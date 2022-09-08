Выборы в Казахстане: снова досрочно и с минимальными шансами на альтернативы

«У нас в целом электорат очень сильно разочарован в выборном процессе. У людей есть базовое понимание — это все делается для того, чтобы переизбрать Токаева. На этом фоне действия оппозиции будут восприниматься через призму того, что возможные кандидаты изначально обречены на проигрыш. Им могут симпатизировать, но могут не принимать реального участия. Соответственно, тот срок, который у них есть — его не хватит, чтобы у нас сформировалось активное гражданское участие на выборах. Нужно, чтобы сначала произошла реальная демократизация, появились настоящие партии, что сформировались снизу, чтобы они имели ярких лидеров — чего опять же нет. То есть вряд ли один человек, даже если он популярный в социальных сетях, может мобилизовать электорат. Все зависит от того, кто это будет», — полагает Бейсембаев.

После выборов вряд ли можно ожидать демократических преобразований, считает социолог. По его мнению, стимул преобразований «словно закончился». Политическая элита вновь снова стала заниматься «устрашением общества».

«При этом они считают, что людям главное дать надежду на улучшение благополучия на официальном уровне и этого достаточно. Живут в отрыве от того, что есть в обществе. Идет сильная примитивизация запросов общества», — говорит Бейсембаев.

При этом режим остался тот же самый — «персоналистской автократией с новым лицом», добавляет социолог. Администрация президента предлагает лишь разные политтехнологические концепты, вроде «Жаңа Қазақстан», которые не знают, как наполнить содержательно. Из-за этого, по мнению Бейсембаева, Токаев стал прибегать к популизму.

«Начиная с 2019 года было несколько таких популистских решений. Начиная от пенсионного фонда (использование части пенсионных накоплений население - В.), заканчивая последней инициативой — открытию счетов на детей, куда будут начисляться часть доходов от Национального фонда. Это известный прием. Предложить социальные "плюшки", в обмен на политическую лояльность. Сейчас для них важно набрать лояльную аудиторию для себя, в основном за счет бюджетников и социально уязвимых слоев населения. Играть на том, что мы — государство, которое заботится о благополучии населения. Предложения которые были в послании предполагают, что будет попытка выровнять уровень жизни. Я не экономист, но этого кажется недостаточно, чтобы добиться реальных социально-экономических улучшений», — считает социолог.

Бейсембаев добавляет, что все еще существует базовый конфликт — между растущей политической активностью граждан и консервацией политического режима.

«Не разрешив этот узел, не предложив более открытую политическую систему — Токаеву врядли удастся избежать кризиса. То есть это будет постоянным давящим фактором. То, на что будет рано или поздно нужно будет отвечать. Безальтернативные выборы, усиление репрессивного давления будет усиливать напряженность, радикализировать политически активную часть общества. Неблагополучный социальный фон будет дополнительным усиливающим фактором», — резюмирует он.