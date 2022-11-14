В чем обвиняют Жанболата Мамая?

7 ноября в Бостандыкском районном суде №2 города Алматы начался судебный процесс по уголовным делам в отношении лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая. Он восемь месяцев находился под арестом, а обвинения в его адрес за это время несколько раз менялись. В итоге политика судят по трем статьям уголовного кодекса Республики Казахстан: «распространение заведомо ложной информации», «оскорбление представителя власти» и «нарушение порядка организации и проведения мирных собраний».
Власть рассказывает подробно о сути обвинений.
Восемь месяцев под арестом
В конце февраля Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции памяти жертв январских событий. Однако после административного ареста он не вышел на свободу. 14 марта суд постановил арестовать его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. При этом уголовные дела, фигурантом которых он стал, были возбуждены еще в 2021 году.
8 июня стало известно, что политику предъявили дополнительные обвинения в «организации массовых беспорядков» и в «распространении ложной информации». Эти дела были связаны уже с январскими событиями.
Международная правозащитная организация Freedom House призвала власти Казахстана освободить Мамая. Организация была обеспокоена тем, что против политика были выдвинуты новые обвинения за его мирный протест в январе. Это ставит под сомнение приверженность правительства Казахстана концепции «Нового Казахстана», которая предполагает уважение к базовым правам человека. До этого снять обвинения с Мамая также призывали международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. В августе с требованием освободить всех политзаключенных, в том числе Жанболата Мамая, выступила и делегация Европарламента, посетившая Казахстан.
24 октября обвинение Мамаю в «организации массовых беспорядков» переквалифицировали на обвинение по статье 400 УК – «Организация незаконного митинга», а 2 ноября политика перевели под домашний арест.
«Оскорбление представителя власти»
Дело об оскорблении представителей власти по статье 378 части 2 против Мамая было возбуждено после акции протеста, которую Демпартия провела 18 сентября 2021 года. Оскорбительным посчитали высказывания Мамая в адрес полицейских, когда перед началом митинга был задержан его сторонник: «Эти сотрудники полиции – предатели народа. Позорники в масках все они. Сотрудники полиции, которые совершают это действие, являются предателями Родины, если завтра Китай организуют концлагерь здесь, они настоящие предатели, которые также будут служить Китаю» (переведено с казахского - В). Уголовное дело возбуждено на основании видеозаписи, размещенной на Youtube-канале Демпартии и на «Радио Азаттык».
Прокурор Еркен Баймагамбетов, зачитавший обвинения во время начавшегося судебного процесса, сообщил, что Мамай публично с использованием СМИ и сетей телекоммуникации оскорбил представителя власти «при исполнение ими своих служебных обязанности» и создал отрицательного мнение о сотрудниках полиции.
Потерпевшими по этому делу проходят начальник отдела местной полицейской службы УП Медеуского района Омиргали Токсанбаев и его заместитель Айдын Болатбаев. Защита отмечала, что слова Мамая не были направлены на кого-то непосредственно. По словам Токсанбаева, выступившего в суде, он воспринял эти слова на свой счет, поскольку в тот день он находился на месте при исполнении своих служебных обязанности, то есть руководил и что после этого в сети появились очень много мнений о нем. Он также упомянул, что подачу заявления согласовал со своим руководством.
Мамай отмечает, что его высказывание было лишь его мнением и считает обвинение политически мотивированным.
«Распространение заведомо ложной информации»
Дело о распространении ложных сведений касается информации о кредитной амнистии для населения. Демпартия неоднократно призывала ее провести, собирала подписи за это. В декабре прошлого года у здания агентства по регулированию и развитию финансового рынка в Алматы собрались около сотни ипотечников, требуя кредитную амнистию.
Позже агентство заявило, что Мамай распространил недостоверную информацию о кредитной амнистии якобы «в личных политических целях», после чего полиция возбудила уголовное дело в отношении политика по статье 274 части 2 пункт 3 - «распространение заведомо ложной информации» с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций.
После возбуждения дела лидер Демпартии заявлял, что неоднократно встречался с руководством агентства по кредитным вопросам граждан, некоторые проблемы были решены: кому-то изменили график выплат, кому-то разблокировали счета. Однако агентство об этом умолчало в своем заявлении. Мамай считает, что такой подход говорит о нежелании власти решать проблемы населения.
Потерпевшими по этому делу проходят заместитель директора департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства Салима Джурунова, а также юрисконсульт Ирина Цой. По их словам, в связи с событиями множество граждан пришли в их здание с заявлениями списать их кредиты, в результате чего агентство понесло материальный ущерб в размере более 2 млн. тенге.
«...используя социальную напряженность, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения с 2 ноября по 9 декабря 2021 года, находясь в городе Алматы (Жанболат Мамай) распространил заведомо ложные информации об объявлении кредитной амнистии и призвал граждан, имеющих кредитов в банках и микрокредитных организаций страны, подать заявление о списании кредитов, – заявил прокурор Баймагамбетов в суде. – В видеороликах Мамай вводил в заблуждение социально уязвимые слои населения Казахстана, используя доверия добросовестных граждан, осознавая последствие своих противоправных действий, для осуществления своего преступного умысла, направленного на дестабилизацию политической ситуации, действуя через социальные сети, именно Facebook, распространил заведомо ложную информацию».
По версии обвинителей, Мамай умышленно распространил ложную информацию, побуждая граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии Демпартии и достижению карьерного роста в оппозиционной среде.
«Нарушение порядка организации и проведения мирных собраний»
Данное обвинение касается январских событий и призывов Мамая к гражданам поддержать протесты, начавшиеся в Мангистау.
«2 января 2022 года лидер незарегистрированной Демократической партии в свои аккаунты выложил видеообращение о прохождении митинга в городе Жанаозен против повышения цены на газ», – зачитал прокурор обвинение в суде.
3 января Мамай вместе со сторонниками собрались на площади Республики в Алматы, где политик выступал с речью в поддержку протестующих в Мангистауской области, требующих снизить цены на газ. Зачитав речь, они устроили шествие по проспекту Абая. 4 января вечером сторонники Демпартии и другие протестующие собрались у ледового дворца «Алматы Арена», но сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек, среди которых был и Жанболат Мамай. Через несколько часов их отпустили.
Прочитав хронику действий Мамая во время январских событий, прокурор в суде сказал, что «в результате преступных действий Мамая по организации незаконного митинга, шествие участников спровоцировало на совершение массовых беспорядков».
По этому делу потерпевшим признали сотрудника акимата Алматы Диара Уразалиева. Отвечая на вопрос адвокатов он сказал, что Мамай не направил заявление в акимат на согласование времени и места проведения митинга.
«Ничто не изменит мое мнение»
9 ноября во время перерыва в судебном заседании Мамай вновь заявил, что он не совершал никакого преступления, не признает вину и готов бороться до конца, чтобы доказать свою правоту.
«Я не верю, что в Казахстане будет справедливый суд. В Казахстане суд выносит решения по заданием Акорды. Какое бы решение ни было принято, это будет политически мотивированное решение, – сказал Мамай. – До конца будем бороться. Каково было мое политическое мнение до марта (до его ареста – В.), таковым и остается до сих пор. Никакая тюрьма не сломает меня и не изменит мое мнение».