«Обычный фарс»

22 февраля, за два дня до начала войны, Россия признала независимость самопровозглашенных «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики». С 23 по 27 сентября в «ДНР» и «ЛНР», а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, оккупированных российскими военными, прошли так называемые референдумы о присоединении к России. По данным местных избиркомов, в «ДНР» за присоединение якобы проголосовали 99,23% жителей, в «ЛНР» — 98%, в Херсонской области — 87%, в Запорожской области — 93%.

30 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором обвинил Запад в попытке развалить Россию после распада СССР, и в расширении НАТО на восток. Он предложил Украине вернуться за стол переговоров, заявив о своей готовности, и потребовал прекратить все боевые действия на оккупированных Россией территориях.

После выступления Путин и главы оккупационных администраций подписали документы о вхождении в состав РФ самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Через несколько часов после аннексии четырех областей Украины, президент страны Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором заявил, что 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Он сослался на пример Финляндии и Швеции, которые подали заявки на вступление без конкретного плана действий, которые касаются членства в Североатлантическом альянсе. Зеленский предложил реализовать гарантии безопасности для Украины и Европы в соответствии с киевским договором о безопасности.

Зеленский в ответ на предложение Путина сесть за стол переговоров сказал, что Украина готова к переговорам с Россией, но с другим президентом, так как «договориться о честном сосуществовании с нынешним российским президентом невозможно». Он также отметил, что вся территория Украины будет освобождена и призвал депутатов Верховной Рады на следующем заседании принять закон о национализации всех российских активов в Украине.

Первой реакцией на обращение Зеленского со стороны России стал пост официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой в телеграм-канале.

«Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!», — написала Захарова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вечером 30 сентября провел пресс-конференцию, во время которой заявил, что каждая демократическая страна в Европе имеет право подать заявку на вступление в НАТО. Однако он отметил, что решение о вступлении Украины в альянс будет приниматься всеми 30 членами НАТО. Столтенберг назвал основной целью Североатлантического альянса помощь Украине в защите от российского вторжения.

«Мы призываем президента Путина прекратить войну. Он несет ответственность за то, что ее развязал. Если Россия прекратит воевать, то будет мир, но если Украина прекратит воевать, то перестанет существовать как независимое государство», — сказал Столтенберг.

Он также высказался о возможном применении Россией ядерного оружия: «Россия должна понимать, что ядерная война не может быть выиграна, и будут очень существенные последствия для России, если она применит ядерное оружие. И об этом было четко сказано России».