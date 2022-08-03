Остров противоречий

Тайвань, или Китайская Республика, в виде частично признанного государства фактически образовалось после поражения консервативной партии Гоминьдан в гражданской войне с Коммунистической партии Китая в 1950 году, когда администрация партии бежала на остров и учредила город Тайбэй в качестве временной столицы. Со временем территория начала терять международное признание, а официальные отношения Тайвань поддерживает только с 13 странами-членами ООН.

Отношения Китайской Народной Республики и Тайваня после гражданской войны то налаживаются, то накаляются — обе страны настаивают на принципе единого Китая, согласно которому признается и материковый Китай, и Тайвань, однако каждая сторона считает себя единственным возможным и легитимным правительством единого Китая. В самом Тайване идея объединения острова с материковой частью вызывает споры — правящая Демократическая партия выступает за независимость Тайваня, когда как партия Гоминьдан предлагает объединиться. При этом большинство государств придерживается политики одного Китая, признавая существование только КНР.

В 1979 году США разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой в пользу Китайской Народной Республики. Сразу после этого в Америке был принят государственный акт под названием «Закон об отношениях с Тайванем», согласно которому, США обязуется предоставить оборонительные средства и услуги Тайваню в случае внешних угроз безопасности социальной или экономической системы страны. Тайвань — 8 по величине торговый партнер США, а совокупный объем тайваньских инвестиций в Соединенные Штаты в 2020 году составил почти $137 млрд.

«Подход Соединенных Штатов к Тайваню оставался неизменным на протяжении десятилетий. Соединенные Штаты давно придерживаются политики "одного Китая", которая руководствуется “Законом об отношениях с Тайванем”, тремя совместными коммюнике США и Китая и шестью гарантиями. Мы выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны; мы не поддерживаем независимость Тайваня; и мы ожидаем, что разногласия по обе стороны пролива будут разрешены мирными средствами. Мы по-прежнему неизменно заинтересованы в мире и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива», — говорится на сайте госдепартамента США.

Визит такого высокопоставленного американского чиновника, как спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, стал первым за последние 25 лет. Сама Пелоси, которая прибыла на Тайвань 2 августа, написала в Twitter, что эта поездка подтверждает, что «Америка поддерживает Тайвань: сильную, динамичную демократию и нашего важного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе». Она также добавила, что Соединенные Штаты по-прежнему выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво острова.

После того, как журналистам стало известно о возможной поездке Пелоси на Тайвань в рамках ее азиатского тура, министерство иностранных дел КНР выступило с заявлением, в котором заявило, что визит «окажет серьезное негативное влияние на политическую основу китайско-американских отношений и пошлет крайне неверный сигнал сепаратистским силам независимости Тайваня».

«Если США будут настаивать на том, чтобы идти по неверному пути, Китай определенно предпримет решительные меры для твердой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности», — сказал на пресс-конференции представитель МИДа Чжао Лицзянь, отметив, что США должны нести ответственность за все последствия, вызванные визитом Пелоси.