году в Берунийском районе Каракалпакстана - из-за нехватки воды.
Стерилизация и межэтнические конфликты
В 2012 году BBC выпустил материал о стерилизации женщин в Узбекистане для сдерживания роста населения. Тогда журналисты собрали множество подтверждений тому, что в разных уголках Узбекистана, в том числе и в Каракалпакстане, проводили стерилизацию женщин без их согласия. Однако в ответе на запрос BBС правительство Узбекистана опровергло эти утверждения.
В 2019 году на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве выступил каракалпакский активист Бахтияр Ниетуллаев. Там он вновь рассказал о стерилизации женщин в Каракалпакстане.
«Рядом со мной Бибихан Бердимуратова, жертва принудительной стерилизации Узбекистана. Моя жена Атамуратова Тамара тоже стала жертвой насильной стерилизации. Ей зверски удалили матку, и мы не смогли больше иметь детей. Сотни тысяч граждан Каракалпакстана стали жертвой этого преступления», − заявил Ниетуллаев.
Лидер оппозиционного движения «Алга, Каракалпакстан» Аманбай Сагидуллаев, также выступавший на совещании, в свою очередь заявил, что Каракалпакстан должен стать независимым государством. Из ряда причин он выделил то, что доходы от нефтегазодобывающих объектов в регионе уходят в Ташкент, нанося при этом экологический ущерб Каракалпакстану.
Кошкарбай Торемуратов, активист из Каракалпакстана, в данный момент проживающий в Казахстане, рассказывал в интервью Медиазоне.Центральная Азия о давлении на активистов. В пример он привел его задержание в Нукусе и обвинение в незаконном пересечении границы в 2014 году. Он связывал это с его публичной деятельностью. В 2016 году, после смерти бывшего президента Ислама Каримова, его освободили условно досрочно.
Помимо этого, он рассказывал о продолжающейся "узбекизации" региона. Он упомянул о переселении узбекских фермеров, строительстве промышленных объектов, куда преимущественно трудоустраивают людей из других регионов, а также реформе алфавита, приближающей каракалпакский язык к узбекскому.
Периодически в Каракалпакстане уже возникали межэтнические конфликты и протесты, связанные с политикой руководства Узбекистана. В 2010 году в районном центре Чимбай в Каракалпакстане произошли беспорядки с участием рабочих и приезжими предпринимателями на заводе «Чимбой май». Поводом стало решение перенести предприятие в соседнюю Хорезмскую область. Начавшийся демонтаж объекта в итоге был свернут.
В 2020 году в столице Каракалпакстана Нукусе прошла акция протеста, в которой активисты требовали прекратить преследования со стороны правоохранительных органов. В итоге они были задержаны и оштрафованы. А в 2021 году в городе Ходжейли местные жители требовали решения проблемы безработицы. Они протестовали против переселения рабочих и фермеров из других областей.
Поправки в конституцию и недовольство
25 июня депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана единогласно одобрили и приняли проект о внесении поправок в Конституцию страны. На публичное обсуждение изменений было дано 10 дней, после чего он должен быть вынесен на референдум. Проектом предусмотрено внесение более 200 изменений в 64 статьи Конституции, а также 6 новых статей.
Среди прочего, поправки подразумевают увеличение срока полномочий президента с 5 до 7 лет. Последний раз срок полномочий президента менялся в 2011 году при президенте Каримове. Тогда он был сокращен с 7 до 5 лет. Более того, это изменение предполагает, что действующий президент сможет обнулить количество сроков пребывания на этом посту. Впрочем Мирзиеев пока не выказывал намерения воспользоваться этим.
Также новые поправки должны были исключить понятие «суверенности» Каракалпакстана и лишить республику права выхода из состава Узбекистана с помощью референдума. На следующий день после начала публичных обсуждений местное онлайн-издание Hook сообщало, что с 27 июня в Каракалпакстане стали наблюдаться сбои в работе интернета и средств связи.
