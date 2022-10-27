​Темур Умаров, китаист: «Я не думаю, что Си Цзиньпин пойдет на структурные реформы в Китае»

Перед последним съездом Коммунистической партии Китая в прессе стали появляться очень вызывающие обложки и заголовки относительно его итогов. Они сводились к тому, что с его началом Китай подошел к точке кардинальной трансформации. Это действительно большое событие? В чем оно состоит?

Я согласен с тем, что это большое событие. Но это не то событие, которое произошло неожиданно. О съезде писали как минимум последние 5 лет, прекрасно разбирая, к чему все идет. Что меняет нынешний съезд? То, как будут приниматься кадровые решения и то, какие теперь будут новые негласные правила, которые существовали в Китае со времен Дэн Сяопина − с начала реформ открытости.

Главный вопрос в том, пытается ли Си Цзиньпин перестроить систему исключительно под себя и остаться у власти навсегда, а потом уже снова решать вопрос транзита власти. Или он все-таки решил, что его первый срок был пробным, необходимым для зачистки партии от нелояльных людей и консолидации власти в своих руках, чтобы затем заняться болезненными реформами. Если так, то теперь он будет считать, что его настоящий первый срок начался как раз 5 лет назад, а сейчас он идет на второй.

Собственно, от этого зависит то, насколько стабильным будет китайский политический режим, когда время придет и будет необходимо передавать власть. Для любой авторитарной страны, где нет демократических инструментов, транзит власти − это самый болезненный вопрос. В Китае он был решен тем, что есть коллегиальное руководство − постоянный комитет Политбюро, который меняется каждые пять лет. Вот эта система решала вопрос транзита. Теперь этой системы, кажется, нет. Си пытается ее перепридумать. Как она будет теперь работать − это вопрос.

Система смены руководства ломается именно в момент закрытия съезда, после которого мы увидим новый состав Политбюро.

Если мы говорим про изменение системы принятия кадровых решения, в какую сторону они были переопределены?

Раньше было правило, что на нечетных съездах в составе постоянного комитета Политбюро появляются два новых представителя из Центрального комитета Компартии, причем всегда 62-летние. Всем было понятно, что они приходили, чтобы учиться и в будущем занять место главы государства и его правой руки. Собственно, это тот путь через который прошел Си Цзиньпин, Ху Цзиньтао и другие.

Что произошло пять лет назад? Во время XIX съезда мы не увидели ни одного человека, который подходил бы под эти критерии по возрасту. Для всех было не очевидно, что Си Цзиньпин готовит себе смену. И это как раз ломало самый главный сдерживатель Компартии от появления нового культа личности. Потому что эта система коллегиального управления и кровообращения внутри Компартии была создана как реакция на эпоху Мао Цзедуна, когда у него в руках было консолидировано слишком много инструментов для влияния на политическую машину. Вдобавок к этому у него была огромная харизма и уважение среди общества, и поэтому он творил всякие ужасные вещи: от большого скачка Культурной революции до огромного количества репрессий.