Иран охвачен протестами. Главное

Иран уже неделю охвачен самыми масштабными протестами последних лет. Их причиной стала гибель 22-летней Махсы Амини - она умерла после задержания в Тегеране полицией нравов. Девушку, вероятно, избили, как избивают при задержании тысячи женщин. Иранцы в ответ хлынули на улицы страны, требуя перемен - не только с правами человека, но и в политике. Власть рассказывает о происходящем в исламской республике.
Полиция нравов
Существующая в нынешнем виде с 2005 года так называемая полиция нравов, или назидательный патруль, призван обеспечивать надлежащий дресс-код по шариату граждан Ирана и иностранцев в общественных местах. При этом особенно тщательно полиция следит за женщинами.
Основанием для задержания женщин являются непокрытая голова, недостаточно хорошо надетый платок или хиджаб, одежда, оставляющая непокрытым аврат (то есть все тело, кроме овала лица и кистей рук – В.), и в редких случаях – «близкое общение с незнакомым мужчиной». Задержанных обычно отпускают в тот же день, после «назидательных бесед», при этом делают это в том случае, если женщину сопровождает из полицейского участка домой муж, отец, брат или ближайший кровный родственник мужского пола.
В последнее десятилетие молодые женщины в столице Ирана чувствовали себя чуть более свободно, нося платки на середине головы и открывая часть волос, поскольку реже стали контролироваться патрулем. Многое, по сообщениям свидетелей, зависело от района – чем лучше и богаче район, тем меньше контроля.
Еще с 2014 года иранские женщины начали делиться фотографиями и видео, на которых они публично нарушают законы о ношении хиджаба в рамках онлайн-акции протеста под названием «Моя невидимая свобода». С того времени акция породила и другие движения, в том числе «Белые среды» и «Девушек с улицы Революции».
Махса
14 сентября полиция нравов задержала в Тегеране Махсу Амини – 22-летнюю этническую курдянку, уроженку западного города Сакез в провинции Курдистан, которая приехала в столицу Ирана вместе со своим братом. Ей было предъявлено обвинение в нарушении правил ношения хиджаба. По словам очевидцев, ее избили, когда она находилась в полицейском фургоне.
«Поступали сообщения о том, что полицейские били Амини дубинкой по голове и ударили ее головой об одну из своих машин», – сообщила исполняющая обязанности Верховного комиссара ООН по правам человека Нада аль-Нашиф.
Полиция опровергает все обвинения, называя их «подлыми», и заявляет, что Махса перенесла «внезапную остановку сердца», находясь вместе с другими задержанными женщинами в центре «воспитания». Министр внутренних дел Ирана также заявил, что у Амини «очевидно, ранее были физические проблемы». Семья Махсы же утверждает, что та находилась в хорошей физической форме и имела крепкое здоровье.
Махса скончалась в пятницу, 16 сентября, проведя 3 дня в коме. Начальник полиции Тегерана дал комментарий, что смерть задержанной женщины была «прискорбным» инцидентом, повторения которого никому бы не хотелось. Президент страны Эбрахим Раиси приказал министру внутренних дел начать расследование этого дела.
Реакция страны
После похорон Махсы в Сакезе вспыхнули протесты. Силы безопасности открыли огонь по толпе, которая направилась к офису местного губернатора. Сообщается, что спустя два дня в курдском Дивандере при столкновениях погибли два человека, а также, что 10-летняя девочка была ранена в голову в Букане, после чего скончалась.
В прошлые выходные в Санандадже, административном центре Курдистана, также произошли столкновения между протестующими и силами безопасности. Курдская правозащитная группа Hengaw сообщила, что в этих двух городах пострадали по меньшей мере 38 человек.
В соцсетях появились многочисленные видео с протестами, на которых женщины снимают свои хиджабы под общие выкрики «Смерть диктатору!» – скандирование, которое часто используется в отношении Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи: в социальных сетях вновь распространяется его старая речь, в которой он оправдывает роль полиции нравов и настаивает на том, что в условиях исламского правления женщины вынуждены соблюдать исламский дресс-код. Стоит упомянуть, что смерть Махсы произошла на фоне участившихся сообщений о репрессивных мерах в отношении женщин, в том числе о том, что тем, кто не соблюдает «исламский дресс-код», запрещен вход в государственные учреждения и банки.
Многие иранцы, в том числе даже проправительственные деятели, выражают свое возмущение в социальных сетях и – впервые – даже на телевидении по поводу самого существования полиции нравов.
На сегодняшний день протесты охватили больше 50 городов Ирана, сообщает Iran International, – теперь протестующие целятся на административные здания. Свидетели внутри страны рассказывают, что эти протесты оказались гораздо масштабнее протестов всех последних лет. По официальным данным, жертвами протестов стали уже 9 человек, включая 16-летнего подростка. По неофициальным – жертв в десятки раз больше. В стране заблокированы мессенджеры и соцсети – иранцы выходят на связь через VPN.
Реакция мира
Смерть Амини вызвала международный резонанс, в том числе со стороны ООН. Организация требует «немедленного расследования» обстоятельств насильственной смерти девушки.
В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что американцы поддерживают «храбрых женщин Ирана, которые прямо сейчас проводят демонстрации в защиту своих прав». Он выступил после того, как президент Ирана Эбрахим Раиси отверг призывы западных держав уважать права женщин.
Во вторник исполняющая обязанности главы ООН по правам человека Нада аль-Нашиф призвала к быстрому, независимому и беспристрастному расследованию смерти Амини. Она отметила, что ее офис получил «многочисленные и проверенные видеозаписи жестокого обращения с женщинами» со стороны полиции нравов, которая в последние месяцы усилила контроль за соблюдением правил ношения хиджаба. Аль-Нашиф также выразила тревогу по поводу «неоправданного и непропорционального применения силы» против тысяч людей, принявших участие в протестах после смерти Амини.
Правозащитная организация Amnesty International заявила: «Обстоятельства, приведшие к подозрительной смерти 22-летней Махсы Амини (…) должны быть расследованы в уголовном порядке».
Сами митинги происходят не только в Иране – так, в Стамбуле иранок, выразивших поддержку протестам в честь Махсы, разогнали силы безопасности. Также стало известно, что несколько иранских правительственных сайтов и сайтов прогосударственных СМИ взломала хакерская группировкой «Anonymous», тем самым выразив поддержку протестующим иранцам.