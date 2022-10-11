«Наши граждане даже не осознают, что они жертвы пропаганды»

После начала войны в Украине российские СМИ и Telegram-каналы начали распространять дезинформацию не только о внешней и внутренней политике Казахстана, но и об отношениях казахстанцев к россиянам. Власть изучила исследования и поговорила с экспертами о том, как российская пропаганда влияет на казахстанцев.
Поток дезинформации
В мае один из российских пропагандистов, режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, в одной из своих телепрограмм высказался с критикой и угрозами в адрес Казахстана. Он обвинил власти страны и казахстанцев в непроведении парада в честь Дня Победы 9 мая и предложил посмотреть на пример Украины. Позднее Кеосаян был объявлен нежелательной персоной в Казахстане, а президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, обратил внимание на неуместные высказывания некоторых российских политиков и деятелей культуры в адрес Казахстана.
Модератором дискуссии, в которой участвовал Токаев, была руководитель холдинга Russia Today Маргарита Симоньян – известная пропагандистка и супруга Кеосаяна. «Я даже знаю, о ком вы говорите», – заметила она в ответ на заявление лидера Казахстана.
Говорить он мог в реальности и о ней самой: Симоньян в этом году много говорила о Казахстане тоже. Как и десятки других пропагандистов и их ресурсов, а нередко и государственных структур.
20 августа в Подмосковье была убита российская пропагандистка Дарья Дугина, которая не раз высказывала поддержку войны в Украине. В ее машине сработало взрывное устройство. Через два дня российские власти заявили о том, что убийство Дугиной совершила и спланировала украинка Наталья Вовк, которая пользовалась казахстанским паспортом для аренды гаража и передвигалась по Москве на машине с казахстанским госномером. В МВД Казахстана позднее эту информацию опровергли, заявив, что паспорт был поддельным, а госномер автомобиля – недействительным.
В конце августа в российских Telegram-каналах появилась новость о том, что «братья-казахи толпой убили русского мальчика». Такая же новость выходила в российских развлекательных СМИ и в прошлом году. На самом деле драка между детьми произошла в августе 2021 года, по данным департамента полиции Алматинской области, во дворе многоэтажного дома подрались двое восьмилетних детей, после чего четырнадцатилетний старший брат одного из них заступился за своего младшего брата, пнув другого ребенка. Дети сразу же помирились, а в департаменте полиции заявили, что любое нагнетание обстановки и обобщения неуместны.
Также в августе пропагандистский интернет-сайт «Царьград» опубликовал новость с заголовком «Казахстан вновь посылает сигналы. Токаев отказался говорить по-русски на официальном мероприятии». В тексте говорится о том, что во время встречи Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым главы государств разговаривали на казахском и азербайджанском. В дополнении к новости журналисты пишут: «Отметим, что Казахстан уже не в первый раз демонстрирует свое враждебное отношение к России. В стране преследуют русскоязычных граждан, Нур-Султан активно препятствует попыткам России обойти западные санкции. Кроме того, недавно республика заявила о планах привлечь к себе все западные компании, сбежавшие из России. А еще к 2025 году Казахстан планирует полностью перейти с кириллицы на латиницу».
Это не первая новость с критикой в адрес Казахстана на сайте «Царьград». Заметки о том, что в Казахстане ущемляют русскоязычное население появляются там довольно часто, последняя, например, коснулась разговора с послом России в Казахстане.
5 октября в российском министерстве иностранных дел заявили, что Россия ждет от Казахстана скорейшей высылки посла Украины Петра Врублевского из-за его высказываний. Позднее представитель МИД Казахстана сообщил, что Врублевский будет отозван, а с послом России в Казахстане состоялся «довольно жесткий разговор».
«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», – сказали в МИД.
Уже 6 октября на сайте «Царьград» появился комментарий, как его назвали в статье, политолога и эксперта по СНГ Аслана Рубаева: «Но казахстанские элиты совершают грубейшую ошибку. Здесь нельзя себя так вести. Разыгрывая национальную карту, имея 3,5 миллиона русских и инфраструктуру, которую тебе построили русские, вы можете поймать ответную реакцию. Казахстану стоит учесть опыт Грузии или Украины. Как только вы начинаете ущемлять русскоязычное население, все-таки рано или поздно может произойти какой-то ответ».
