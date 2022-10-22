Иллюзорная конкуренция

Формально нынешние президентские выборы должны будут обозначаться как конкурентные - на высший государственный пост в стране претендует сразу шесть человек. Неформально очевидно, что реальной конкуренции на этих выборах нет: действующему президенту противостоят малоизвестные общественные деятели, без политического опыта и репутации. Власть рассказывает о тех, кто в итоге вошел в бюллетень.
7 октября 69-летний Токаев подал в Центризбирком документы о выдвижении кандидатом в президенты. Его кандидатуру выдвинули сразу три парламентские партии - правящая Amanat, Народная партия Казахстана и «Ак жол», а также группа общественных организаций. Сам Токаев назвал это выдвижением от широкой «народной коалиции», сформированной за один день.
Уже на следующий день Центризбирком установил соответствие Токаева требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты и ему разрешили начать сбор подписей в свою поддержку. А 12 октября, спустя 5 дней после подачи документов, Токаеву вручили удостоверение кандидата в президенты Казахстана, им были собраны подписи 389 809 граждан во всех регионах страны.
Токаев - президент Казахстана в последние три с половиной года. Он стал исполняющим обязанности президента в марте 2019 года, после отставки предшественника Нурсултана Назарбаева. А в июне того же года было объявлено о победе Токаева на состоявшихся президентских выборах, справедливость которых поставили под сомнение международные и местные независимые наблюдатели.
Все годы своего президентства Токаев строит имидж реформатора, объявляя о политических, социальных и экономических преобразованиях страны, но избегая критики своего предшественника. При этом принято считать, что окончательно власть в руки Токаева перешла только в январе этого года, после масштабных протестов, потрясших Казахстан и жестко подавленных.
Уже после январских событий Токаев вновь выступил с обещанием реформ, а в июне провел референдум об изменениях Конституции, который утвердил создание Конституционного суда, смену формы выбора мажилиса и маслихатов. В сентябре, спустя всего три месяца после референдума, Токаев предложил новые поправки в Конституцию, в том числе сокращение возможности избрания президента до одного срока, но не на пять, а на семь лет.
Именно по этой формуле действующий президент переизбирается на новый срок, который должен стать для него последним.
Зарегистрированные кандидаты
Об остальных пяти зарегистрированных кандидатах известно откровенно мало. До начала предвыборной агитации они практически не появлялись в СМИ.
Заместитель председателя ЦИК Константин Петров, рассказывая об окончании процесса регистрации кандидатов, заявил, что из шести кандидатов в выборах примут участие один государственный служитель, один представитель коммерческих структур, четыре представителя неправительственного сектора, в том числе один представитель политической партии.
7 сентября государственные СМИ выпустили новости о том, что кандидат от оппозиции примет участие в президентских выборах. «Оппозиционером» был назван руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.
На его агитационном плакате сказано: «Я за то, чтобы бороться с коррупцией, за экономику без олигархов, бесплатную медицину и образование, формирование стандартов качественной жизни, установление президентско-парламентской модели правления».
Сам Ауесбаев известен тем, что когда-то требовал восстановить в Астане памятник Ленину, а его партия - тем, что отказалась участвовать в предыдущих парламентских выборах, когда имела теоретические шансы на успех. ОСДП остается единственной формально оппозиционной политсилой, имеющей официальную регистрацию.
Самым первым документы о выдвижении кандидатом в президенты подал глава инициативной группы партии Yntymaq, находящейся в процессе регистрации, 61-летний Мейрам Кажыкен, который был выдвинут Содружеством профсоюзов Казахстана «Аманат». Кажыкен рассказывал Власти, что планирует провести комплексные политические, социальные и экономические реформы.
«Нужно реформировать модель экономики. Также нужны реформы всей социальный системы. Она сложена из разных лоскутков. И оно не работает. Нужны политические реформы. Вопросы национальной безопасности – однозначно на первом месте. Мы готовы серьезно заняться реформами. Я не один. У нас большая команда. Почти 50 человек. Должно быть цельное видение. Вот мы с ней и придем», – говорил он.