В течение следующих дней в социальных сетях стали появляться многочисленные видеообращения жителей Каракалпакстана, выступающих против пересмотра статуса их республики. Видеообращения поступали также из Казахстана и России.
1 июля в социальных сетях стало распространяться видео с выступлением активиста и журналиста Даулетмурата Тажимуратова в Нукусе. Он с группой людей объявил о проведении мирного митинга против поправок в конституцию 5 июля. Позже издание Hook со ссылкой на очевидцев написало о задержании Тажимуратова.
После чего, по информации узбекского МВД, примерно в пять часов дня жители Нукуса провели шествие, которое завершилось митингом на местном дехканском рынке. На распространяемых видео видно, что люди скандировали «Азатлык» (Свобода) и «Даулет», требуя освобождения активиста.
Стали поступать сообщения об отключениях интернета и полицейском усилении. Через время на митинг приехали Мурат Камалов, председатель Жокаргы Кенес и освобожденный Тажимуратов. После чего МВД распространило информацию о завершении митинга и заверило о «восстановлении общественного порядка».
Однако вечером Hook сообщило о том, что часть протестующих отправилась шествием к зданию местного парламента. По информации издания, это произошло из-за того, что Камалову и Тажимуратову так и не привезли микрофоны и колонки для выступлений. Глава республики и активист зашли в парламент, а протестующие ожидали снаружи. Среди людей завязался конфликт и силовики стали применять спецсредства. Как писал Hook, против демонстрантов стали использовать резиновые пули.
Также появилась информация о закрытии границ с Казахстаном. На следующий день комитет национальной безопасности Казахстана официально сообщил, что работа пункта «Даут ата» — «Тажен» на границе с Узбекистаном (в Мангистауской области) приостановлена.
2 июля власти Каракалпакстана выпустили заявление о том, что «преступная группа лиц» пыталась захватить органы государственного управления Каракалпакстана. По их словам, попытки массовых беспорядков были локализованы, а оказавшие активное сопротивление задержаны. Они также отметили, что на развитие ситуации пытаются повлиять «нездоровые внешние силы из-за рубежа» посредством информационных атак.
Известия о столкновениях с полицией продолжали появляться вплоть до ночи 2 июля. Очевидцы сообщали Hook, что на улицах продолжаются бои между силовиками и протестующими, часть из них и проходящих мимо людей задерживают. Также в городе все еще был отключен интернет и не работали банкоматы. Помимо этого в социальных сетях стали появляться многочисленные видео с убитыми и ранеными протестующими из разных частей Каракалпакстана.
В тот же день Шавкат Мирзиеёв вылетел в Нукус, где выступил в здании парламента. Там он попытался заверить население, что нормы о правовом статусе Каракалпакстана останутся без изменений. Позже обсуждение поправок было продлено до 15 июля.
3 июля в Каракалпакстане было введено чрезвычайное положение, которое продлится до 2 августа. Комендантом назначили командующего национальной гвардией Узбекистана Рустама Джураева. Представители силовых ведомств отчитались перед Мирзиёевым, что обстановка в республике стабилизировалась.
Задержания и поиски пропавших
4 июля генеральная прокуратура сообщила о том, что в ходе протестов погибло 18 человек, 14 из них − гражданские лица. Еще 243 получили ранения, в том числе 38 силовиков. Всего за время массовых выступлений было задержано 516 человек, а за нарушения комендантского часа − 110 человек.
По сведениям репортера «Газеты.uz» в следующие дни возле следственного изолятора находились десятки людей, пытавшиеся отыскать задержанных родственников. Также 4 июля корреспондентка Eurasianet Джоанна Лиллис посетила полицейский участок в Нукусе, где более 200 людей искали своих родственников. Когда журналистка попыталась взять интервью у пришедших, ее задержали и удалили фотографии с телефона, пытаясь убедеить, чтобы она воздержалась от освещения происходящего.
Давление на активистов из Каракалпакстана началось и в Казахстане. 4 июля уроженцев республики вызвали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.
