Остров противоречий

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань, став самым высокопоставленным американским представителем, посетившим остров за последние 25 лет. Китай, считающий Тайвань своей частью, отреагировал на подготовку и сам визит нервно и заявил о неизбежном ухудшении отношений с США. Власть рассказывает о поездке, к которой было приковано внимание всего мира.
Тайвань, или Китайская Республика, в виде частично признанного государства фактически образовалось после поражения консервативной партии Гоминьдан в гражданской войне с Коммунистической партии Китая в 1950 году, когда администрация партии бежала на остров и учредила город Тайбэй в качестве временной столицы. Со временем территория начала терять международное признание, а официальные отношения Тайвань поддерживает только с 13 странами-членами ООН.
Отношения Китайской Народной Республики и Тайваня после гражданской войны то налаживаются, то накаляются — обе страны настаивают на принципе единого Китая, согласно которому признается и материковый Китай, и Тайвань, однако каждая сторона считает себя единственным возможным и легитимным правительством единого Китая. В самом Тайване идея объединения острова с материковой частью вызывает споры — правящая Демократическая партия выступает за независимость Тайваня, когда как партия Гоминьдан предлагает объединиться. При этом большинство государств придерживается политики одного Китая, признавая существование только КНР.
В 1979 году США разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой в пользу Китайской Народной Республики. Сразу после этого в Америке был принят государственный акт под названием «Закон об отношениях с Тайванем», согласно которому, США обязуется предоставить оборонительные средства и услуги Тайваню в случае внешних угроз безопасности социальной или экономической системы страны. Тайвань — 8 по величине торговый партнер США, а совокупный объем тайваньских инвестиций в Соединенные Штаты в 2020 году составил почти $137 млрд.
«Подход Соединенных Штатов к Тайваню оставался неизменным на протяжении десятилетий. Соединенные Штаты давно придерживаются политики "одного Китая", которая руководствуется “Законом об отношениях с Тайванем”, тремя совместными коммюнике США и Китая и шестью гарантиями. Мы выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны; мы не поддерживаем независимость Тайваня; и мы ожидаем, что разногласия по обе стороны пролива будут разрешены мирными средствами. Мы по-прежнему неизменно заинтересованы в мире и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива», — говорится на сайте госдепартамента США.
Визит такого высокопоставленного американского чиновника, как спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, стал первым за последние 25 лет. Сама Пелоси, которая прибыла на Тайвань 2 августа, написала в Twitter, что эта поездка подтверждает, что «Америка поддерживает Тайвань: сильную, динамичную демократию и нашего важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе». Она также добавила, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво острова.
После того, как журналистам стало известно о возможной поездке Пелоси на Тайвань в рамках ее азиатского тура, министерство иностранных дел КНР выступило с заявлением, в котором заявило, что визит «окажет серьезное негативное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и пошлет крайне неверный сигнал сепаратистским силам независимости Тайваня».
«Если США будут настаивать на том, чтобы идти по неверному пути, Китай определенно предпримет решительные меры для твердой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности», — сказал на пресс-конференции представитель МИДа Чжао Лицзянь, отметив, что США должны нести ответственность за все последствия, вызванные визитом Пелоси.
CNN со ссылкой на источники сообщали, что сотрудники Совета национальной безопасности Америки ознакомили спикера Палаты представителей Конгресса со всеми возможными последствиями ее визита. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге во вторник отметил, что президент США Джо Байден уважает ее решение и считает, что поездка на Тайвань соответствует американской политике, которую поддерживают как республиканская, так и демократическая партии.
Сразу после приземления самолета Пелоси в аэропорту Тайбэя, Китай выразил решительный протест, осудив решение спикера Палаты представителей Конгресса и назвал его серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, об этом сообщили на центральном телевидении Китая. В эфире также заявили о том, что визит Пелоси окажет серьезное влияние на политическую основу китайско-американских отношений, а заместитель министра иностранных дел КНР Хэ Яфэй вызвал посла США в Китае Николаса Бернса в знак протеста.
Позднее министерство обороны КНР и восточное командование Народно-освободительной армии Китая выпустили заявления, в которых сообщается, что китайские военные начнут серию «целенаправленных военных операций для противодействия ситуации» — с вечера вторника на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня проводились учения. Министерство обороны тогда же подтвердило, что китайская армия находится в состоянии «повышенной боевой готовности», а учения направлены на «защиту национального суверенитета и территориальной целостности».
Министерство обороны Тайваня в ответ на заявления КНР осудило военные учения, отметив, что они демонстрируют менталитет «использования силы для разрешения разногласий». В ведомстве также сообщили, что внимательно следят за деятельностью китайских военных, а реакция будет своевременной.
В среду, 3 августа, КНР приостановила импорт цитрусовых и некоторых рыбных продуктов с Тайваня, а также экспорт природного песка на остров. В таможне Китая запрет импорта объяснили ограничениями, связанными с коронавирусом, а также программой по борьбе с пестицидами.
3 августа спикер Палаты представителей Конгресса успела посетить парламент, где встретилась с законодателями из разных партий, а после провела встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Пелоси выразила солидарность Америки с Тайванем и сообщила, что Штаты гордятся дружбой со страной. Цай также наградила спикера Орденом Благожелательных облаков — это высшая государственная награда Тайваня. На этом визит Пелоси на остров закончился.
На самые острые шаги, которых ожидали от Пекина некоторые наблюдатели, Китай пока не пошел, но и последствия визита еще вряд ли видны полностью — они станут понятны в ближайшие недели.