Этот поток дезинформации и пропаганды теперь не прекращается почти никогда – российские пропагандисты комментируют события в Казахстане и делятся своими «экспертными мнениями» о том, как республика должна действовать в тех или иных обстоятельствах.
Времени на перепроверку нет
В 2019 и 2021 годах Internews провели исследование, в котором затронули темы медиаграмотности и медиапотребления. Результаты показали, что большинство респондентов из Казахстана получают информацию из социальных сетей и интернет-сайтов, а 30% опрошенных узнают новости через телевидение. При этом, в сравнении с 2019 годом, доля источников информации снизилась по всем каналам, кроме соцсетей. Например, в 2021 году потребление информации через телевидение снизилось в два раза.
Интерес к телевидению и печатным изданиям в Казахстане растет с увеличением возраста – молодое же поколение в основном получает информацию из социальных сетей и интернет-сайтов.
Телевизор на казахском и русском языках смотрят 27,9% респондентов, подавляющее большинство – на русском языке, и только 11% респондентов – на казахском языке. Газеты, журналы и интернет-сайты на русском языке читают больше половины опрошенных и около 8% получают информацию на казахском языке.
Исследователи выделили четыре области с существенным преобладанием казахского языка – это Туркестанская, Алматинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом в Алматы предпочитают медиаконтент на русском языке, а вне города – на казахском.
Самыми популярными казахстанскими телеканалами среди респондентов стали «КТК» и «31 канал», а также «Хабар», «QAZAQSTAN» и «НТК». Среди российских телеканалов – общероссийский федеральный «Первый канал» и «НТВ».
Больше всего респондентов, а именно 58,1%, доверяют телевидению, на втором месте – интернет-сайты, ниже всего доверие опрошенных к информации из социальных сетей, форумов и блогов. При этом наибольшее доверие среди социальных сетей вызывают Instagram, YouTube и WhatsApp. Последний все еще остается наиболее популярным мессенджером в Казахстане. При этом использование мессенджера Telegram с 2019 года выросло почти в три раза.
Половина опрошенных доверяют государственным источникам информации, а частным СМИ – только около 10%. Почти 34% респондентов не доверяют никому.
Результаты опросов также показали, что чуть меньше половины респондентов попытаются найти подтверждение информации в интернете, если у них появляются сомнения касательно ее правдивости. При этом треть опрошенных не готова тратить на это время.
Жизнь без фейков
Молодежная информационная служба Казахстана в 2022 году также провела социологическое исследование по вопросу влияния дезинформации на общество Казахстана. Результаты показали, что доминирующая часть населения страны не считает чрезмерный объем информации проблемой и полностью в ней ориентируется. Интересно, что 80% опрошенных не перепроверяют информацию или делают это редко, а 60% уверены, что никогда не сталкивались с фейками. 60% респондентов также считают, что СМИ могут транслировать дезинформацию через новостную повестку.
Согласно данным исследования, около половины опрошенных получают информацию из социальных сетей и интернет-сайтов и только 27% узнают актуальные новости через телевидение. 23% респондентов часто чувствуют себя обманутыми при потреблении информации из СМИ.
Большинство участников исследования читают материалы по теме общественно-политической ситуации в стране в республиканских и региональных медиа, 18% получают новости из российских СМИ. При этом полностью доверяют российской информационной повестке только 8% опрошенных, а казахстанским республиканским медиа – около 30%.
37% опрошенных считают, что источниками распространения пропаганды и недостоверной информации являются местные СМИ, на втором месте – российские медиа. Большинство респондентов уверены, что больше всего фейковых новостей чаще всего встречается в новостях, касающихся войны в Украине и вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Легкодоступность российских СМИ в Казахстане – это проблема»
Политолог Шалкар Нурсеитов уверен, что Казахстан находится под сильным влиянием российской пропаганды, и в этом в очередной раз можно было убедиться во время пандемии коронавирусной инфекции. Тогда на территории Казахстана распространялись фейки, которые были придуманы российскими источниками, а некоторые из них даже были переведены на казахский язык.
«Как показывают результаты исследований, около 40% казахстанцев считают, что в Украине сейчас идет так называемая специальная операция России. Это большой сигнал в первую очередь для властей, потому что сейчас Евразия находится в непростой геополитической ситуации, где агрессор пытается захватить территорию братского народа, и часто в адрес Казахстана звучит необоснованная критика из уст российских политиков. Нашим властям стоит серьезно об этом задуматься», – говорит Нурсеитов.
