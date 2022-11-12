Марафон обещаний

Пятничным вечером в эфире госканала «Хабар» прошли дебаты кандидатов в президенты. В первом раунде они презентовали предвыборную программу, во втором задавали друг другу вопросы, в третьем ответили на вопросы избирателей, а в четвертом – обратились к своему электорату.
На дебаты пришли все кандидаты, кроме действующего президента, вместо него пришел руководитель его штаба, спикер мажилиса Ерлан Кошанов. Традиция не ходить на дебаты была заложена предшественником Касым-Жомарта Токаева.
Власть рассказывает, как прошли дебаты.
Слова от сердца
Выступивший первым Кошанов отметил, что свою программу Токаев разработал и написал с душой, а «слова, идущие от сердца, проникают в сердце».
Кошанов рассказал о трех основных направлениях программы Токаева – справедливое общество, справедливая экономика и справедливое государство. Он добавил, что в обществе должен царить закон и порядок, а богатства и власть впредь не будут сосредоточены в одних руках.
«Борьба с коррупцией будет беспощадной, неприкасаемых нет и не будет. Каждый человек почувствует заботу государства. Дефицит детсадов, школ и общежитий уйдет в прошлое. Все средства, изъятые у коррупционеров, пойдут на строительство новых школ. За семь лет будет построено 111 млн кв. метров жилья, прежде всего, для молодых семей. Трудоустроим более 3 млн человек, создадим комфортные условия для развития МСБ. Будет принят новый налоговый кодекс. Он обеспечит справедливое, стабильное и предсказуемое налогообложение», – поделился руководитель штаба.
Каракат Абден, выдвинутая Национальным альянсом профессиональных соцработников, заметно нервничая, не успела выступить до конца. Основной целью своей программы она назвала укрепление института семьи.
«Я предоставлю следующие условия для детей: раз и навсегда решить проблему бесплатного среднего образования, обеспечить школьников горячим питанием. Введение в школьную программу нового предмета, обеспечивающего воспитание в направлении национальных ценностей и духовного развития. Предоставление отдельных субсидий детям, страдающим орфанными заболеваниями», – сказала Абден.
Она также предложила предоставить бесплатное среднее и высшее образование для молодежи, рассчитывать и выплачивать стипендии по системе оплаты труда и открывать центры культурного образования для девочек. В поддержку старшего поколения Абден рассматривает возможность создания инфраструктуры для отдыха и прогулок, а также считает необходимым расширить перечень оказываемой пожилым людям медицинской помощи.
Жигули Дайрабаев от партии «Ауыл» заявил, что будет добиваться утверждения в Казахстане степной демократии. Он уверен, что в Казахстане перестали уважать простого рабочего человека, а к людям из аулов начали относиться с неуважением.
«Я буду претворять в жизнь главный принцип нашей Конституции, что и власть, и богатство принадлежат только народу, не на словах, а на деле, – заявил Дайрабаев, – Я увеличу роль простых рабочих. Вновь возвышу репутацию учителей, которые неустанно трудятся, врачей, являющихся хранителями души и тела, сельских тружеников, обогащающих продовольствие страны».
Вторым направлением программы он назвал обновление сознания казахстанцев. Дайрабаев пригласил каждого, кто решит отдать свой голос за него, к высокой культуре и отметил, что сможет повысить статус казахского языка.
«Третье направление моей программы направлено на превращение Казахстана в аграрную державу с развитыми селами. Фермеры, обеспечивающие продовольственную безопасность, должны быть освобождены от всевозможных налогов. Продукты питания дешевеют только при большом количестве производства. Повышу статус сельхозработников. Да здравствуют сельхозработники!», – сказал он.
Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии, которого в государственных СМИ называют единственным кандидатом-оппозиционером, заявил о необходимости создать парламентско-президентскую республику с сильным и независимым однопалатным парламентом. В своем выступлении он сделал упор на реформирование государственной системы и создание народной экономики.
«Олигархи не дают развиваться среднему бизнесу и формированию среднего класса. Их цель – заработать много денег за короткий промежуток времени. Выведенные за границу деньги должны быть возвращены в страну. Крупные компании обязаны вносить значительные платежи в бюджет страны. Мы сократим их долг из государственного бюджета. Надо перестать тратить деньги из Нацфонда», – отметил Ауесбаев.
Общественница Салтанат Турсынбекова выстроила свою программу с «интересом казахстанских семей», поэтому социальные вопросы во время ее выступления поднимались чаще всего. Она предложила пересмотреть размер минимальной заработной платы и прожиточного минимума, разработать и реализовать программу борьбы с бедностью и решить проблему обеспечения жильем. Кандидатка также считает необходимым дать семьям материнский капитал и обеспечить всех детей пособиями, снизить закредитованность населения и списать задолженности нуждающимся семьям.
