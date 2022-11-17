​Дональд Лу, помощник госсекретаря США: «Интерес Вашингтона к Центральной Азии определенно увеличивается»

До начала войны в Украине эксперты долгое время говорили о том, что США теряют интерес к Центральной Азии после вывода войск из Афганистана. Но, кажется, что-то изменилось после того, как Россия вторглась в Украину. Как бы вы со своей стороны охарактеризовали интерес Америки к региону?

Я бы сказал, что интерес Вашингтона к региону определенно точно увеличивается. Интерес к сотрудничеству повышается и со стороны наших партнеров в Центральной Азии. Это стратегически важная часть мира, которая проходит через большие изменения. Мы хотим показать, что Соединённые Штаты являются конструктивным партнёром для региона, особенно в момент, когда он сталкивается с различными сложностями: ростом цен на нефть, удорожанием продуктов питания, а также затруднением экспорта товаров на международные рынки. Есть также мигранты, уезжающие в Россию. Но есть и россияне, кто, наоборот, прибывает в Центральную Азию. Мы приехали в регион с моими коллегами − целой делегацией. Мы считаем это важным моментом, чтобы мы, как США, проявили свою преданность и приверженность принципам независимости и территориальной целостности стран региона.

В течение года мы наблюдали череду трансграничных конфликтов и внутренних политических проблем в странах Центральной Азии. Как бы вы оценили ситуацию, в которой находится регион? Вы бы назвали ее кризисной?

Я думаю, что вы правы. В регионе заметно возрастание событий, полных насилия. Я был послом Соединённых Штатов в Кыргызстане, когда там произошла последняя революция. В Казахстане, в том числе в Алматы, тоже произошли серьезные потрясения. Они также случились в Горном Бадахшане и Каракалпакстане. Я уже долго думаю, есть ли какая-то нить, которая связывает все эти акты насилия. В связи с этим мне кажется очевидным, что в странах региона должно стать больше подотчетности перед людьми относительно распределения социальных, экономических и политических благ.

Институты гражданского общества Кыргызстана сейчас испытывают серьезное формальное и неформальное давление со стороны президента страны и приближенных к нему людей. Это затрагивает журналистов, общественных деятелей и правозащитников. Какова в вашем понимании глубина политического кризиса в стране?

Мы сильно обеспокоены тем, что сейчас происходит в Кыргызской Республике. Мы видим, что происходят аресты журналистов и представителей гражданского общества. Недавно мы стали свидетелями блокировки сайта Радио Азаттык в стране, а также ареста их банковских счетов. Часть этих событий является последствиями комментариев, которые были сделаны в СМИ по поводу конфликта на кыргызско-таджикской границе. Я проработал в Кыргызстане 6 лет, начиная с 2003 года и покинул его около полутора лет назад. В предыдущие 20 лет мы видели и хорошие моменты, и плохие в отношении правительства страны к гражданскому обществу. Но что безусловно, так это то, что гражданское общество в Кыргызской Республике − самодостаточное и крепкое, устойчивое относительно всех изменений. Оно является сильной материей, которое создает общество страны. И я более чем уверен, что гражданское общество выдержит эти сложности, потому что оно сильное. Но мы поднимали вопросы о нем и озвучивали свою обеспокоенность на самых высоких уровнях во время переговоров с правительством Кыргызстана.