К вопросу влияния роспропаганды на жителей Казахстана в первую очередь стоит подходить с точки зрения свободы слова и прессы, считает политолог. Из-за того, что в стране критически мало независимых СМИ, наблюдается острый дефицит объективной информации и аналитики как на русском, так и на казахском языках. При этом уровень медиаграмотности достаточно низкий, из-за чего и растет уровень подверженности не только российской, но и казахстанской пропаганде.
«Легкодоступность российских СМИ в Казахстане – это проблема. Большинство граждан имеет доступ к СМИ, которые пропагандируют повестку Кремля, и те, кто не обладают навыками критического мышления, верят в пропаганду, – считает Нурсеитов. – Знание русского языка также играет на руку. Казахстан имеет общую советскую историю с Россией и схожий культурный контекст. Этнические казахи, особенно молодое поколение, которое не говорит на казахском хорошо, из-за чего в большинстве случаев потребляют русскоязычный контент».
Качество контента, производимого казахстанскими СМИ и местными контент-мейкерами, оставляет желать лучшего. Они все еще уступают производителям контента из России, будь это государственные медиа или социальные сети, поэтому для жителей Казахстана интереснее следить за российскими источниками.
Пропаганда, рассказывает Нурсеитов, является надежным инструментом управления эмоциями и чувствами людей для всех автократов, в том числе для режима Владимира Путина, президента России. Когда в стране не происходит позитивных изменений во всех сферах жизнедеятельности государства, количество недовольных уровнем жизни людей растет.
«В таком случае у автократов остается только один инструмент – это пропаганда, с помощью которой они пытаются убедить людей в том, что стране в первую очередь мешает развиваться пятая колонна и иностранные агенты внутри страны, а также внешние враги, которые не находятся в стране. При помощи борьбы с инакомыслием и “побед” во внешней политике обеспечивается высокий рейтинг президентов. Это было и в 2014 году, после оккупации Крыма, и до сих пор это в России продолжается. К большому сожалению, это работает эффективно», – объясняет политолог.
Нурсеитов считает происходящее сигналом для властей Казахстана, который из года в год становится все громче. Территориальная целостность Казахстана российскими политиками ставится под вопрос не первый год, и это часть политики Кремля, с помощью которой они пытаются усилить поляризацию общества.
«Информационная гибридная война – это часть внешней агрессивной политики Кремля. Это делалось и в Украине, и в Молдове, и в Грузии, и это большая стратегия. Они надеются, что при помощи пропаганды количество сторонников политики Кремля в Казахстане будет расти, особенно в северных регионах. Нам стоит обратить на это особенное внимание. Властям давно пора придумать и реализовать контрстратегию. К сожалению, со стороны Акорды мы не наблюдаем попытки разработать этот план, – отмечает Нурсеитов. – У нас уже много дискуссий между теми, кто поддерживает позицию Кремля, и теми, кто поддерживает Украину. Это может привести к увеличению количества граждан с сильной пророссийской позицией, особенно учитывая то, что на территории страны находится большое количество граждан России. Будет ли это влиять на повестку Акорды? Токаев до этого намекнул, что в Казахстане не будет перехода на латиницу, а его администрация будет усиленно поддерживать позицию русского языка. Пророссийская позиция всей страны будет усиливаться, если Россия не проиграет эту войну».
В первую очередь для борьбы с роспропагандой Казахстану необходимо ограничить доступ к российским СМИ, которые активно занимаются пропагандой Кремля, считает Нурсеитов. Дальше администрации президента и правительству необходимо обеспечить свободу слова и прессы, а после – пересмотреть политику государственного информационного заказа.
«Эта политика показала свою неэффективность: количество и качество контента, как на русском, так и на казахском, не растет. У нас не повышается квалификация журналистов, не появляются новые независимые СМИ с финансовой устойчивостью, не уменьшается уровень цензуры и самоцензуры. Не стоит полностью от него отказываться, но стоит перенаправить эти деньги на другие цели. Должна быть подготовка и переподготовка всех журналистов, причем работающих не только в государственных СМИ. Нужно срочно повышать уровень медиаграмотности граждан. Самонадеянность может сыграть злую шутку, потому что наши граждане даже не осознают, что они жертвы пропаганды», – подытоживает политолог.
