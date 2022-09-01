Очередное послание Токаева оказалось предвыборным. Главное

Новые внеочередные

Главным пунктом политической части послания Токаева стало объявление электорального цикла, который начнется с выборов президента осенью 2022 года и продолжится выборами депутатов мажилиса и маслихатов в первой половине 2023 года. За этот период в стране, при продолжающейся конституционной реформе, должно увеличиться число политических партий. По итогам электорального периода в Казахстане также сменится правительство.

При этом Токаев обозначил еще одно важное изменение: он предлагает избирать президента на один семилетний срок. Соответствующую поправку в Конституцию (которую только в июне меняли на референдуме) президент готов будет представить после выборов. Это означает, что сам Токаев пойдет на новый пятилетний срок, а уже следующие выборы будут предусматривать новый срок для президента - сможет и станет ли нынешний глава Казахстана участвовать в третьих для себя выборах пока осталось неясным.

Вторым важным поручением президента станет уже объявленная ранее децентрализация системы государственного управления. Полномочия местных исполнительных органов, по словам президента, должны быть существенно расширены. В связи с этим правительство передаст часть компетенций министерствам, а ответственность за определенные виды отраслевых политик должен будет нести конкретный министр.

Эта работа будет начата с преобразования канцелярии премьер-министра в «компактный аппарат правительства», который будет заниматься межотраслевыми вопросами. В регионах тем временем будут выстраивать систему местного самоуправления, а также переформатировать деятельность общественных советов, КСК и ОСИ. А местным властям предстоит заняться улучшением инфраструктуры городов, особенно состояния жилищного фонда.

Третьим нововведением станет изменение миграционной политики. Казахстан, по словам Токаева, начнет предоставлять вид на жительство высококвалифицированным специалистам и бизнесу, который вложит в экономику более $300 тыс. Кардинальной реформе также подвергнутся политика возвращения кандасов и регулирование внутренней миграции.

Четвертое изменение коснется бюджетной политики. Государство планирует ввести нормативы при планировании и исполнении бюджета, а также разрешить ведомствам переносить неосвоенный бюджет на следующий год. Будет также запущена система управления бюджетными рисками, охватывающая в том числе квазигосударственный сектор. Кроме того, Токаев заявил о необходимости масштабирования проекта «Бюджет народного участия» на города районного значения и села. С участием общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ. Эти задачи лягут в основу нового бюджетного кодекса, который будет принят в следующем году.