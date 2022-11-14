В чем обвиняют Жанболата Мамая?

Восемь месяцев под арестом

В конце февраля Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд постановил арестовать его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. При этом уголовные дела, фигурантом которых он стал, были возбуждены еще в 2021 году.

8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации». Эти дела были связаны уже с январскими событиями.

Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Организация была обеспокоена тем, что против политика были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека. До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. В августе с требованием освободить всех политзаключенных, в том числе Жанболата Мамая, выступила и делегация Европарламента, посетившая Казахстан.

24 октября обвинение Мамаю в «организации массовых беспорядков» переквалифицировали на обвинение по статье 400 УК – «Организация незаконного митинга», а 2 ноября политика перевели под домашний арест.