Ранее в Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращения против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции Азаттыку сообщили, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована, другие ожидают решения суда.
Версия государства
4 июля Генпрокуратура Узбекистана сообщила о ходе следствия по событиям в Каракалпакстане. В заявлении вновь утверждалось, что 1-2 июля группа лиц в Нукусе, «манипулируя сознанием граждан», организовала массовые беспорядки. В числе лидеров, которые «продолжали беспорядки и призывали сменить и захватить власть» назван Даулетмурат Тажимуратов. В этот же день Hook написал о том, что против Тажимуратова заведено уголовное дело за попытки свержения конституционного строя. Однако официальной информации об уголовном деле нет.
Вместе с тем, по данным ведомства, неизвестными лицами были совершены нападения на военные посты в Ходжейлийском районе и на сотрудников Нацгвардии по дороге в Нукус. Нападавшие захватили оружие и спецсредства. Также были совершены налеты на Международный аэропорт Нукуса, реабилитационный центр для лиц, находящихся под административным арестом, и здание отдела внутренних дел Нукуса.
3 июля Мирзиёев выступил с обращением к народу Узбекистана, где также заявил о «деструктивных силах», попытавшихся «раскачать и дестабилизировать ситуацию в Узбекистане». По его словам, их целью являлся «раскол в обществе, снижение доверия к проводимой созидательной политике государства и нанесение ущерба его территориальной целостности».
Помимо этого президент добавил, что «призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и силовым методам противостояния органам власти» будут строго пресекаться в соответствии с действующим законодательством.
«Твердо заявляю, что проводимые в Каракалпакстане позитивные преобразования будут продолжены ускоренными темпами. Ведь судьба Каракалпакстана – это судьба Узбекистана, счастье и благополучие каракалпакского народа – это счастье и благополучие всего узбекского народа», − заявил Мирзиёев.
Международная реакция
Главы центрально-азиатских стран, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, высказали поддержку руководству Узбекистана «по обеспечению стабильности в Каракалпакстане». Европейский Союз в своем обращении заявил о признании шагов, предпринятых Мирзиёевым, в качестве реакции на обеспокоенность общественности по поводу поправок в конституцию. Объединение также призвало Узбекистан к открытому и независимому расследованию событий в Каракалпакстане.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch, в свою очередь, отмечает, что обстоятельства ожесточенных столкновений остаются неясными. Отчасти потому, что власти Узбекистана заблокировали интернет в регионе. Организация также отметила, что есть сообщения о преследовании журналистов, освещавших события. К тому же у них вызывает беспокойство то, что государство акцентирует внимание лишь на действиях протестующих, а не силовиков.
«Узбекистан десятилетиями оставался предельно авторитарным государством, в котором права человека были чисто символическими. Придя к власти в 2016 году, президент Мирзиёев предпринял некоторые шаги по улучшению ситуации с правами человека, освободив часть политзаключенных и положив конец систематическому использованию принудительного труда на сборе хлопка. Однако такие проблемы, как отсутствие независимости судебной системы и широкое распространение пыток в органах госбезопасности, сохраняются, а нарушения со стороны силовиков редко становятся предметом эффективного расследования», - пишет HRW.
Организация призвала немедленно перестать ограничивать интернет, а также прекратить преследование журналистов. Правозащитники также добавили, что введенное чрезвычайное положение должно включать четкие обоснования ограничения конкретных прав и носить временный характер.
5 июля верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сделала заявление, в котором предположила, что реальное число жертв события в Каракалпакстане может быть намного больше. Она также настаивала на прозрачном расследовании и призвала немедленно разблокировать доступ к интернету в республике.
На следующий день МИД Узбекистана выпустил заявление, в котором назвал утверждения о незаконном применении силы и разгонов мирных митингов необоснованными. Министерство добавило, что Узбекистан проведет открытое и прозрачное расследование, а также то, что заявления относительно отсутствия доступа к информации в Каракалпакстане являются беспочвенными.