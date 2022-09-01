Очередное послание Токаева оказалось предвыборным. Главное

В четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил со вторым в этом году посланием народу. Еще в середине марта он обещал представить более развернутый план реформ, проясняющий курс политики государства в экономической и социальной сферах. Выступление президента не стало презентацией комплексной программы, но обозначило некоторые новые направления и сроки реализации прежних. Эту работу центральные и местные государственные органы будут проводить на фоне электорального периода, по итогам которого в Казахстане должны быть «перезагружены» институты президента, парламента и правительства. Власть собрала основные фрагменты послания главы государства.
Новые внеочередные
Главным пунктом политической части послания Токаева стало объявление электорального цикла, который начнется с выборов президента осенью 2022 года и продолжится выборами депутатов мажилиса и маслихатов в первой половине 2023 года. За этот период в стране, при продолжающейся конституционной реформе, должно увеличиться число политических партий. По итогам электорального периода в Казахстане также сменится правительство.
При этом Токаев обозначил еще одно важное изменение: он предлагает избирать президента на один семилетний срок. Соответствующую поправку в Конституцию (которую только в июне меняли на референдуме) президент готов будет представить после выборов. Это означает, что сам Токаев пойдет на новый пятилетний срок, а уже следующие выборы будут предусматривать новый срок для президента - сможет и станет ли нынешний глава Казахстана участвовать в третьих для себя выборах пока осталось неясным.
Вторым важным поручением президента станет уже объявленная ранее децентрализация системы государственного управления. Полномочия местных исполнительных органов, по словам президента, должны быть существенно расширены. В связи с этим правительство передаст часть компетенций министерствам, а ответственность за определенные виды отраслевых политик должен будет нести конкретный министр.
Эта работа будет начата с преобразования канцелярии премьер-министра в «компактный аппарат правительства», который будет заниматься межотраслевыми вопросами. В регионах тем временем будут выстраивать систему местного самоуправления, а также переформатировать деятельность общественных советов, КСК и ОСИ. А местным властям предстоит заняться улучшением инфраструктуры городов, особенно состояния жилищного фонда.
Третьим нововведением станет изменение миграционной политики. Казахстан, по словам Токаева, начнет предоставлять вид на жительство высококвалифицированным специалистам и бизнесу, который вложит в экономику более $300 тыс. Кардинальной реформе также подвергнутся политика возвращения кандасов и регулирование внутренней миграции.
Четвертое изменение коснется бюджетной политики. Государство планирует ввести нормативы при планировании и исполнении бюджета, а также разрешить ведомствам переносить неосвоенный бюджет на следующий год. Будет также запущена система управления бюджетными рисками, охватывающая в том числе квазигосударственный сектор. Кроме того, Токаев заявил о необходимости масштабирования проекта «Бюджет народного участия» на города районного значения и села. С участием общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ. Эти задачи лягут в основу нового бюджетного кодекса, который будет принят в следующем году.
Пятая предложенная мера направлена на упрощение и снижение числа таможенных проверок. По словам президента, Казахстану важно соединить информационные системы налоговой и таможенной политик. Поэтому на госгранице будет введен интегрированный таможенный контроль, а центры таможенного оформления заработают по принципу единого окна.
Экономическая политика
Токаев подчеркнул, что экономическая политика Казахстана остается неизменной. Она будет направлена на качественный и инклюзивный рост экономики, а также благосостояния граждан. Приоритетами экономического курса останутся стимулирование частной предпринимательской инициативы, что предполагает «отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции». Государство будет стремиться обеспечить макроэкономическую стабильность, диверсификацию экономики, верховенство права, а также развитие малого и среднего бизнеса, человеческого капитала. Продолжится и процесс цифровизации. Однако для всего этого предстоит выработать новые подходы.
Государство будет поэтапно отказываться от вмешательства в ценообразование. Власти, как утверждает Токаев, оставят под контролем лишь тарифы монополистов. Но это не подразумевает давления государственных органов на бизнес с требованием снижения цен и тарифов. Важно соблюсти баланс между необходимостью ограничения прибыли монополий и обеспечением инвестиций в инфраструктуру
На монопольных рынках государство намерено перейти к новой тарифной политике – тариф в обмен на инвестиции. Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других. При этом весомую часть инвестиций собственник должен будет обеспечить из своих средств, а не покрывать за счет пользователей услуг. Все это необходимо для того, чтобы сократить показатели износа сетей и мощностей как минимум на 15% (сейчас они составляют две третьих для сетей электроснабжения, 57% для тепловых коммуникаций и почти 50% для водопроводных сетей).