«Нужно наконец-то снизить пенсионный возраст женщин до 58 лет. Согласитесь, ведь все, что я перечислила – это самые базовые потребности наших граждан. Мы должны и сможем их решить, укрепив экономику нашей страны, – продолжила Турсынбекова. – В моей программе предусмотрена разработка и реализация мер по разгосударствлению, развитию конкуренции и предпринимательства. Очень важно сформировать стимулирующую налоговую систему, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес надо освободить от налогов. Для среднего бизнеса ввести льготный режим, а вот для крупного и особенно игорного бизнеса, наоборот, увеличить налоги».
Мейрам Кажыкен, выдвинутый содружеством профсоюзов Казахстана «Аманат», считает, что его предвыборная программа открывает равные возможности для каждого казахстанца. Он сосредоточился на реформировании государственной системы, предложив сократить функции центральных госорганов, развивать систему госуправления регионов и расширить права акимов.
Он также обратил внимание на развитие профсоюзов, заявив, что они станут сильными и независимыми и будут вовлечены в принятие решений, отражающих интересы человека труда.
«Главный принцип социальной политики – обеспечение достойного образа жизни. Семья будет обеспечена надлежащей социальной защитой. Семьям, не имеющим достаточно средств для покупки квартир, будет предоставлено социальное жилье. Произойдет поэтапное повышение минимальных государственных социальных стандартов. Будет законодательно закреплен метод расчета и индексации МЗП. Я проведу реформирование национальной системы оплаты труда. Будет улучшена национальная пенсионная система. Снизится пенсионный возраст женщин без ущемления и ухудшения их благосостояния. Будет решен вопрос раннего выхода на пенсию работников, занятых на работах с вредными условиями труда. Будет принята новая военная доктрина с учетом нынешних реалий. Реализую программу создания казахстанской оборонной промышленности», – рассказал Кажыкен.
После выступления каждого кандидата поддерживали представители штабов, пришедшие на дебаты с символикой и плакатами. Поддерживающие Кажыкена, например, держали в руках плакат с надписью «Мы закидаем касками любого». При этом в основном послушать кандидатов пришли молодые люди и девушки.
Теоретик вы или практик?
Во втором раунде попытка кандидатов задать друг другы вопросы о предвыборных программах и компаниях не увенчалась успехом, и происходящее быстро превратилось в выяснение личных вопросов.
Мейрам Кажыкен свой вопрос адресовал Салтанат Турсынбековой. Он заявил, что в ее предвыборной программе нет ни теории, ни практики, но она содержит очень много популизма.
Турсынбекова возразила, сказав, что ее программа достаточно конкретная, аргументируя это своим правозащитным опытом. Она отметила, что прямо сейчас увеличить прожиточный минимум она не сможет.
«На сегодняшний день от него формируется практически потребительская корзина любого казахстанца. И, если вы обратитесь в любую семью сегодня, закредитованным, семью, которая не может дальше жить, вопрос ведь не в том, какой мы механизм сейчас изберем. Мы 30 лет навешивали ярмо на наше население. И сегодня всем экономистам, как вы, практикам, финансистам, нам уже пора сегодня сесть за стол, в который раз мы пересматриваем потребительскую корзину, которая сегодня состоит всего из 43 продуктов. И это опять-таки зависит от прожиточного минимума. Да, нужно изучать минимальные стандарты, да, нужно изучать сегодня финансовое состояние нашей страны», – ответила Турсынбекова.
Кандидатка следом задала вопрос Кажыкену: «Господин Кажыкен, вот вроде бы я многих знаю здесь стоящих наших кандидатов. Но о вас очень мало что известно. Ну и ваша компания очень невзрачная. Вы кто, господин, мистер Кажыкен? И кто за вами стоит?».
Он в ответ заявил, что известен по зарубежным публикациям и научным конференциям среди своих коллег, а стоят за ним профсоюзы, которые его и выдвинули.
Турсынбековой также задала вопрос Каракат Абден. Она рассказала, что кандидаты слишком часто критикуют ее и считают недостойной президентства: «Все знают, что где бы я ни была, я пропагандирую честь казахского народа. А Вы, следом за господином Кажыкеном, поддерживаете его женоненавистнические принципы. У меня вопрос: это ваша жизненная позиция?».
Турсынбековой такой вопрос от женщины показался странным. Абден, по мнению кандидатки, не особо вникала в традиции казахского народа, пока варила курт и разливала кумыс, потому что у казахского народа никогда не было сескизма.
