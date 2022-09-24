Иран охвачен протестами. Главное

Полиция нравов

Существующая в нынешнем виде с 2005 года так называемая полиция нравов, или назидательный патруль, призван обеспечивать надлежащий дресс-код по шариату граждан Ирана и иностранцев в общественных местах. При этом особенно тщательно полиция следит за женщинами.

Основанием для задержания женщин являются непокрытая голова, недостаточно хорошо надетый платок или хиджаб, одежда, оставляющая непокрытым аврат (то есть все тело, кроме овала лица и кистей рук – В.), и в редких случаях – «близкое общение с незнакомым мужчиной». Задержанных обычно отпускают в тот же день, после «назидательных бесед», при этом делают это в том случае, если женщину сопровождает из полицейского участка домой муж, отец, брат или ближайший кровный родственник мужского пола.

В последнее десятилетие молодые женщины в столице Ирана чувствовали себя чуть более свободно, нося платки на середине головы и открывая часть волос, поскольку реже стали контролироваться патрулем. Многое, по сообщениям свидетелей, зависело от района – чем лучше и богаче район, тем меньше контроля.

Еще с 2014 года иранские женщины начали делиться фотографиями и видео, на которых они публично нарушают законы о ношении хиджаба в рамках онлайн-акции протеста под названием «Моя невидимая свобода». С того времени акция породила и другие движения, в том числе «Белые среды» и «Девушек с улицы Революции».

Махса

14 сентября полиция нравов задержала в Тегеране Махсу Амини – 22-летнюю этническую курдянку, уроженку западного города Сакез в провинции Курдистан, которая приехала в столицу Ирана вместе со своим братом. Ей было предъявлено обвинение в нарушении правил ношения хиджаба. По словам очевидцев, ее избили, когда она находилась в полицейском фургоне.