Марафон обещаний

Турсынбековой такой вопрос от женщины показался странным. Абден, по мнению кандидатки, не особо вникала в традиции казахского народа, пока варила курт и разливала кумыс, потому что у казахского народа никогда не было сескизма.

«Я – профессиональный юрист, а это значит, что если я не могу защитить чьи-то права, то никогда никого не буду оскорблять. Сексизм или эйджизм – для меня очень странные понятия. Поэтому, считаю ваши слова неуместными. Я провела всю свою жизнь, спасая плачущих жен, матерей. Сколько кризисных центров в республике, все они находятся в ежедневном контакте со мной. Поэтому, я сперва и не поняла, что вы сказали. Вы скачете на лошадях – это здорово, но приглашаю вас, если есть возможность, поехать вместе к этим страдающим матерям, сделаем все возможное, чтобы их спасти», – сказала Турсынбекова.

«Женоненавистник» Кажыкен впоследствии также обвинил Абден в слабых знаниях и попросил ее описать три задачи, которые нужно решить, чтобы повысить благосостояние населения.

В ответ Абден назвала Кажыкена теоретиком, оторванным от земли: «То, что сейчас вы высмеиваете меня, что я каталась на лошади и кобылу доила, о чем это говорит? Вы не знаете жизни в ауле, практики. А я могу доить кобылу, знаю сколько корова дает молока, знаю, что ест кобыла. Самая большая беда этих теоретиков, что вы не знаете сущности, практики не знаете. До этого времени сколько было экономических стратегий. К чему это привело? Мой ответ вам – изучайте практику».

Абден также задала свой вопрос Ерлану Кошанову, уточнив, что Касым-Жомарт Токаев предпримет, чтобы дети получали хорошее образование, стали успешнее и счастливее.

Кошанов ответил, что эта проблема волнует Токаева и поэтому в его предвыборной программе так много внимания уделяется детям.

«После рождения ребенка открывается счет и из Нацфонда будут отправлены деньги. Во-вторых, после рождения ребенку нужна любовь и забота матери. Поэтому срок выплат пособия по уходу за ребенком продлен до 1,5 лет. Потом ребенок будет ходить в сад. По этой программе, все проблемы с детсадами будут решены. Дети из малообеспеченных семей будут получать бесплатное питание. Сейчас в стране не хватает школ. Будут построены школы на 1,5 млн мест. Всем детям от 2-6 лет будет обеспечено горячее питание. Деньги, поступившие от коррупционеров, пойдут на школы. На деньги, полученные из нацфонда, дети, достигнув совершеннолетия, начнут большую жизнь», – сказал Кошанов.