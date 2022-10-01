«Обычный фарс»

Накануне президент России Владимир Путин вместе с главами оккупационных администраций подписал документы о вхождении самопровозглашенных «Донецкой Народной Республики», «Луганской Народной Республики» и оккупированных Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил о подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО.
Власть рассказывает, как мир отреагировал на российское заявление об аннексии четырех областей Украины.
22 февраля, за два дня до начала войны, Россия признала независимость самопровозглашенных «Донецкой Народной Республики» и «Луганской Народной Республики». С 23 по 27 сентября в «ДНР» и «ЛНР», а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, оккупированных российскими военными, прошли так называемые референдумы о присоединении к России. По данным местных избиркомов, в «ДНР» за присоединение якобы проголосовали 99,23% жителей, в «ЛНР» — 98%, в Херсонской области — 87%, в Запорожской области — 93%.
30 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором обвинил Запад в попытке развалить Россию после распада СССР, и в расширении НАТО на восток. Он предложил Украине вернуться за стол переговоров, заявив о своей готовности, и потребовал прекратить все боевые действия на оккупированных Россией территориях.
После выступления Путин и главы оккупационных администраций подписали документы о вхождении в состав РФ самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей.
Через несколько часов после аннексии четырех областей Украины, президент страны Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором заявил, что 30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Он сослался на пример Финляндии и Швеции, которые подали заявки на вступление без конкретного плана действий, которые касаются членства в Североатлантическом альянсе. Зеленский предложил реализовать гарантии безопасности для Украины и Европы в соответствии с киевским договором о безопасности.
Зеленский в ответ на предложение Путина сесть за стол переговоров сказал, что Украина готова к переговорам с Россией, но с другим президентом, так как «договориться о честном сосуществовании с нынешним российским президентом невозможно». Он также отметил, что вся территория Украины будет освобождена и призвал депутатов Верховной Рады на следующем заседании принять закон о национализации всех российских активов в Украине.
Первой реакцией на обращение Зеленского со стороны России стал пост официальной представительницы МИД РФ Марии Захаровой в телеграм-канале.
«Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!», — написала Захарова.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вечером 30 сентября провел пресс-конференцию, во время которой заявил, что каждая демократическая страна в Европе имеет право подать заявку на вступление в НАТО. Однако он отметил, что решение о вступлении Украины в альянс будет приниматься всеми 30 членами НАТО. Столтенберг назвал основной целью Североатлантического альянса помощь Украине в защите от российского вторжения.
«Мы призываем президента Путина прекратить войну. Он несет ответственность за то, что ее развязал. Если Россия прекратит воевать, то будет мир, но если Украина прекратит воевать, то перестанет существовать как независимое государство», — сказал Столтенберг.
Он также высказался о возможном применении Россией ядерного оружия: «Россия должна понимать, что ядерная война не может быть выиграна, и будут очень существенные последствия для России, если она применит ядерное оружие. И об этом было четко сказано России».
Реакция
Реакция стран после подписания документов о присоединении самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», и оккупированных Херсонской и Запорожской областей в состав России была быстрой — на личных страницах в Twitter против аннексии выступили лидеры Польши, Чехии, Бельгии и другие.
Президент Польши Анжей Дуда заявил, что осуждает попытки России аннексировать территорию Украины и никогда не признает ее: «Мы будем продолжать поддерживать защитников Украины до тех пор, пока агрессор не будет изгнан. Сегодняшние отчаянные действия Кремля — это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией».
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский написал, что «тонущий российский корабль хочет утащить на дно ни в чем не повинных людей и территорию суверенного государства», а также отметил, что Чехия будет выступать за создание международного трибунала и наказание преступных представителей России.
Аджа Лябиб, министрка иностранных дел Бельгии, отметила, что страна не признает аннексию украинских территорий, включая Крым, считая это нарушением международного права. Глава Грузии Саломе Зурабишвили также отметила нарушение Россией международного права и сообщила о поддержке территориальной целостности Украины. Лидер Молдовы Майя Санду осудила действия российских властей и отметила непоколебимую поддержку суверенитета Украины.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания усилит санкции против России после «незаконной» аннексии, добавив, что эти меры ограничат доступ России к ключевым коммерческим и транзакционным услугам Великобритании, а также запретят экспорт в Россию почти 700 критически важных товаров.
Джорджия Мелони, чья крайне правая партия победила на выборах в Италии на прошлой неделе, отметила, что Путин «еще раз демонстрирует свое неоимпериалистическое видение в советском стиле, которое угрожает безопасности всего европейского континента». Премьер-министрка Швеции Магдалена Андерссон осудила незаконную аннексию самым решительным образом, назвав действия России «полным фарсом».
Члены Европейского Совета выпустили заявление, в котором отметили, что Россия умышленно подрывает основанный на международных правилах порядок и грубо нарушает фундаментальные права Украины на независимость, ставя под угрозу глобальную безопасность. Совет не признал проведенные «референдумы», их сфальсифицированные результаты и аннексию четырех областей Украины, призывая все государства и международные организации отказаться от поддержки аннексии.
«Перед лицом агрессивной войны России, а также последней эскалации со стороны Москвы, Европейский Союз решительно поддерживает Украину и ее народ. Мы непоколебимы в нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Украина осуществляет свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ. Ядерные угрозы со стороны Кремля, военная мобилизация и стратегия ложного представления территории Украины как территории России, и заявления о том, что война может произойти на территории России, не поколеблют нашей решимости», — сказано в заявлении.
На сайте Белого Дома появилось заявление президента США Джо Байдена, в котором он также осудил «мошенническую» попытку России аннексировать суверенную территорию Украины. Байден пообещал продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении, а также объявил о введении нового пакета санкций.
«В ответ на фальшивые заявления России об аннексии, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях. Эти санкции повлекут за собой издержки для физических и юридических лиц — внутри и за пределами России, — которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь Россию к ответственности. Мы продолжим снабжать Украину оборудованием, которое ей необходимо для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины», — написал Байден.
На сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уже появилась информация о введении в санкционный список 14 человек в военно-промышленном комплексе России, в том числе двух международных поставщиков, трех ключевых руководителей российской финансовой инфраструктуры, ближайших родственников некоторых высокопоставленных российских чиновников, и 278 депутатов российского законодательного органа. В список в том числе вошли председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель председателя российского правительства Александр Новак, а также члены семей Валентины Матвиенко, Михаила Мишустина, Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу и Сергея Собянина.
Великобритания также ввела санкции в отношении главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, наложив запрет на въезд в страну и заморозив ее активы, сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Великобритании. Санкции коснутся и экспорта в Россию почти 700 товаров, имеющих решающее значение для промышленного производства. Россия также потеряет доступ к западным услугам, таким как консультационные услуги в области IT, архитектуры, инженерии, и к юридическим консультациям по сделкам для определенной коммерческой деятельности.
В столице России, Москве, после выступления Путина прошел митинг-концерт в честь присоединения к РФ аннексированных территорий Украины. Президент выступил с речью снова, но уже со сцены, заявив, что «Россия открывает не только двери для своих братьев и сестер, но и свое сердце».