«Люди остались без альтернативной информации»
Политический консультант Димаш Альжанов также считает, что российская пропаганда рассчитана на поляризацию и мобилизацию общества: «Это очень опасный инструмент. Имея возможность широко и глубоко проникать внутрь общества через единую сеть вещания, а почти все операторы и провайдеры Казахстана в своей сетке имеют российские каналы, чтобы формировать общественное мнение в нашей стране и тем самым усиливать поддержку своей политики. Поэтому, когда война началась в Украине, а режим в России к этому готовился достаточно основательно, то в Казахстане у общества не было однозначной оценки. То есть помимо того, что у нас нет свободы слова и пропаганда Акорды действует в схожем ключе, люди остались без альтернативной информации, а доступ к ней был ограничен только сегментом интернета».
Из-за отсутствия свободы слова рынок телевещания в Казахстане не развивается на основе конкуренции предлагаемой информации, что негативно сказывается на качестве. Однобокая подача информации из-за государственного вмешательства и политических ограничений создают вакуум, который хорошо заполняют российские каналы с пропагандой. Власти России подготовились, уверен Альжанов, и еще 15 лет назад российская пропаганда не ограничивалась одним контентом, но и поступательно вовлекала общество в свою орбиту через различные развлекательные телешоу и выступления звезд.
«Другой фактор – это экономические и культурные связи. Северные районы экономически привязаны больше к России – это торговые отношения, это географическая близость к городам России, это различные инструменты мягкой силы, когда вы создаете возможности для наших граждан учиться в вузах РФ. Если помните, после визита в Москву Токаев подписал меморандум о обучении казахстанцев в технических вузах России. В то время, когда наш внутренняя система образования не получает достаточного развития. Более того, на протяжении многих лет складывалась ситуация, что интеграцией русского сообщества через равные возможности толком не занимались – наоборот, на ней всячески спекулировали, особенно когда это касалось вопроса консолидации общества перед выборами. Назарбаев часто любил играть на межэтнических противоречиях, чтобы показать себя как персону, которая максимально гарантирует мир и согласие в Казахстане. Вот из-за этих факторов мы получили общество, в недостаточной степени интегрированное и сплоченное», – объясняет Альжанов.
Для решения этой проблемы необходимы политическая либерализация, отказ от государственного контроля за медиа и значительные средства и ресурсы, чтобы создать наиболее благоприятные условия для недискриминационной интеграции всех граждан в единое свободное информационное пространство. Альжанов считает, что при расширении роли казахского языка как интегрирующего фактора необходимо сохранить билингвизм, чтобы как можно большее количество людей понимали друг друга и обменивались информацией в условиях политической свободы.
Проблема, по словам эксперта, в том, что Россия и Казахстан несвободны. Обе страны используют каналы и медиаресурсы для контроля общества и достижения своих политических целей. Задача общества сейчас состоит в том, чтобы добиться того, чтобы само содержание казахстанских каналов было разнообразным и интересным гражданам.
«Если мы не можем повлиять на Россию, но можем только запретить вещание пропаганды на территории Казахстана, то в случае с Казахстаном, помимо запрета российской пропаганды, одновременно надо требовать свободу слова, чтобы были пересмотрены все законы, которые налагают государственный контроль и ограничивают развитие свободных медиа, – считает Альжанов. – Другим вариантом было бы расширить сетку вещания и дать возможность свободным каналам, которые присутствуют в Украине. С пропагандой надо бороться только через свободу слова. Это единственный способ дать альтернативную точку зрения и информацию для общества и в целом рассчитывать, что после этого общество будет более-менее взвешено реагировать на происходящее в стране».
Российская пропаганда ставит перед собой несколько основных задач. Через информационные каналы общественные настроения поляризуются, после чего формируется поддержка внешней политики России и появляется влияние на правительство Казахстана.
«Они, к примеру, делают из казахской части общества некий образ врага, людей, негативно или агрессивно настроенных к русским казахам, и получают благоприятную почву для дальнейшей информационной атаки и действий. К сожалению, в Казахстане уже есть немалое количество людей, обслуживающих интересы действующего политического режима и которые имеют очень пророссийские взгляды. До пророссийских политических партий, как в Украине, в Казахстане не дошло, но уже используется пророссийская риторика со стороны Народной партии, которая полностью контролируется Акордой. Это прямая угроза суверенитету страны. И если этому серьезно не противостоять, то при полном попустительстве Токаева влияние Кремля будет постепенно расширяться. Сейчас нам на руку играет то, что Россия проигрывает в Украине, фактически разгромлена. По большей части у России сейчас просто нет ресурсов, чтобы воздействовать на Казахстан даже через мягкую силу», – говорит политолог.