В поддержку мер на законодательном уровне будет определено понятие «конгломерат». Связанных друг с другом субъектов рынка обяжут получать разрешение на экономическую концентрацию. Все их сделки должны будут тщательно проверяться, в том числе на признаки применения нерыночных цен. Токаев отметил, что на развитие рыночной экономики негативно влияет деятельность единых операторов, поэтому следует регламентировать данный институт. Существующих операторов, убежден он, нужно передать в конкурентную среду, либо признать монополистами и регулировать их деятельность в рамках специального антимонопольного права.
Токаев также поручил частично приватизировать акции и активы фонда «Самрук-Казына». Фонд должен трансформироваться, чтобы иметь лишь мажоритарные пакеты в ключевых секторах экономики. Он будет участвовать в качестве соинвестора только в тех проектах, которые не могут быть реализованы частной инициативой. Такие проекты будут определяться президентом.
Еще одним приоритетом в экономической политике станет повышение эффективности налогового стимулирования. Для этого государству следует перейти к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики. Ему потребуется внедрить механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, чтобы высвободить средства для технологической модернизации и научных разработок. Налоговый режим должен быть упрощен, чтобы минимизировать факты уклонения от неуплаты налогов. В новом Налоговом кодексе, который будет представлен в 2023 году, также предусмотрят норму о недопущении намеренного дробления организаций для снижения налоговой нагрузки.
В рамках налоговой реформы также будет рассмотрена возможность введения налога на роскошь. Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет прослойку граждан со средними доходами. Кроме того, в целях развития торговли экономическим властям предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.
Другим важным аспектом экономической политики станет управление и распределение земельных ресурсов для бизнеса. К концу следующего года государству предстоит решить вопрос с неиспользуемыми сельскохозяйственными землями, а до конца года возвратить в свою собственность 5 млн. гектаров незадействованнях земель. Вдобавок к этому в каждом регионе, крупном населенном пункте следует повести оценку наличия незанятых или неиспользуемых по назначению земель. Требуется значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр. Вместе с тем нужно завершить создание единого банка данных геологической информации.
В связи с релокацией иностранных предприятий в Казахстан нового подхода потребует развитие специальных экономических зон. Токаев поручил подходить к предоставлению инвестиционных льгот участникам СЭЗ дифференцировано − чем больше вложений, тем больше льготы. Одновременно с этим он считает важным решить вопрос права земельной собственности на территории этих зон.
Социальная политика
Одним из ключевых решений в социальной политике станет повышение уровня минимальной заработной платы с 60 до 70 тыс. тенге. Это должно затронуть доходы 1,8 млн. граждан.
Токаев также заявил о необходимости криминализовать бытовое насилие, против которого выступают правоохранительные органы. «Безнаказанность дебоширов развязывает им руки, фактически оставляет их жертв беззащитными. <...> Нельзя, чтобы пострадавшие от семейно-бытового насилия боялись осуждения общества или давления чьей-либо стороны. Для этого полицейские должны очень деликатно работать с ними, принимая все необходимые меры», − сказал глава государства.
Президент анонсировал создание Национального фонда для детей. В нем на имя каждого ребенка будут созданы накопительные счета, куда ежегодно будет перечисляться половина инвестиционного дохода Нацфонда. По достижению 18 лет каждый ребенок сможет тратить эти деньги на жилье и образование.
Наряду с этим государство намерено снизить неравенство в предоставлении медицинских услуг между городом и селом. В течение двух лет в 650 селах будут построены и оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан. Вместе с тем 32 районные больницы в Казахстане будут преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации.
Главным нововведением в сфере образования станет повышение доступности образовательных кредитов, которые будут предоставляться под 2-3% годовых. С помощью них государство рассчитывает сгладить повышение стоимости высшего образования.
Изменения произойдут и в пенсионной системе. Государство планирует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от уровня прожиточного минимума, а максимальную − до 120%. К 2025 году это должно увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%. Однако наиболее важным шагом станет замораживание повышения планки пенсионного возраста для женщин. До 2028 году она останется на уровне 61 года. При этом из слов Токаева осталось неясным, продолжится ли повышение пенсионного возраста для женщин после 2028 года, как планировалось ранее - до 63 лет - или оно останется на нынешнем уровне.