30 сентября партия «Ауыл» заявила о выдвижении 67-летнего Жигули Дайрабаева. На его агитационных плакатах - личная биография. В ней кандидат по какой-то причине не сообщает, что за последние два года сменил три политические партии - правящую Amanat, уже ушедшую в небытие Adal, а сейчас - «Ауыл».
Национальный альянс профессиональных соцработников, о котором известно крайне немного, выдвинул своим кандидатом Каракат Абден. «Мне известно, что нужно семье, обществу, родине», – гласит слоган Абден на агитационном плакате.
В 2019 году Абден издала скандальную книгу «Ты – казашка. Гордись!», в которой поделилась лайфхаками на темы воспитания, полового созревания, отношений с противоположным полом, семьи, материнства и другие.
«Пока ты в родительском доме, важно научиться искусству ведения домашнего хозяйства, приготовления национальных блюд, ремеслу рукоделия и другим навыкам ручного труда. Все это пригодится тебе в будущем, особенно когда ты вырастешь и создашь уже свою семью», – писала Абден в своей книге.
Второй женщиной кандидатом стала заместитель председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Салтанат Турсынбекова.
Ее выдвинуло республиканское общественное объединение «Қазақ аналары-дәстүрге жол». Во время одной из пресс-конференций она заявила, что как кандидат считает необходимым придерживаться стратегии, обозначенной Токаевым. Ее предвыборная программа еще дорабатывается, но концентрироваться только на социальных вопросах она не собирается.
Не дошедшие до выборов
Остальные шесть потенциальных кандидатов не смогли пройти этап регистрации.
Четверо из них – Хайрулла Габжалилов, выдвинутый общественным объединением оралманов «Асар», Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана, Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» и Нуржан Альтаев, выдвинутый РОО «Мұқалмас» не соответствуют требованиям законодательства.
Жуматай Алиев, выдвинутый общественным объединением «Халық демографиясы», и Бакыт Жанабаев, которого выдвинуло общественное объединение «Казахстанская Лига Любителей Футбола», не смогли собрать нужное количество подписей в свою поддержку. У Алиева, кроме того, выявили проблемы со здоровьем, поэтому его медицинскую справку ЦИК не принял.
12 октября ЦИК приостановил процесс рассмотрения соответствия кандидатуры Нуржана Альтаева требованиям к кандидату в президенты, потому что протокол заседания высшего органа РОО «Мұқалмас» о его выдвижении оспаривался в суде. Поводом стало заявление ряда руководителей филиалов «Мұқалмас» о фальсификации протокола заседания высшего органа. 17 октября столичный суд района «Байконыр» удовлетворил иск объединения и признал протокол недействительным.
Еще 5 сентября Коалиция демократических сил Казахстана, в которой приняли участие многие оппозиционные политики и гражданские активисты, во время пресс-конференции заявили, что проведут отбор и подготовят единого кандидата на внеочередные выборы. Альтаев также участвовал в пресс-конференции, однако себя единым кандидатом от оппозиции не называл.
О своем намерении принять участие в выборах заявлял политик Амиржан Косанов, который на прошлых президентских выборах в 2019 году, согласно официальным результатам голосования, набрал 16,23% голосов. Независимые наблюдатели заявляли, что, согласно их данным, количество проголосовавших за Косанова было значительно больше, но сам кандидат результаты оспаривать не стал.
В итоге в этом году документы о выдвижении в ЦИК Косанов не сдал и новых заявлений не делал.
Также баллотироваться в президенты планировал журналист и оппозиционер Жасарал Куанышалин. В своем Facebook он писал, что ищет республиканское общественное объединение, которое могло бы выдвинуть его кандидатуру. В ЦИК документы Куанышалина не поступали.