Альжанов считает, что в Казахстане стоит запретить вещание российских телеканалов, и это не будет ограничением свободы слова, потому что в таком случае запрещенной станет агрессивная пропаганда войны и насилия. Но одного запрета недостаточно – следует серьезно пересмотреть действующую практику и законодательство: права журналистов и свобода слова должны быть гарантированы.
«Если сегодня вопрос свободы слова будет одновременно стоять с вопросом запрета российских каналов, это уже позволит независимым журналистам и обществу решить проблему. Сейчас, если вещание российских каналов будет ограничено, – это не значит, что проблема со свободой слова будет решена в Казахстане, – считает политолог. – Да, российские каналы перестанут быть доступными для основной аудитории зрителей, но проблема информационной манипуляции со стороны Акорды остается, нам их надо решать в комплексе. Гарантии свободы слова могут держаться на сбалансированной политической системе. Иными словами, пока президент обладает большими полномочиями, он будет подменять под себя и информационную политику страны, создавая инструменты пропаганды. Свобода слова существует там, где есть реальная оппозиция, политическая борьба и плюрализм мнений».
В сложившихся обстоятельствах режим Путина надо воспринимать как долгосрочную проблему, и если Казахстан все время будет оглядываться на интересы Кремля, то Казахстан не сможет восстановить информационный суверенитет страны, уверен Альжанов.
«Закрыться в нынешних условиях невозможно»
Социолог Серик Бейсембаев считает, что доля казахстанцев, которые потребляют новости из российских источников, последние 10-15 лет была довольно устойчивой и значимой, но динамика после начала войны в Украине может идти к снижению.
«У нас исторически сложилось единое языковое пространство с Россией: люди говорят на русском языке и читают новости на русском языке. Все советские семьи вечером садились перед телевизором и смотрели новости. Эта традиция во многом сохраняется у старшего поколения. Понятно, что главным источником ранее было российское телевидение, которое впоследствии переименовалось. Прошло всего лишь 30 лет, и это поколение все еще есть, и, может быть, эту привычку они даже передали своим детям. Но мы видим, что за последние 2-3 года ситуация меняется», – говорит Бейсембаев.
Социолог напоминает, что фейковые новости с критикой российские СМИ распространяют не только в адрес Казахстана, но и в адрес других стран, которые в определенный момент перестают быть для России «дружественными». Такая информационная кампания проводилась даже против президента Беларуси Александра Лукашено, хотя на данный момент тяжело представить более поддерживающую российский режим страну.
«Хорошим примером для нас является Украина, которая за период войны показала, насколько они смогли противостоять в информационном плане. Украина выиграла информационную войну – это не моя личная оценка. Она демократизировалась, гражданское общество и медиасообщество благодаря свободе слова и возможности работать без государственного давления построили собственную инфраструктуру, которая в условиях войны может мобилизоваться во благо родины. Для Казахстана только отключение российских каналов и блокировка российских сайтов не будет значить, что мы станем более сильными информационно. Закрыться в нынешних условиях невозможно, все равно будут "Ютуб" и "Телеграм"-каналы, через которые пропаганда будет распространяться. Поэтому нужно усилять наше собственное медиапространство», – уверен Бейсембаев.
Социолог также считает, что в Казахстане необходимо пересмотреть политику государственного информзаказа, потому что он значительно занижает качество контента. Российское телевидение все еще выигрывает как визуально, так и содержательно.
«Речь идет и про оперативность, про аналитику. Люди, которые знают два языка, скорее всего, будут искать материалы на русском языке, просто потому, что их больше. Нужно сказать, что увеличение казахоязычного населения в перспективе будет снижать влияние российской пропаганды. Молодежь стала больше потреблять информацию на казахском языке, и этот спрос будет создавать предложения. У нас уже появляются фильмы и сериалы на казахском языке. Но все еще это сложно сказать про аналитическую журналистику и телевизионный контент», – отмечает социолог.