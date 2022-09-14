Шалкар Нурсеитов, политолог: «После послания многие убедились в том, что Токаев – президент-автократ»

Шалкар, я предлагаю начать наше интервью с досрочных президентских выборов. Токаев в своем послании предложил увеличить президентский срок до 7 лет и заявил о готовности участвовать в выборах. Почему он на это пошел?

Для начала у нас не должно быть никаких иллюзий относительно Касым-Жомарта Токаева. Он – так же как и Нурсултан Назарбаев, как и другие президенты-автократы – желает достичь абсолютной власти. За три года мы в этом окончательно убедились. Во время январских событий он укрепил свою власть, став председателем Совета безопасности. С тех пор они (команда Токаева – В.) пытаются завоевать лояльность населения. Для этого они используют политические технологии, вроде «Жаңа Қазақстан». Эта идея была придумана для того, чтобы доказать, что он – независимый от Назарбаева президент с собственным политическим курсом. К примеру, в марте, после послания Токаева, для молодежи в Алматы прошел концерт «в поддержку Токаева». Партия Amanat провела аналогичный митинг. Фразу «Токаев тигр» запустили в политический дискурс нашего общества. Также и с выступлением Токаева во время форума в Санкт-Петербурга по позиции Казахстана в отношении войны на Украине. Тогда вокруг него создался образ, что «Токаев – независимый президент и Путина не боится». В обществе создавался образ такого храброго и самостоятельного президента.

Если вкратце, то, к сожалению, вместо одного автократа приходит другой автократ. Неясно, сколько времени он просидит на своем посту. Это будет связано с тем, что Токаев будет искать себе преемника другим путем, не таким как это сделал Назарбаев. Для этого ему нужно выиграть время. Потому что после января Токаев наверняка сильно беспокоится о своем политическом наследии. Оно будет зависеть от человека, который будет следующим президентом. Он понимает, что если придет человек, похожий на него, то так же как и сейчас уходит в небытие политическое наследие Назарбаева, так же будет раскрыта правда января и Токаев может остаться в истории с совсем другим именем. Он об этом не забывает. Размышляя о его нынешних решениях, можно сказать, что, с одной стороны, это сделано для сохранения власти, с другой – для своего будущего политического наследия.

Как вы думаете, рассматривает ли Токаев возможность возвращения людей, близких к Назарбаеву?

Мы не должны рассматривать семью Назарбаева монолитной. В свое время политик Алтынбек Сарсенбаев назвал нашу политическую систему «үштаған» (триада – В), что означало, что она состоит из трех влиятельных групп: первая – семья Назарбаева, вторая – его окружение – акимы, министры и т.д., третья – олигархи, что обогатились при поддержке Назарбаева. Эти три группы хорошо знали правила игры при Назарбаеве. И они ничуть не изменились. Главное – преклоняться перед тем, кто во главе иерархии. Сейчас прошла эпоха Назарбаева и формируется эпоха Токаева. Потому олигархические группы понимают, что политическая власть сдвинулась в сторону Токаева. Свита Назарбаева пытается стать свитой Токаева. Во внутренней борьбе со своими оппонентами, Токаев уже успел поменять министра обороны, внутренних дел, генерального прокурора, главу агентства по противодействию коррупции, центральной избирательной комиссии и т.д. Таким образом он дал власть тем людям, которым он доверяет.