«Я – профессиональный юрист, а это значит, что если я не могу защитить чьи-то права, то никогда никого не буду оскорблять. Сексизм или эйджизм – для меня очень странные понятия. Поэтому, считаю ваши слова неуместными. Я провела всю свою жизнь, спасая плачущих жен, матерей. Сколько кризисных центров в республике, все они находятся в ежедневном контакте со мной. Поэтому, я сперва и не поняла, что вы сказали. Вы скачете на лошадях – это здорово, но приглашаю вас, если есть возможность, поехать вместе к этим страдающим матерям, сделаем все возможное, чтобы их спасти», – сказала Турсынбекова.
«Женоненавистник» Кажыкен впоследствии также обвинил Абден в слабых знаниях и попросил ее описать три задачи, которые нужно решить, чтобы повысить благосостояние населения.
В ответ Абден назвала Кажыкена теоретиком, оторванным от земли: «То, что сейчас вы высмеиваете меня, что я каталась на лошади и кобылу доила, о чем это говорит? Вы не знаете жизни в ауле, практики. А я могу доить кобылу, знаю сколько корова дает молока, знаю, что ест кобыла. Самая большая беда этих теоретиков, что вы не знаете сущности, практики не знаете. До этого времени сколько было экономических стратегий. К чему это привело? Мой ответ вам – изучайте практику».
Абден также задала свой вопрос Ерлану Кошанову, уточнив, что Касым-Жомарт Токаев предпримет, чтобы дети получали хорошее образование, стали успешнее и счастливее.
Кошанов ответил, что эта проблема волнует Токаева и поэтому в его предвыборной программе так много внимания уделяется детям.
«После рождения ребенка открывается счет и из Нацфонда будут отправлены деньги. Во-вторых, после рождения ребенку нужна любовь и забота матери. Поэтому срок выплат пособия по уходу за ребенком продлен до 1,5 лет. Потом ребенок будет ходить в сад. По этой программе, все проблемы с детсадами будут решены. Дети из малообеспеченных семей будут получать бесплатное питание. Сейчас в стране не хватает школ. Будут построены школы на 1,5 млн мест. Всем детям от 2-6 лет будет обеспечено горячее питание. Деньги, поступившие от коррупционеров, пойдут на школы. На деньги, полученные из нацфонда, дети, достигнув совершеннолетия, начнут большую жизнь», – сказал Кошанов.
Представителю Токаева также задал вопрос Нурлан Ауесбаев, который поинтересовался, как нынешний президент собирается решать проблему с безработицей. Кошанов, в свою очередь, заявил, что за семь лет будут созданы 3,3 млн рабочих мест, из которых 2,3 млн будет отдано молодым. Это были единственные цифры, прозвучавшие во время раунда вопросов и ответов.
Жигули Дайрабаев спросил выдвиженца ОСДП о том, что он сделал для аулов, раз сам родился в ауле. Он добавил, что в регионах никто не слышал про его партию. Ауесбаев ответил, что ОСДП – самая сильная партия. В пример он привел неясно почему борьбу партии с обязательной вакцинацией во время пандемии.
Дайрабаеву же задал вопрос Кошанов. Он отметил, что Токаев ведет внешнюю политику, которую поддерживают казахстанцы, и поинтересовался, какой курс во внешней политике возьмет Дайрабаев.
Ответ оказался расплывчатым: «Мы нашли свое место за годы независимости. И теперь наша цель должна быть стабильной. Мы соседи крупных держав, у нас должна быть дружба с соседями, и мы должны вести правильную внешнюю политику».
Кандидаты не готовы хайповать
Третий раунд отличался от второго тем, что граждане страны могли задать вопрос любому кандидату. По словам ведущего, телеканал неоднократно заявлял, что все желающие могут отправить вопрос в видеоформате продолжительностью не более одной минуты. В прямом эфире вопросы от избирателей были выбраны рандомайзером.
Первый вопрос выпал Мейраму Кажыкену. Житель Караганды, который долгое время работает на шахте, интересовался, «почему же кандидат, выступающий за права рабочих, не приехал на место аварии на шахте имени Ленина», которая произошла 3 ноября и унесла жизни 5 работников. Кажыкен ответил, что планировал приехать в пятницу, 4 ноября, но не поехали из этических соображений.
«Как можно ехать в город, где трагедия случилась, как мы будем смотреть в глаза родственников, близких? Мы не хотели хайповать. Мы перенесли поездку и завтра утром выезжаем, приходите, у нас запланирована встреча», – заявил Кажыкен.
Вслед за этим был задан вопрос Салтанат Турсынбековой. Ее спросили о том, как она планирует бороться с домашним насилием в стране. Турсынбекова отметила, что в последние три года добивается принятия закона о противодействии семейно-бытовому насилию.
