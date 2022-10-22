Иллюзорная конкуренция

7 октября 69-летний Токаев подал в Центризбирком документы о выдвижении кандидатом в президенты. Его кандидатуру выдвинули сразу три парламентские партии - правящая Amanat, Народная партия Казахстана и «Ак жол», а также группа общественных организаций. Сам Токаев назвал это выдвижением от широкой «народной коалиции», сформированной за один день.



Уже на следующий день Центризбирком установил соответствие Токаева требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты и ему разрешили начать сбор подписей в свою поддержку. А 12 октября, спустя 5 дней после подачи документов, Токаеву вручили удостоверение кандидата в президенты Казахстана, им были собраны подписи 389 809 граждан во всех регионах страны.

Токаев - президент Казахстана в последние три с половиной года. Он стал исполняющим обязанности президента в марте 2019 года, после отставки предшественника Нурсултана Назарбаева. А в июне того же года было объявлено о победе Токаева на состоявшихся президентских выборах, справедливость которых поставили под сомнение международные и местные независимые наблюдатели.

Все годы своего президентства Токаев строит имидж реформатора, объявляя о политических, социальных и экономических преобразованиях страны, но избегая критики своего предшественника. При этом принято считать, что окончательно власть в руки Токаева перешла только в январе этого года, после масштабных протестов, потрясших Казахстан и жестко подавленных.

Уже после январских событий Токаев вновь выступил с обещанием реформ, а в июне провел референдум об изменениях Конституции, который утвердил создание Конституционного суда, смену формы выбора мажилиса и маслихатов. В сентябре, спустя всего три месяца после референдума, Токаев предложил новые поправки в Конституцию, в том числе сокращение возможности избрания президента до одного срока, но не на пять, а на семь лет.

Именно по этой формуле действующий президент переизбирается на новый срок, который должен стать для него последним.