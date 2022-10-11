«Наши граждане даже не осознают, что они жертвы пропаганды»

Поток дезинформации

В мае один из российских пропагандистов, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, в одной из своих телепрограмм высказался с критикой и угрозами в адрес Казахстана. Он обвинил власти страны и казахстанцев в непроведении парада в честь Дня Победы 9 мая и предложил посмотреть на пример Украины. Позднее Кеосаян был объявлен нежелательной персоной в Казахстане, а президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, обратил внимание на неуместные высказывания некоторых российских политиков и деятелей культуры в адрес Казахстана.

Модератором дискуссии, в которой участвовал Токаев, была руководитель холдинга Russia Today Маргарита Симоньян – известная пропагандистка и супруга Кеосаяна. «Я даже знаю, о ком вы говорите», – заметила она в ответ на заявление лидера Казахстана.

Говорить он мог в реальности и о ней самой: Симоньян в этом году много говорила о Казахстане тоже. Как и десятки других пропагандистов и их ресурсов, а нередко и государственных структур.

20 августа в Подмосковье была убита российская пропагандистка Дарья Дугина, которая не раз высказывала поддержку войны в Украине. В ее машине сработало взрывное устройство. Через два дня российские власти заявили о том, что убийство Дугиной совершила и спланировала украинка Наталья Вовк, которая пользовалась казахстанским паспортом для аренды гаража и передвигалась по Москве на машине с казахстанским госномером. В МВД Казахстана позднее эту информацию опровергли, заявив, что паспорт был поддельным, а госномер автомобиля – недействительным.



В конце августа в российских Telegram-каналах появилась новость о том, что «братья-казахи толпой убили русского мальчика». Такая же новость выходила в российских развлекательных СМИ и в прошлом году. На самом деле драка между детьми произошла в августе 2021 года, по данным департамента полиции Алматинской области, во дворе многоэтажного дома подрались двое восьмилетних детей, после чего четырнадцатилетний старший брат одного из них заступился за своего младшего брата, пнув другого ребенка. Дети сразу же помирились, а в департаменте полиции заявили, что любое нагнетание обстановки и обобщения неуместны.

Также в августе пропагандистский интернет-сайт «Царьград» опубликовал новость с заголовком «Казахстан вновь посылает сигналы. Токаев отказался говорить по-русски на официальном мероприятии». В тексте говорится о том, что во время встречи Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым главы государств разговаривали на казахском и азербайджанском. В дополнении к новости журналисты пишут: «Отметим, что Казахстан уже не в первый раз демонстрирует свое враждебное отношение к России. В стране преследуют русскоязычных граждан, Нур-Султан активно препятствует попыткам России обойти западные санкции. Кроме того, недавно республика заявила о планах привлечь к себе все западные компании, сбежавшие из России. А еще к 2025 году Казахстан планирует полностью перейти с кириллицы на латиницу».

Это не первая новость с критикой в адрес Казахстана на сайте «Царьград». Заметки о том, что в Казахстане ущемляют русскоязычное население появляются там довольно часто, последняя, например, коснулась разговора с послом России в Казахстане.

5 октября в российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия ждет от Казахстана скорейшей высылки посла Украины Петра Врублевского из-за его высказываний. Позднее представитель МИД Казахстана сообщил, что Врублевский будет отозван, а с послом России в Казахстане состоялся «довольно жесткий разговор».

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», – сказали в МИД.

Уже 6 октября на сайте «Царьград» появился комментарий, как его назвали в статье, политолога и эксперта по СНГ Аслана Рубаева: «Но казахстанские элиты совершают грубейшую ошибку. Здесь нельзя себя так вести. Разыгрывая национальную карту, имея 3,5 миллиона русских и инфраструктуру, которую тебе построили русские, вы можете поймать ответную реакцию. Казахстану стоит учесть опыт Грузии или Украины. Как только вы начинаете ущемлять русскоязычное население, все-таки рано или поздно может произойти какой-то ответ».

Этот поток дезинформации и пропаганды теперь не прекращается почти никогда – российские пропагандисты комментируют события в Казахстане и делятся своими «экспертными мнениями» о том, как республика должна действовать в тех или иных обстоятельствах.