«Я одна из авторов этого законопроекта, к сожалению, в 2020 году его отозвали. Мы будем добиваться, чтобы криминализировать легкий вред здоровью и побои. Нужны профилактические меры. Во-первых, акиматы должны заработать. В планах развития территории должны быть указаны индикаторы, касающиеся семьи, профилактики. Должно быть утверждено постановление правительства, регламент межведомственного взаимодействия, должны быть созданы центры поддержки семьи. В акимате должно быть создано управление по делам семьи, центры по исправлению семейных дебоширов», – подытожила она свой ответ.
Ауесбаеву жительница Алматы задала вопрос, почему партия ОСДП выдвинула именно его кандидатуру и почему партия решила принять участие в выборах в этом году.
«В 2019 году не участвовали, поскольку были причины. Я в то время не состоял в этой партии. Тогда наша партия выдвинула Бапи на президентских выборах. Вопрос решался на политсовете, но он по неизвестным причинам отказался, – говорит Ауесбаев. – В случае с 2021 годом нам пришлось объявить бойкот, потому что была угроза, что люди, которых сочтут экстремистами, будут использовать нашу партию и очернят наше имя. Если они представили нашу партию, то нашу партию полностью закрыли бы».
Он также добавил, что когда страна выбирает президента и проходит через такой трудный период, его огорчают подобные вопросы: «Почему мы участвуем в этом году? На 19-м съезде партии из 5 кандидатов я был избран и выдвинут кандидатом от партий. Я уважаю своих оппонентов. Когда наша страна выбирает президента страны, когда мы думаем о том, какой президент нам нужен в будущем, когда цены растут и проходим через такой трудный период, правильно ли такой разговор? Меня это очень огорчает».
Следующий гражданин попросил Жигули Дайрабаева перечислить пять результатов, которых он добился, находясь во главе союза фермеров.
«Мы не та организация, которая просит людей выйти на улицу на митинг и порочит всех. В этом году мы решили проблему обеспечения сельхозтехникой, которой нет у фермеров. Мы получили 30 миллиардов тенге от утильсбора, 10 миллиардов тенге от холдинга “Байтерек”, то есть в общем 40 миллиардов тенге передано в лизинг на 10 лет, и тысячи фермеров добились этого», – сказал Дайрабаев.
Авторке книги «Ты казашка. Гордись!» Каракат Абден был задан вопрос о казашках, которые выходят замуж за иностранцев. Абден ответила, что если это замужество по любви, то нужно пожелать молодоженам счастья. Но, по ее мнению, есть и те, кто подражает Западу, и это плохо.
«Количество молодежи, которые идут на этот шаг с разными расчетами, увеличивается. Тому разные причины: кому-то интересно жить за границей, кто-то подражает Западу. Но мы должны широко смотреть на эту проблему. Мы должны думать о будущем нашей нации. Нам нужно думать о сохранении наших национальных традиций. Я всегда говорю: казахская девушка – национальный талисман. Как мы будем спокойно сидеть, передав этот талисман иностранцам?
Рандомайзер выбирает, кто будет задавать вопрос Кошанову, и на экране неожиданно появляется видео с журналистом и общественным деятелем Ермуратом Бапи. Он выразил свои переживания насчет выборов, а также упомянул о пустословии в эпохе Назарбаева.
«Защита независимости – по-прежнему важное дело, в этом нет сомнений. Но продолжать откладывать изменения, убеждая страну в необходимости политической стабильности, было одной из уловок во времена Назарбаева. Теперь народ не может насытиться пустыми словами. И без того ушла на это целая жизнь одного поколения. Мы не можем ждать еще 30 лет. Находясь внутри этой политики, мы видели множество преследований. Даже если сказать, что все это было во времена Назарбаева, но мы не можем говорить, что ситуация резко изменилась, когда Токаев стал президентом». – отметил Бапи.
Кошанов удивился тому, как Бапи уместил несколько вопросов в минутном видео. И после отметил, что журналист, который обычно критикует власть, задал такой острый вопрос в прямом эфире, и «это показывает, что сегодня в государстве происходят прозрачные и позитивные изменения».
«В данное время кардинально идут политические реформы, они уже реализованы. На прошлой неделе президент подписал шесть конституционных законов: теперь создание политических партий становится проще. Народ может избирать депутатов напрямую. Власть не концентрируется в одних руках. Самое главное – каждый человек получает равные возможности. Только один раз избирается президент. Нынешние президентские выборы также являются их законным продолжением», – рассказал председатель мажилиса.
В финальном раунде кандидаты выступили с обращением к своим избирателям, в котором частично повторили свои обещания и вновь призвали голосовать за себя. Турсынбекова во время своей речи подняла статуетку Фемиды, символа правосудия, и попросила передать ее в Центральную избирательную комиссию. Ведущие пообещали ей помочь.