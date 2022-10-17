Ограниченная социальная ответственность

Бесконечное масштабирование

В плане работы фонда на 2022 год значительную часть занимают задачи, прямо поставленные Токаевым во время разных публичных событий. Но с основными направлениями своей работы фонд определился только к середине сентября. По словам Жамишева, ему остается еще определить, по каким индикаторам будет оцениваться эффективность проектов.

Начиная свою работу в феврале, фонд объявил о планах по закупу дорогостоящих лекарств для детей с редкими заболеваниями и созданию спортивных клубов для адаптации особенных детей. Это соответствовало изначальному профилю фонда.

Позднее он был расширен. 25 февраля на заседании попечительского совета было решено, что фонд направит средства не только на восстановление Алматы после беспорядков, но также окажет помощь семьям погибших силовиков; семьям гражданских лиц, оказавшихся случайными жертвами во время январских событий, а также семьям погибших и раненых детей. Размер выплат в каждом случае − 7 млн. тенге.

16 сентября, отвечая во время пресс-брифинга на вопрос о том, помог ли фонд семьям погибших гражданских лиц, Жамишев сказал, что 18 из них уже получили выплаты. Однако фонд до сих пор ждет от генеральной прокуратуры списки погибших, оказавшихся случайными жертвами, чтобы удостовериться, что их ни в чем не подозревают.

В апреле фонд в разовом порядке приобрел дом для семьи, в которой погибло три ребенка во время пожара в Костанайской области. Позднее он также обещает обставить жилье пострадавших мебелью и бытовой техникой.

Говоря в общем, фонд оказывает адресную социальную помощь, предоставляя отдельные товары и услуги нуждающимся. Вместе с тем он занимается комплексными проектами, в которых сотрудничает с НПО, тиражируя их опыт. К этому моменту бюджет всех текущих проектов, опубликованных на сайте, составляет 23,9 млрд тенге.

Самый дорогой из них – четырехгодичные образовательные гранты и стипендии, стоимостью 13,2 млрд тенге. В августе фонд заявил, что абитуриентам и студентам из малообеспеченных семей из сел будет выделено до 2350 образовательных грантов. Гранты также предполагают выплату фиксированной стипендии размером 40 тыс. тенге. При этом лимит по стоимости обучения по гранту составляет 1 млн. тенге на каждого студента.

Как отмечалось на пресс-конференции фонда, 8 из 13 его текущих проектов касаются медицины. Заместитель председателя правления Ляззат Шынгысбаева объяснила приоритетность программ фонда так: «В своей работе все благотворительные фонды, маленькие или крупные, в первую очередь решают проблемы здравоохранения. Мы знаем, если наш народ будет здоровым и образованным, он сам решит все проблемы». По ее словам, приоритетные проекты также определяются через анализ заявок на получение помощи, которые люди оставляют на портале.

Однако во время сессии вопросов и ответов для НПО, прошедшей 16 сентября, участники обозначили другие важные направления работы, которые фонд обошел стороной. Сразу несколько региональных организаций рассказали ему об отсутствии в регионе инватакси и специального транспорта, из-за чего госучреждения, объекты культуры и спорта, а также центры реабилитации остаются недоступны для людей с инвалидностью.

Шынгысбаева перенаправила эти заявления в местные акиматы и подчеркнула, что «содержать само инватакси – это тоже непростое удовольствие и не из дешевых». Жамишев, отвечая на этот вопрос, сказал, что многие начинают смотреть на фонд как на какую-то снабженческую организацию.

«Вы представьте, что фонд занялся проектом. Мы что, в штат посадим всех водителей, будем каждый день контролировать им ГСМ, ремонтировать машины, и прочее?, – задал он вопрос общественникам. – Я понимаю, что это какая-то боль и крик об этой боли, но это не проект».